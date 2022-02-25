Константин Кеворкян: кто он
Константин Кеворкян: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов
Для достижения цели надо набросать на пути России как можно больше человеческих трупов, чтобы углубить существующий разлад между народами, доказать Западу личную эффективность, обеспечить неприкосновенность заграничных капиталов. А капиталов за время майданного грабежа (да и ранее) украинская «элита» накопила предостаточно. Потому до предела раздуваются меха пропаганды — одни спасают нажитое, другие — боятся законного возмездия, третьи — спасают и боятся одновременно.

За три десятилетия безумия, помноженного на реальные экономические и военные беды Украины, выросло несколько поколений людей, готовых по щелчку превращаться в управляемую массу. Коллективность виртуальной толпы в социальных сетях легко перетекает в реальность, и наоборот. По щелчку пальцев кукловода толпы ставят себе на аватарки нужные флажки или слова, распространяют заказную дезинформацию, инфицируют себя и других определёнными воззрениями.

Зеленский в бункере и диверсии националистов. Хроника событий на Украине на 15:00
Зеленский в бункере и диверсии националистов. Хроника событий на Украине на 15:00
© REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout
Глядя на забитые перепуганными людьми станции харьковского метрополитена, которые использовали его как бомбоубежище и вповалку спали на полу, я пришёл в ужас. Но сначала памятная цитата. Помните высказывание господина Порошенко: «У нас работа будет, а у них [жителей Донбасса] нет. У нас пенсии будут, а у них нет. У нас выплаты на детей будут, а у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах. Вот так, и именно так мы и выиграем эту войну». Даже в русскоязычном Харькове за Порошенко и его воинственные лозунги проголосовали около четверти пришедших на избирательные участки.

Здесь я должен сразу оговориться, что в Харькове с большим отрывом тогда победил Зеленский (очередной обещатель мира), но многие голосования и соцопросы показывают в первой столице стабильные 25% сторонников Майдана. И здесь я выскажу мысль, безусловно, непопулярную: возможно, сидение в пережидании опасности было необходимо. Необходимо, чтобы лучше понять цену мира, его хрупкость и хотя бы чуточку почувствовать, что испытывали жители городов Донбасса годами спасавшие свои жизни отнюдь не в безопасном метрополитене. Даже сейчас там гибнут мирные люди — буквально сегодня в горловской школе попаданием украинского снаряда убиты две учительницы.

Так медицинская прививка, неся в себе элемент болезни, на самом деле болезнь профилактирует. В нашем случае — болезнь национал-бравады, мании самоувеличения, псевдоевропейского (а на самом деле глубоко провинциального) снобизма. И не надо чесать языком, мол, «Путин принёс нам войну» — война пришла в наши края куда раньше, и при непосредственном участии тех, кого на современной Украине принято считать «воинами света», «киборгами», «ветеранами АТО». Они, как сообщают и показывают некоторые СМИ, сознательно размещают РСЗО «Град» в жилых кварталах Харькова, а на улицах города уже зафиксированы следы обстрелов этими неразорвавшимися боеприпасами. Сгодится ли версия, что «сами себя обстреляли»? Истину, надеюсь, скоро установим.

Посетителям бомбоубежищ по всей Украине надо попытаться соотнести события 2013-14 годов с нынешним положением дел — ведь история непрерывна. И не потому ли обычные люди оказались в такой ситуации, что господин Зеленский с упрямством барана отказывался идти на истинные компромиссы, торпедировал Минские соглашения, а его предшественник приказал авиации и артиллерии ВСУ бомбить города Донбасса? Не потому ли, что фанатичные пропагандисты войны и профессиональные «патриоты» поставили во главу угла животную русофобию, ненависть к России и русским?

Воевать не пойдем, будем защищаться от мародеров. Что говорят киевляне о первых сутках войсковой операции
Воевать не пойдем, будем защищаться от мародеров. Что говорят киевляне о первых сутках войсковой операции
© REUTERS, Umit Bektas
В бомбоубежище бежали не от реальной опасности (вчера грохотало за пределами харьковской окружной), а от самого предположения, что город будут бомбить — как это делали ВСУ с городами Донбасса. Нагнетали панику не только СМИ, но и возомнившие себя генералиссимусами районного масштаба чиновники, опасающиеся возмездия стукачи из числа «активистов», местечковые националисты — известные борцы с памятниками и памятью. Им выгодна паника, истерия, ненависть — ведь они дают больше шансов выжить им самим.

Руководитель местных нациков Константин Немичев уклонялся от защиты Украины столь упорно, что руководитель местного СБУ Роман Дудин даже был вынужден воззвать к нему публично («Придите, пожалуйста, за повесткой, и встаньте в ряды ВСУ или Нацгвардии»). Так и самый известный нацик Евромайдана, Дмитрий Ярош, зимой 2014 года на публике патриотился и храбрился, а втайне клянчил от Януковича квартиру в Киеве для себя и преференций для своего ребёнка (о чем в интервью поведал бывший руководитель украинской спецслужбы господин Якименко). Дословно: «Мы с ним успели договориться. Это была квартира для него и поступление ребенка в институт всего лишь. А потом его купили за большие деньги».  Согласно тому же интервью, Яценюк и Кличко за отступничество от «святого Майдана» запросили куда больше — по миллиарду зелёных на рыло.

Но ведь на Майдане стояли и истинно в него верующие, и «азовец» Немичев выводит на улицы Харькова не меньших «энтузиастов». Пугающая пальба на окраинах, во многом, следствие боев с фанатичными выкормышами Яроша, Билецкого и Немичева. Не будет ультранационалистов — не будет и стрельбы; восторжествуют эти «хлопцы» (которых некоторые прославляют как «защитников Украины») другие дети снова вернутся в бомбоубежища. А надо сделать так, чтобы все дети были счастливы.

Для достижения мира затащившая всех нас в кровавый вертеп свора должна быть показательно наказана, развязавшие войну руководители Украины последнего времени — Турчинов, Порошенко, Зеленский и их подельники — предстать перед честным, открытым, гласным судом. Механизмы госпереворота и последующих событий необходимо полностью раскрыть, а их последствия ликвидировать навсегда. Ради того стоило пару дней потерпеть. Что ни в коей мере не отменяет моего личного сочувствия к мирным и напуганным людям. Мира всем нам.

 