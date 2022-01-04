Расхожая фраза «революция пожирает своих детей» отсылает нас к мифу о Кроносе. В переносном значении это подразумевает гибель идеалистов, перемолотых самолично запущенными ими жерновами перемен

В конце 2021 года харьковские СМИ рассказывали об очередном чудовищном случае — отец убил сына-атошника. Не надо морализаторства: вряд ли несчастный отец подражал Тарасу Бульбе. Он был доведён до отчаяния бравым 27-летним «защитником Украины», десантником ВСУ, который избивал своих родителей.

«Киборг» настолько замучил окружающих, что соседи даже собирали подписи для заявления в суд о смягчении приговора его отцу. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

На Украине, разумеется, не показали сенсационное интервью бывшего командира добровольческого батальона «Айдар» Сергея Мельничука российскому телевидению. А в нем герой «российско-украинской» войны откровенно рассказывает о бессудных убийствах, о мародерстве, об издевательствах над беззащитным населением тех, кого на современной Украине восхваляют, кому ставят памятники и чествуют в школах.

А в тылу их вдохновляют и поддерживают особи ничуть не лучше. Вспомним хотя бы Сергея Стерненко, который периодически даёт команду травить неугодных — и стая хейтеров, завывая и улюлюкая, начинает очередную кампанию ненависти.

Надо быть честными: в данной ситуации виноват не только негодяй Стерненко, но и отбросы общества, которые ему подыгрывают — «национал-активисты» и нынешняя государственная система Украины.

Так Киевский апелляционный суд признал, что распространенная СБУ информация об осуществлённом Стерненко убийстве Ивана Кузнецова (несмотря на то, что убийца сам транслировал преступление в социальной сети и факт преступления подтверждают результаты экспертизы) всего лишь «версия следствия», и приказал удалить информацию о совершенном Стерненко убийстве с сайта СБУ.

Теперь «честь и достоинство» активиста считаются «восстановленными» и ему можно продолжать заниматься любимым делом — уничтожать инакомыслящих.

Очередной жертвой кампании ненависти стал скоропостижно скончавшийся директор львовского «Дома Учёных» Роман Славитич.

После поднятого Стерненко воя о как бы «непатриотичной» вечеринке блогеров в «Доме Учёных» (на день рождения одного из них) само учреждение было закрыто, а Славитича начали агрессивно травить в соцсетях и по административной части. После очередного разноса он скончался прямо в здании львовской мэрии.

Подозреваю, не таких результатов от победы «революции достоинства» ожидал этот уважаемый львовянин. Спасти через победу. Как очистить Украину от русофобов © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

Предсказуемость зла

Власть военных преступников — от микроскопического Стерненко до олигархического Порошенко — просто не может быть иной.

У неё свои герои: например, осуждённый и оправданный итальянским судом за убийство итальянского корреспондента Андреа Рокелли добробатовец Виталий Маркив. В прошлом году он был с честью препровожден служить в диверсионное подразделение Нацгвардии Украины — для дальнейших подрывов, похищений и убийств противников киевского режима.

И не надо полагать, что «враги Украины» исключительно «сепары» и «ватники». Таковыми могут оказаться и вполне лояльные «революции гидности» сограждане, скажем, из числа так называемых антиваксеров.

В частности, «агентом Москвы» оказался примерный «активист Майдана» львовянин Остап Стахив. Антиваксеру предъявлено обвинение в «действиях, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя Украины или захвата государственной власти».

«В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах», — говорится в официальном сообщении СБУ, а деятельность ранее эталонных «патриотов Украины» финансировалась якобы из Российской Федерации. Зеленский как Нерон или Смерть живого трупа © скриншот видео Central Partnership

Майдан-стайл

Украинская революция не пожирает своих детей: во-первых, это не «революция», а госпереворот; во-вторых, это не детки, а объедки.

Вспомним главу СНБО Алексея Данилова, который в Луганске фактически оставил свою 89-летнюю мать без помощи, хотя ранее уверял, что вывез ее из ЛНР. И окружающие старушку «сепары» — отлично зная, кто ее сын — женщину не обижают (да и сама себя она считает «россиянкой», в молодости переехавшей в УССР из Тамбовской области).

«Не знаю, за что такие мамы заслуживают таких сыновей, — прокомментировала ситуацию украинская блогер Ольга Шарий. — Моей маме в этом году с подачи Данилова и Зеленского закрыли счета, закрыли ее маленькое дело, предъявили подозрение, таскают по судам. Я знала, что они нарушили все правила и все понятия. Много чего хотелось сделать. И когда мы нашли маму Алексея Данилова… Оказалось, что они - скоты по жизни. Если они скоты по отношению к своим же стареньким родителям, то чего мы от них ждем?»

Главнокомандующий Владимир Зеленский продолжает торговать с «государством-агрессором» своей видеопродукцией, а один из главных гонителей русского языка Пётр Порошенко многократно уличён в том, что со своими домочадцами разговаривает исключительно по-русски (например, на видео, снятом в аэропорту Гуаякиль во время знаменитого вояжа тогдашнего Президента Украины на Галапагосские острова). Когда Зеленскому найдут замену. И что это будет означать для России © пресс-служба президента Украины

Лицемерие, ложь, двуличие охватило Украину сверху донизу.

Характерна в этом отношении история с профессиональным конкурсом Global Teacher Prize Ukraine-2021 (как видим, в названии тоже не много украинских букв).

Хотя по голосованию украинцев лучшим учителем страны был назван одесский физик Виктор Павел (автор чрезвычайно популярного ютуб-канала о физике), однако жюри отдало главную премию учителю украинского языка и литературы из Киева Артуру Пройдакову — поскольку «проблемы мовы» для государства куда важнее, нежели популяризация физики.

И теперь вместо истинного победителя конкурса на важнейшее образовательное событие года — Education and Skills Forum в Лондоне отправляется преподаватель мовы.

Несколько аналогичных волюнтаристских решений мы помним и по отборочному конкурсу Евровидения, но дело, конечно же, не в мове, а в воцарившейся на Украине системе государственной лжи и дремучего средневековья.

Даже официальные лица ныне не брезгуют проверенными «культурными традициями». Так, чиновница из мэрии города Ромны в Сумской области с магической целью подсыпала коллегам под двери землю с кладбища: решила расправиться с конкурентами подсыпав кладбищенскую землю им под дверной порог. Процедура попала на камеры видеонаблюдения: кабинеты пришлось переосвятить, а панночку уволить.

А может, очистительный обряд переосвящения необходимо совершить со всей Украиной? Обличающих свидетельств давно хватает — но как бы «панов» и «панночек» к ответу призвать.