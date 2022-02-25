Стараясь продлить агонию своего режима, Зеленский объявил всеобщую мобилизацию. Ради защиты «достижений Майдана» под ружьё должны быть поставлены все мужчины от 18 до 60 лет. Это даст время и дополнительные возможности правящей верхушке спокойно эвакуироваться за пределы Украины

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

За три десятилетия безумия, помноженного на реальные экономические и военные беды Украины, выросло несколько поколений людей, готовых по щелчку превращаться в управляемую массу. Коллективность виртуальной толпы в социальных сетях легко перетекает в реальность, и наоборот. По щелчку пальцев кукловода толпы ставят себе на аватарки нужные флажки или слова, распространяют заказную дезинформацию, инфицируют себя и других определёнными воззрениями.

Зеленский в бункере и диверсии националистов. Хроника событий на Украине на 15:00 © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service/Handout Порошенко: «У нас работа будет, а у них [жителей Донбасса] нет. У нас пенсии будут, а у них нет. У нас выплаты на детей будут, а у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах. Вот так, и именно так мы и выиграем эту войну». Даже в русскоязычном Харькове за Порошенко и его воинственные лозунги проголосовали около четверти пришедших на избирательные участки.

Здесь я должен сразу оговориться, что в Харькове с большим отрывом тогда победил Зеленский (очередной обещатель мира), но многие голосования и соцопросы показывают в первой столице стабильные 25% сторонников Майдана. И здесь я выскажу мысль, безусловно, непопулярную: возможно, сидение в пережидании опасности было необходимо. Необходимо, чтобы лучше понять цену мира, его хрупкость и хотя бы чуточку почувствовать, что испытывали жители городов Донбасса годами спасавшие свои жизни отнюдь не в безопасном метрополитене. Даже сейчас там гибнут мирные люди — буквально сегодня в горловской школе попаданием украинского снаряда убиты две учительницы.

Так медицинская прививка, неся в себе элемент болезни, на самом деле болезнь профилактирует. В нашем случае — болезнь национал-бравады, мании самоувеличения, псевдоевропейского (а на самом деле глубоко провинциального) снобизма. И не надо чесать языком, мол, «Путин принёс нам войну» — война пришла в наши края куда раньше, и при непосредственном участии тех, кого на современной Украине принято считать «воинами света», «киборгами», «ветеранами АТО». Они, как сообщают и показывают некоторые СМИ, сознательно размещают РСЗО «Град» в жилых кварталах Харькова, а на улицах города уже зафиксированы следы обстрелов этими неразорвавшимися боеприпасами. Сгодится ли версия, что «сами себя обстреляли»? Истину, надеюсь, скоро установим.

Посетителям бомбоубежищ по всей Украине надо попытаться соотнести события 2013-14 годов с нынешним положением дел — ведь история непрерывна. И не потому ли обычные люди оказались в такой ситуации, что господин Зеленский с упрямством барана отказывался идти на истинные компромиссы, торпедировал Минские соглашения, а его предшественник приказал авиации и артиллерии ВСУ бомбить города Донбасса? Не потому ли, что фанатичные пропагандисты войны и профессиональные «патриоты» поставили во главу угла животную русофобию, ненависть к России и русским?

Воевать не пойдем, будем защищаться от мародеров. Что говорят киевляне о первых сутках войсковой операции © REUTERS, Umit Bektas

Руководитель местных нациков Константин Немичев уклонялся от защиты Украины столь упорно, что руководитель местного СБУ Роман Дудин даже был вынужден воззвать к нему публично («Придите, пожалуйста, за повесткой, и встаньте в ряды ВСУ или Нацгвардии»). Так и самый известный нацик Евромайдана, Дмитрий Ярош, зимой 2014 года на публике патриотился и храбрился, а втайне клянчил от Януковича квартиру в Киеве для себя и преференций для своего ребёнка (о чем в интервью поведал бывший руководитель украинской спецслужбы господин Якименко). Дословно: «Мы с ним успели договориться. Это была квартира для него и поступление ребенка в институт всего лишь. А потом его купили за большие деньги». Согласно тому же интервью, Яценюк и Кличко за отступничество от «святого Майдана» запросили куда больше — по миллиарду зелёных на рыло.

Но ведь на Майдане стояли и истинно в него верующие, и «азовец» Немичев выводит на улицы Харькова не меньших «энтузиастов». Пугающая пальба на окраинах, во многом, следствие боев с фанатичными выкормышами Яроша, Билецкого и Немичева. Не будет ультранационалистов — не будет и стрельбы; восторжествуют эти «хлопцы» (которых некоторые прославляют как «защитников Украины») другие дети снова вернутся в бомбоубежища. А надо сделать так, чтобы все дети были счастливы.

Для достижения мира затащившая всех нас в кровавый вертеп свора должна быть показательно наказана, развязавшие войну руководители Украины последнего времени — Турчинов, Порошенко, Зеленский и их подельники — предстать перед честным, открытым, гласным судом. Механизмы госпереворота и последующих событий необходимо полностью раскрыть, а их последствия ликвидировать навсегда. Ради того стоило пару дней потерпеть. Что ни в коей мере не отменяет моего личного сочувствия к мирным и напуганным людям. Мира всем нам.