На войне люди ставят на кон свою жизнь, потому нередко все способы хороши — чтобы выжить. Но даже в адских условиях у нормального человека есть моральные ограничения, если они в принципе у него существуют

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

И весьма показательно, что этих подлецов то приглашают высказаться в парламенте Греции (во время выступления там Зеленского), то исключают из санкционных списков и официально извиняются (как поступила Япония с «Азовом»), то печатают доброжелательные статьи из серии «где вы видели на Украине нацизм» — как поступила немецкая «Бильд». Причем, ничтоже сумняшеся, даёт картинку с мероприятия «азовцев» сразу с тремя характерными символами — вольфсангелем, «чёрным солнцем» и шевронами ваффен-СС «Галиция».

Из немецкого очерка явствует, что «Азов» ребята в целом неплохие, но захваченный в плен британский наемник Эйден Эслин свидетельствует о лютых зверствах украинских «защитников демократии»: «Я видел, как бойцы разведгруппы батальона связали гражданских по рукам и ногам и завязали им глаза. Их отводили в бункер… После этого я их больше никогда не видел». Потому что этих мирных людей «азовцы» попросту расстреливали.

Галичане с большой дороги, или Главная ложь государства © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

Также очевидным стало применение Украиной ракеты «Точка-У» против мирных жителей на Краматорском вокзале — подлецов выдал не только сам тип применённого боеприпаса, но и серийный номер ракеты из украинских арсеналов. Более резонансной получилась провокация в Буче, где было организовано целое шоу — в том числе, с реальным трупами якобы расстрелянных «жертв российских солдат».

Однако сейчас выясняется, что большинство этих людей погибли в результате артиллерийских обстрелов. О том, в частности, пишет английская «Гардиан», ссылаясь на результаты украинской судмедэкспертизы. А это радикально противоречит заявлениям Киева о «массовых расстрелах» мирных граждан. При этом артобстрелы Бучи, занятой в предыдущие дни Армией России, вели именно ВСУ. Существует ещё множество доказательств фальсификации «резни в Буче», но сейчас несколько об ином.

Автором многих резонансных фото из Бучи стал сотрудник агентства Reuters Глеб Гаранич, в 2008 году уличенный в постановочных фото во время военной кампании в Грузии. Он тогда ещё хвастался этим в эфире «Эха Москвы»: «Модели [использовал] можно сказать. Люди, которые согласились нам помочь сделать снимки. А что тут такого?». «Разве так можно?— ахал Алексей Венедиктов, — Подправлять действительность, чтобы показать правду». «Именно только так и нужно, — отвечал ему Гаранич, — Это всеобщая практика».

Известный признак подлости — сделать гадость и спрятаться за спины «всех».

Гаранич входил в медиа-обслугу обоих майданов, стал автором многих картинок, например, фото «истекающего кровью» Юрия Луценко, и сам вроде бы огреб от «Беркута». «Как поделились коллеги-журналисты, у Гаранича были пакетики с кровью, которым можно было ударить себя по лбу и стать окровавленной жертвой режима, — рассказывает украинский оппозиционный политик Владимир Рогов, — Уже через несколько часов после избиения [Гаранич] бегал, при этом варьировалась повязка и наклеенные пластыри».

Напомним, с 30 марта (когда российские войска вышли из Бучи) и до 3 апреля никаких сообщений о трупах на улицах не было, и лишь потом началась скоординированная кампания, в которой принял участие господин Гаранич. После чего отправился исполнять новые поделки — в Краматорск. Тот самый Краматорск, который якобы обстреляла «российская», а потом выяснилось — что украинская «Точка-У». Как говорит популярный российский телеведущий, «Совпадение? Не думаю».

Любит подкорректировать действительность и Андрей Вольнов (блогер «Андрий Полтава»), который звонит матерям и жёнам российских военнослужащих, сообщая о смерти или пленении их близкого человека — и при этом отвратительно, ненасытно глумится.

В майданном обществе подлость приняла массовый характер. «Общался я с женщиной, которой укры в мессендж скинули видео, как пытают ее мужа, в том числе и отрезают гениталии. Причем, это они скинули одновременно ее несовершеннолетней дочери, — сообщает военкор Юрий Котёнок, — Передо мной фото- и видеосвидетельства издевательств над нашими пленными, которые по обмену выдала украинская сторона. У живых людей прямо на гениталиях вырезаны знаки Z. Выкладывать эти страшные кадры я не имею права. Самоцензура — моя совесть».

Харьков: предчувствие новой беды © AP, Vadim Ghirda Комаровским — ныне публично рассказывающим про пакеты с гуманитарным русским молоком, в котором «оккупанты» прячут гранаты, чтобы убивать украинских старушек.

Ну, ладно блогер Комаровский — а советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк лицо официальное, один из главных спикеров киевской власти. «Люди проходят через унизительную процедуру соответствующих допросов, а дальше их депортируют, — в эфире «Ходорковский LIVE» рассказывает Подоляк о "муках" украинских беженцев в России, — Их [беженцев] дальше вывозят в самую глубокую тьму-таракань, где цивилизации нет. В какие-то периферийные регионы: куда-нибудь в Томск, где ужасно жить. Невозможно там цивилизацию представить, ее там просто нет».

Подоляк не может представить «цивилизацию» в многолюдном Томске — мощнейшем научном и промышленном центре, одном из наиболее славных городов Сибири? Мало того, что подлецы, так ещё и дураки.