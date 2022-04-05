После убедительного и многостороннего изобличения «Бучанского фейка» его соавтор, Владимир Зеленский, обрушился с угрозами на российских журналистов, обещая им «финал за решёткой» или даже насильственную смерть

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Зеленский — не без влияния стимулирующих препаратов — временно ощутил себя неуязвимым, хотя на самом деле находится на грани физического и умственного истощения. Его появление перед телекамерами в Буче при дневном свете и без студийного грима дало изображение личности опустившейся, несвежей, которая даже о трагедии Мариуполя рассуждает, развязно засунув руки в карманы. О чем с ним договариваться, зачем?

Может, наоборот, стоит напомнить, как избранный русскоязычной Украиной бывший актёр запретил на Украине образование на русском языке, продавил закон о продаже бесценной украинской земли, сознательно срывал все договорённости по Минскому процессу. И совершенно очевидно, что с гибельного пути он не свернёт — ему просто не дадут этого сделать.

Возможно, перерождение перспективного молодого политика Зеленского в нынешнего упыря и марионетку началось с полузабытого сегодня визита Владимира Александровича в одну из европейских столиц — а именно в Лондон, в октябре 2020 года.

Владимир Мамонтов: Маневры, которые мы осуществляем на Украине, наносят нам информационный ущерб © Sputnik / Miroslav Rotari Баканов) пообщался с главой спецслужбы Ричардом Муром и вышел оттуда, что называется, «другим человеком». Позже Зеленский с неохотой рассказывал о встрече: «Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять».

О том, что президент Украины забыл в здании английской разведки, что он там делал, что ему показывали, нам остаётся только догадываться (причем не факт, что всё время во время двухчасового рандеву при тайном разговоре присутствовал Баканов). Но после того визита Великобритания — резко оттеснив других европейцев — стала считаться едва ли не главным партнёром Киева, Украина прочно вошла в сферу британского влияния.

Опыт британских спецслужб огромен, и на Украине они имеют большое количество собственных агентов влияния. Но чтобы глава государства столь безоговорочно принял правила чужой игры, его действительно необходимо взять за горло и слегка придушить. Понятно, это были «неубиенные доводы» (поступившие, например, по линии украинского МВД), но в чем их суть?

Пьянки и веселье в расчёт не берём: Зеленский относится к артистической богеме и тем более профессиональный комик — подобное поведение для нашей общественности ожидаемо и ненаказуемо. Взятками тоже не проймёшь — артист ранее не был чиновником. Вряд ли прошёл бы компромат по гомосексуальной линии: чета Зеленских вполне гармонична, красива, чадолюбива. Наиболее реальный вариант (если мы говорим о существующем компромате на президента Украины) — четко зафиксированный факт употребления им наркотиков.

Пропаганду Зеленского опровергли, в Мариуполе начался штурм «Азовстали». Итоги 2 апреля на Украине © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк Порошенко. Но избранный президент страны все-таки лицо официальное, ему «баловаться» не положено. И ежели тайная съемка зафиксировала «баловство» после принятия присяги, — считай, конец карьеры уже наступил. Если тебе, с одной стороны, в доброжелательной обстановке предъявляют убедительный компромат, а с другой — диктуют почетные условия сдачи (друг «демократической» Европы, «спаситель» от варварской России, материально обеспеченное будущее) выбор промайданного политика вполне очевиден.

Россия пытается договориться с человеком, который сам себе давно не принадлежит — как не принадлежит украинцам и сама Украина. США и Британия ведут войну с Россией руками бандеровских прокси, а бандеровцы, в свою очередь, не теряют надежду спровоцировать прямые боевые действия между США/Британией и Россией (их спасительная мечта ещё с сороковых годов прошлого столетия). Провокация в Буче — ещё один повод углубить конфликт, сделать его более беспощадным и кровавым; недаром британские официальные лица призывают Украину воевать упорно, а американские предрекают много месяцев затяжных боевых действий.