В конце 2021 года харьковские СМИ рассказывали об очередном чудовищном случае — отец убил сына-атошника. Не надо морализаторства: вряд ли несчастный отец подражал Тарасу Бульбе. Он был доведён до отчаяния бравым 27-летним «защитником Украины», десантником ВСУ, который избивал своих родителей.

«Киборг» настолько замучил окружающих, что соседи даже собирали подписи для заявления в суд о смягчении приговора его отцу.

Константин Кеворкян: кто он
Константин Кеворкян: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов

На Украине, разумеется, не показали сенсационное интервью бывшего командира добровольческого батальона «Айдар» Сергея Мельничука российскому телевидению. А в нем герой «российско-украинской» войны откровенно рассказывает о бессудных убийствах, о мародерстве, об издевательствах над беззащитным населением тех, кого на современной Украине восхваляют, кому ставят памятники и чествуют в школах.

А в тылу их вдохновляют и поддерживают особи ничуть не лучше. Вспомним хотя бы Сергея Стерненко, который периодически даёт команду травить неугодных — и стая хейтеров, завывая и улюлюкая, начинает очередную кампанию ненависти.

Надо быть честными: в данной ситуации виноват не только негодяй Стерненко, но и отбросы общества, которые ему подыгрывают — «национал-активисты» и нынешняя государственная система Украины. 

Так Киевский апелляционный суд признал, что распространенная СБУ информация об осуществлённом Стерненко убийстве Ивана Кузнецова (несмотря на то, что убийца сам транслировал преступление в социальной сети и факт преступления подтверждают результаты экспертизы) всего лишь «версия следствия», и приказал удалить информацию о совершенном Стерненко убийстве с сайта СБУ. 

Теперь «честь и достоинство» активиста считаются «восстановленными» и ему можно продолжать заниматься любимым делом — уничтожать инакомыслящих.

Очередной жертвой кампании ненависти стал скоропостижно скончавшийся директор львовского «Дома Учёных» Роман Славитич.

После поднятого Стерненко воя о как бы «непатриотичной» вечеринке блогеров в «Доме Учёных» (на день рождения одного из них) само учреждение было закрыто, а Славитича начали агрессивно травить в соцсетях и по административной части. После очередного разноса он скончался прямо в здании львовской мэрии.

Подозреваю, не таких результатов от победы «революции достоинства» ожидал этот уважаемый львовянин.

Спасти через победу. Как очистить Украину от русофобов
Спасти через победу. Как очистить Украину от русофобов
© РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

Предсказуемость зла

Власть военных преступников — от микроскопического Стерненко до олигархического Порошенко — просто не может быть иной.

У неё свои герои: например, осуждённый и оправданный итальянским судом за убийство итальянского корреспондента Андреа Рокелли добробатовец Виталий Маркив. В прошлом году он был с честью препровожден служить в диверсионное подразделение Нацгвардии Украины — для дальнейших подрывов, похищений и убийств противников киевского режима.

И не надо полагать, что «враги Украины» исключительно «сепары» и «ватники». Таковыми могут оказаться и вполне лояльные «революции гидности» сограждане, скажем, из числа так называемых антиваксеров.

В частности, «агентом Москвы» оказался примерный «активист Майдана» львовянин Остап Стахив. Антиваксеру предъявлено обвинение в «действиях, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя Украины или захвата государственной власти».

«В распоряжении СБУ есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписки, в ходе которых злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в регионах», — говорится в официальном сообщении СБУ, а деятельность ранее эталонных «патриотов Украины» финансировалась якобы из Российской Федерации.

Зеленский как Нерон или Смерть живого трупа
Зеленский как Нерон или Смерть живого трупа
© скриншот видео Central Partnership

Майдан-стайл

Украинская революция не пожирает своих детей: во-первых, это не «революция», а госпереворот; во-вторых, это не детки, а объедки.

Вспомним главу СНБО Алексея Данилова, который в Луганске фактически оставил свою 89-летнюю мать без помощи, хотя ранее уверял, что вывез ее из ЛНР. И окружающие старушку «сепары» — отлично зная, кто ее сын — женщину не обижают (да и сама себя она считает «россиянкой», в молодости переехавшей в УССР из Тамбовской области).

«Не знаю, за что такие мамы заслуживают таких сыновей, — прокомментировала ситуацию украинская блогер Ольга Шарий. — Моей маме в этом году с подачи Данилова и Зеленского закрыли счета, закрыли ее маленькое дело, предъявили подозрение, таскают по судам. Я знала, что они нарушили все правила и все понятия. Много чего хотелось сделать. И когда мы нашли маму Алексея Данилова… Оказалось, что они - скоты по жизни. Если они скоты по отношению к своим же стареньким родителям, то чего мы от них ждем?»

Главнокомандующий Владимир Зеленский продолжает торговать с «государством-агрессором» своей видеопродукцией, а один из главных гонителей русского языка Пётр Порошенко многократно уличён в том, что со своими домочадцами разговаривает исключительно по-русски (например, на видео, снятом в аэропорту Гуаякиль во время знаменитого вояжа тогдашнего Президента Украины на Галапагосские острова).

Когда Зеленскому найдут замену. И что это будет означать для России
Когда Зеленскому найдут замену. И что это будет означать для России
© пресс-служба президента Украины

Лицемерие, ложь, двуличие охватило Украину сверху донизу.

Характерна в этом отношении история с профессиональным конкурсом Global Teacher Prize Ukraine-2021 (как видим, в названии тоже не много украинских букв).

Хотя по голосованию украинцев лучшим учителем страны был назван одесский физик Виктор Павел (автор чрезвычайно популярного ютуб-канала о физике), однако жюри отдало главную премию учителю украинского языка и литературы из Киева Артуру Пройдакову — поскольку «проблемы мовы» для государства куда важнее, нежели популяризация физики.

И теперь вместо истинного победителя конкурса на важнейшее образовательное событие года — Education and Skills Forum в Лондоне отправляется преподаватель мовы.

Несколько аналогичных волюнтаристских решений мы помним и по отборочному конкурсу Евровидения, но дело, конечно же, не в мове, а в воцарившейся на Украине системе государственной лжи и дремучего средневековья.

Даже официальные лица ныне не брезгуют проверенными «культурными традициями». Так, чиновница из мэрии города Ромны в Сумской области с магической целью подсыпала коллегам под двери землю с кладбища: решила расправиться с конкурентами подсыпав кладбищенскую землю им под дверной порог. Процедура попала на камеры видеонаблюдения: кабинеты пришлось переосвятить, а панночку уволить.

А может, очистительный обряд переосвящения необходимо совершить со всей Украиной? Обличающих свидетельств давно хватает — но как бы «панов» и «панночек» к ответу призвать.