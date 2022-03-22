За видимостью «демократического государства» Украина давно превратилась в сборище неадекватных людей, неонацистов и обычных садистов. Ликвидация майданной государственности является необходимым условием денацификации и возвращения на эту землю цивилизованных норм сосуществования

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Вот в эфире телеканала «Украина 24», у полузабытого в России телеведущего Евгения Киселева выступил бывший юрист Геннадий Друзенко, глава добровольческого мобильного госпиталя имени Николая Пирогова, и заявил, что он отдал приказ кастрировать всех пленных российских солдат — потому что это «не люди, а тараканы».

В эфире «24 канала» украинский журналист афганского происхождения Фахрудин Шарафмал призвал убивать российских детей: «Если мне выпадет случай расправиться с россиянами, я обязательно это сделаю. Я буду придерживаться доктрины Эйхмана и сделаю все, чтобы ни вы, ни ваши дети никогда не жили на этой земле… Нам нужна перемога. И если для этого потребуется вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает… Надеемся, что такой нации, как Россия и россияне, никогда больше не останется на этой земле». Для понимания: Эйхман — один из соратников Адольфа Гитлера, один из самых жутких палачей и, видимо, авторитет для украинского журналиста.

Синдром непредрешенчества: что после СВО? © коллаж Украина.Ру Наталья Мосейчук, а возглавляющий госпогранслужбу Украины генерал-майор Сергей Дейнеко, даже написал специальный пост, где призывает к геноциду «конченого» (русского) народа, включая детей, женщин и стариков. Подчиненные Дейнеко, как сообщает депутат Госдумы Артём Туров, написали в загранпаспорте годовалой девочки из России «ребенок убийцы», а в паспорте ее матери накалякали «…, ты сдохнешь», «вы все, москали, будете в цинковых гробах», «мы вас всех убьем». Майданные «воины света» — они такие.

«Русские — дерьмо планеты Земля, — пишет телеведущий Игорь Кондратюк, — горите в аду, имперские бесславные безмозглые отбросы». «Путин, ты хотел новую карту мира? Ты ее получишь — карту мира, на которой не будет роZZии!» — грозится в своём блоге небезызвестный Арсен Аваков.

Обещают истреблять не только русских. Вице-мэр Днепра Михаил Лысенко написал на странице в «Фейсбуке»*: «Официально. Решение принято. Все кадыровцы, убитые на территории Днепропетровской области, будут зашиты и похоронены в свиных шкурах. Спасибо мясокомбинатам города. Посмотрим, как их примут там на "небе". Твари». Думаю, эту угрозу днепровского чиновника надо донести до сведения всей мусульманской уммы — и не только России.

Нет исключения и для так называемой российской «либеральной общественности». Выходка Марии Овсянниковой, выскочившей с «антивоенным» плакатом во время прямого эфира российского телеканала, не умягчила сердца «справжных» патриотов. «Мы имеем дело со страной-террористом, политической нацией убийц, которые прямо сейчас продолжают геноцид украинцев! — уверен известный украинский националист Игорь Мирошниченко, — поступок этого редактора — это попытка избежать ответственности, дистанцироваться от преступлений, за которые наступает коллективная расплата. В преступлениях против украинцев, бесспорно, есть организаторы и исполнители, но все они вместе являются преступниками».

За что воюет Россия. Каким будет мир © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

И ведь это не только грязные слова, но и преступные деяния: размещение военной техники ВСУ среди жилых кварталов, защита своих позиций «живым щитом» из мирных горожан, массовые аресты настоящих и воображаемых противников режима, издевательства над военнопленными, расстрелы пытающихся выехать в сторону России беженцев, сознательное провоцирование гуманитарной катастрофы…

Мы должны, наконец, понять, с каким бесчеловечным государством имеем дело. Должен быть уничтожен не только майданный режим как таковой, но и предпосылки для его возрождения. Реваншизм, национализм, ксенофобия должны быть выжжены, поскольку представляют смертельную опасность для человеческой цивилизации. Желание вести с ними изысканные дипломатические переговоры — сродни игрищам с обезумевшим зверем. Майданный «Карфаген» должен быть разрушен.

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