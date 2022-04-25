Подлость украинских войск проявляется в устоявшейся привычке прятаться за мирным населением. «Живым щитом» из неповинных женщин и детей ВСУ сознательно прикрываются в Мариуполе, в Харькове, в других городах. Так поступают люди не имеющие представления о воинской чести, нацисты или захватывающие заложников террористы.
И весьма показательно, что этих подлецов то приглашают высказаться в парламенте Греции (во время выступления там Зеленского), то исключают из санкционных списков и официально извиняются (как поступила Япония с «Азовом»), то печатают доброжелательные статьи из серии «где вы видели на Украине нацизм» — как поступила немецкая «Бильд». Причем, ничтоже сумняшеся, даёт картинку с мероприятия «азовцев» сразу с тремя характерными символами — вольфсангелем, «чёрным солнцем» и шевронами ваффен-СС «Галиция».
Из немецкого очерка явствует, что «Азов» ребята в целом неплохие, но захваченный в плен британский наемник Эйден Эслин свидетельствует о лютых зверствах украинских «защитников демократии»: «Я видел, как бойцы разведгруппы батальона связали гражданских по рукам и ногам и завязали им глаза. Их отводили в бункер… После этого я их больше никогда не видел». Потому что этих мирных людей «азовцы» попросту расстреливали.
Подлостью и военным преступлением является не только массовые бессудные казни, но применение против мирных жителей запрещённых боеприпасов. Эта практика приняла на Украине настолько чудовищный размах, что заволновалась даже западная пресса. «Украинские силы, вероятно, применяли кассетные боеприпасы при обстреле села Гусаровка Балаклейского района Харьковской области в марте», — неохотно признает газета «Нью-Йорк таймс», чьи сотрудники побывали на месте преступления, осмотрели остатки ракеты и удостоверились, что речь идет о кассетном боеприпасе для системы залпового огня «Ураган».
Также очевидным стало применение Украиной ракеты «Точка-У» против мирных жителей на Краматорском вокзале — подлецов выдал не только сам тип применённого боеприпаса, но и серийный номер ракеты из украинских арсеналов. Более резонансной получилась провокация в Буче, где было организовано целое шоу — в том числе, с реальным трупами якобы расстрелянных «жертв российских солдат».
Однако сейчас выясняется, что большинство этих людей погибли в результате артиллерийских обстрелов. О том, в частности, пишет английская «Гардиан», ссылаясь на результаты украинской судмедэкспертизы. А это радикально противоречит заявлениям Киева о «массовых расстрелах» мирных граждан. При этом артобстрелы Бучи, занятой в предыдущие дни Армией России, вели именно ВСУ. Существует ещё множество доказательств фальсификации «резни в Буче», но сейчас несколько об ином.
Автором многих резонансных фото из Бучи стал сотрудник агентства Reuters Глеб Гаранич, в 2008 году уличенный в постановочных фото во время военной кампании в Грузии. Он тогда ещё хвастался этим в эфире «Эха Москвы»: «Модели [использовал] можно сказать. Люди, которые согласились нам помочь сделать снимки. А что тут такого?». «Разве так можно?— ахал Алексей Венедиктов, — Подправлять действительность, чтобы показать правду». «Именно только так и нужно, — отвечал ему Гаранич, — Это всеобщая практика».
Известный признак подлости — сделать гадость и спрятаться за спины «всех».
Гаранич входил в медиа-обслугу обоих майданов, стал автором многих картинок, например, фото «истекающего кровью» Юрия Луценко, и сам вроде бы огреб от «Беркута». «Как поделились коллеги-журналисты, у Гаранича были пакетики с кровью, которым можно было ударить себя по лбу и стать окровавленной жертвой режима, — рассказывает украинский оппозиционный политик Владимир Рогов, — Уже через несколько часов после избиения [Гаранич] бегал, при этом варьировалась повязка и наклеенные пластыри».
Напомним, с 30 марта (когда российские войска вышли из Бучи) и до 3 апреля никаких сообщений о трупах на улицах не было, и лишь потом началась скоординированная кампания, в которой принял участие господин Гаранич. После чего отправился исполнять новые поделки — в Краматорск. Тот самый Краматорск, который якобы обстреляла «российская», а потом выяснилось — что украинская «Точка-У». Как говорит популярный российский телеведущий, «Совпадение? Не думаю».
Любит подкорректировать действительность и Андрей Вольнов (блогер «Андрий Полтава»), который звонит матерям и жёнам российских военнослужащих, сообщая о смерти или пленении их близкого человека — и при этом отвратительно, ненасытно глумится.
В майданном обществе подлость приняла массовый характер. «Общался я с женщиной, которой укры в мессендж скинули видео, как пытают ее мужа, в том числе и отрезают гениталии. Причем, это они скинули одновременно ее несовершеннолетней дочери, — сообщает военкор Юрий Котёнок, — Передо мной фото- и видеосвидетельства издевательств над нашими пленными, которые по обмену выдала украинская сторона. У живых людей прямо на гениталиях вырезаны знаки Z. Выкладывать эти страшные кадры я не имею права. Самоцензура — моя совесть».
Собственно это и есть война совести с подлостью, человечности с бесчеловечностью, она идёт не только между государствами, но и внутри каждого из нас. Человек ступивший на путь «политического украинства» рано или поздно полностью деградирует, как это случилось с известным телепедиатром Комаровским — ныне публично рассказывающим про пакеты с гуманитарным русским молоком, в котором «оккупанты» прячут гранаты, чтобы убивать украинских старушек.
Ну, ладно блогер Комаровский — а советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк лицо официальное, один из главных спикеров киевской власти. «Люди проходят через унизительную процедуру соответствующих допросов, а дальше их депортируют, — в эфире «Ходорковский LIVE» рассказывает Подоляк о "муках" украинских беженцев в России, — Их [беженцев] дальше вывозят в самую глубокую тьму-таракань, где цивилизации нет. В какие-то периферийные регионы: куда-нибудь в Томск, где ужасно жить. Невозможно там цивилизацию представить, ее там просто нет».
Подоляк не может представить «цивилизацию» в многолюдном Томске — мощнейшем научном и промышленном центре, одном из наиболее славных городов Сибири? Мало того, что подлецы, так ещё и дураки.