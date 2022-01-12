На протяжении прошлого года западные СМИ радовали нас статьями о том, как именно Россия будет захватывать Украину. Казалось бы, тема исчерпана, но нет – буквально за несколько дней авторитетные западные издания высыпали нас новую порцию «планов Кремля». Несмотря на ведущиеся переговоры. А точнее – в связи с ними

Жилин: война между Россией и Украиной будет концом для обеих стран © скриншот с видео "Первый канал" / скриншот с видео "Первый канал" / Перейти в фотобанк

Порадовал только бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис, опубликовавший в американском журнале «Time» относительно оригинальный тест.

По его мнению, Россия может напасть на Украину тремя способами.

Во-первых, это полномасштабная военная операция, в ходе которой российские войска дойдут до Днепра и возможно возьмут Киев. Вероятность такого сценария адмирал оценивает в 20%.

Во-вторых, это кибератаки, волна террористических актов и дезинформация, к которым Россия как бы не будет причастна. «Это раскрученная версия того, что он делает сейчас». Вероятность — 40%.

В-третьих, Россия может в результате переговоров (агрессоры всегда так делают) добиться предоставления реальной автономии русскоязычному населения юго-восточной части страны, молчаливого признания аннексии Крыма, неофициального согласия на невступление Украины (и Грузии) в НАТО и некоторого смягчения санкций. Вероятность — 40%.

Резюме: «США и НАТО должны приложить все усилия, чтобы разрядить обстановку дипломатическим путем и не дать Путину легкой и бесспорной победы». То есть в конечной победе Путина Ставридис не сомневается, за что мы, видимо, должны быть ему благодарны.

Собственно, обсуждение этих планов включает две составляющие.

С одной стороны, это составляющая военно-стратегическая. Есть ли такие планы у российского Генштаба? Не будем делать вид, что имеем какие-то инсайды, процитируем надёжный источник — братья Стругацкие «Град обреченный»:

«- А скажите, полковник, у генштаба есть какие-нибудь оперативные планы на случай вторжения извне?

- Ну-у… я бы не назвал это собственно оперативными планами. Представьте себе хотя бы ваш русский генштаб на Земле. Существуют у него оперативные планы на случай вторжения, скажем, с Марса?

- Что ж, — сказал Андрей. — Я вполне допускаю, что что-нибудь вроде и существует…

- "Что-нибудь вроде" существует и у нас».

С другой стороны, это составляющая политическая — какой цели можно достичь при помощи войны?

Не то, чтобы авторы концепции «российской агрессии» об этом не задумывались. Нет, они задумываются и объясняют:

— Путин ненавидит демократию и права человека, которые олицетворяет Украина. Да-да. А если не верите, что это так, вас на «Миротворец» занесут.

— Путин хочет восстановить СССР. Хотя Путин ещё 11 лет назад сказал специально для Блинкена и других: «кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы».

— Путин… Впрочем, зачем повторять эту чушь?

Главная задача Владимира Путина как президента России состоит в том, чтобы обеспечить безопасность страны. Так вот проблема безопасности путём военной операции против Украины не решается. Наоборот, её следствием станет немедленное размещение американских наступательных вооружений в Восточной Европе, включая уцелевшую часть Украины. Безопасность России это никак не обеспечивает, даже если исключить все остальные издержки.

То есть России война против Украины не выгодна, но США, против логики, продолжают видеть её подготовку (на страницах своих же газет).

Вот, например, посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, комментирует слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова об отсутствии у Москвы планов по нападению на Украину:

«Я хочу ему верить. Я хотела бы, чтобы отсутствие таких планов было правдой. Но все, что мы видели до сих пор, свидетельствует о том, что они делают движения в этом направлении. И если они решили не двигаться вперед из-за нашего сотрудничества с ними в течение последних нескольких недель, когда президент Байден разговаривал с президентом Путиным — дважды — это хорошо. Но мы будем продолжать готовиться и планировать ответ, если они прибегнут к каким-то действия против Украины».

А еще можно обратиться к представителю «пострадавшей стороны», например — к секретарю СНБОУ Алексею Данилову, который в интервью «Франс-пресс» в декабре прошлого года заявил, что не видит угрозы немедленного вторжения, а концентрация российских войск на границе не является критической.

Так зачем же США нужно раздувать темы «российского вторжения»?

Первое, и, видимо, главное — поддержание на достаточном уровне атмосферы страха среди своих граждан и среди союзников. Чтобы никто не сомневался в необходимости рекордных оборонных расходов.

Второе — подталкивание России и Украины к взаимному столкновению. Понятно, что результатом будет поражение Украины, но, как мы понимаем, союзник из неё тот ещё. Её не жалко. Россия же от такой победы потеряет значительно больше, чем приобретёт.

Третье — всегда можно заявить, что если Россия почему-то не напала на Украину, то исключительно благодаря политико-дипломатическим усилиям США. Даже если в других направлениях успеха достичь не удалось.

Впрочем, самый интересный результат медиа-кампании заключается в том, что читателю старательно внедряется в голову простая мысль: если завтра с карты мира вдруг исчезнет Украина, то удивляться не нужно. Исчезла так исчезла… Наверное, Путин виноват. Но это не точно.