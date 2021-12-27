Некоторые особо талантливые украинские «эксперты» ждали нападение Путина на Украину на католическое Рождество (25 декабря). Почему на католическое, если большая часть украинских христиан православные? Очевидно потому, что наиболее «патриотичные» украинские эксперты, если не католики, то униаты и уверены, что испортить Рождество Путин хочет лично им

«Предвидение» этих экспертов не то, чтобы исполнилось, а как бы даже переисполнилось. В ночь на 25 декабря (ближе к утру, как сообщил президент России) Северный флот Российской Федерации произвёл очередное испытание ракеты «Циркон».

Несмотря на то, что на опубликованных кадрах был продемонстрирован пуск единичной ракеты, Путин сказал, что проводилась залповая стрельба. Может за последнее время изменилась военно-морская терминология, но до сих пор залп предполагал пуск больше, чем одной ракеты, так что есть все основания полагать, что на заключительном этапе испытаний «Циркона» российские моряки продемонстрировали способность одного корабля в течение короткого промежутка времени (от нескольких секунд, до минуты) запускать несколько ракет (не исключено, что сразу все, загруженные в пусковые контейнеры). Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Учитывая же, что пусковых контейнеров может быть от четырёх (на малом ракетном корабле), то нескольких десятков (на тяжёлом атомном ракетном крейсере), рождественский подарок для США получился грандиозный. Именно для США. Ведь, если мы говорим, что нам не о чем вести переговоры с Украиной, ибо местная власть ничего не решает, а говорить надо непосредственно с американцами, то верно и развитие этой мысли: бессмысленно воевать с Украиной, ибо победа над ней ничего не решает, побеждать надо сразу США — источник зла на планете.

Каждое событие необходимо рассматривать в комплексе с предшествующими ему и с теми, которые должны ему следовать.

Незадолго до последнего испытания «Циркона» (в 2022 году ракета принимается на вооружение) российский МИД, действующий в тесной координации с Минобороны, выдвинул США ультиматум. Путин, правда, заявил, что это не ультиматум, но президент иное сказать и не мог, а тон у документа вполне ультимативный.

После того, как США начали "валять ваньку" с то ли готовностью сразу и бесповоротно отвергнуть российское предложение, то ли начать его частично обсуждать, то ли выдвинуть своё, Вашингтону прозрачнейшим образом, вначале на уровне МИД России, а затем и лично президент намекнули, что Россия не планирует ввязываться в удобные американцам мелкие конфликты с их вассалами, а готова применять недипломатические методы воздействия непосредственно к США. О параде на Красной площади ВСУ. И другие "зрады" украинской "перемоги" © m.politnavigator.news

Вот на этом фоне и произошло испытание «Циркона».

Американцы с этой ракетой знакомы, она не раз успешно испытывалась. Заокеанские военные уже успели оценить её потенциал.

По их оценке постановка «Циркона» на вооружение окончательно похоронит любую возможность США перебрасывать войска, технику и расходные материалы через Атлантику, в случае конфликта с Россией. Причина — гиперзвуковой «Циркон» имеет дальность поражения надводных целей до тысячи километров (ранее заявляли дальность до 500, но оказалось, что можно стрелять в два раза дальше). По мнению американцев теперь любой небольшой российский корабль (или подводная лодка), вооружённый «Цирконами», с дальности, на которой не может быть обнаружен, легко способен уничтожить авианосец, идущий под охраной своей АУГ. Радары ракету не засекают, системы ПВО не сбивают, запускать её можно с дальности, превышающей дальность американских ракет, не только базирующихся на кораблях, но и доставляемых авианосной авиацией.

Имея линейку ракет в виде дозвукового «Калибра», сверхзвуковго «Оникса» (работающих на средних дальностях) и дальнобойного гиперзвукового «Циркона», российский флот, даже в нынешнем составе (испытывая острый дефицит надводных кораблей океанской зоны), способен воспретить американцам подход не только к российским берегам (кстати всеми этими ракетами могут оснащаться и береговые комплексы), но и в принципе к важным для нас точкам Евразийского материка.

В этой ситуации любые размещённые в Европе сухопутные силы, оказываются обречены на уничтожение в течение не слишком долгого времени.

Россия лишила американцев их любимой игрушки — возможности вести с ядерным государством неядерную войну со стратегическими целями. США настолько отстали в обычных вооружениях, что могут рассчитывать уйти от поражения только сразу же начиная ядерную войну, причём массированным пуском всего, что имеют. При этом, учитывая опережающее развитие российских систем ПВО и ПРО, не факт, что даже такой самоубийственный ход им поможет. «Булава», «Циркон», «Калибр». Военный эксперт о том, что сделает Россия с подводным флотом США © Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанк

Долгое время, после распада СССР, в такой ситуации находилась Россия. Американское превосходство в обычных вооружениях диктовало необходимость массированного ядерного ответа. Поскольку же было ясно, что никто не станет начинать ядерную войну из-за бомбардировок Югославии, или из-за вольного поведения США на постсоветском пространстве (массированный ядерный удар можно нанести только один раз и только когда возникает нетривиальная угроза уничтожения твоего собственного государства), американцы десятилетиями имели полную свободу рук во всём мире, Россия могла сберечь от агрессии только собственную территорию и территории своих настолько близких союзников, что нападение на них однозначно рассматривалось бы, как нападение на Россию.

Теперь в этой беспомощной роли оказались США. Руки России развязаны для активной политики. Американские генералы и адмиралы рассчитывают, что смогут поддерживать баланс сил в океане и сохранять возможность своего флота к проведению активных операций, за счёт усиления наблюдения за развёртыванием российских кораблей и подводных лодок. Это должно дать возможность проводить заблаговременное развёртывание сил американского флота в океане, с тем, чтобы российские корабли оказывались в пределах досягаемости их вооружения.

На безрыбье и рак рыба. Возможно на некоторое время такая стратегия действительно позволит американцам, за счёт значительного количественного преимущества своего флота держать вышедшие на боевое дежурство российские корабли под прицелом. Это не отменяет американских потерь в случае конфликта, но даёт шанс в ответ уничтожить российский корабль. Военный эксперт рассказал, что российские «Авангарды», «Кинжалы» и «Цирконы» сделают с США © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

Однако, учитывая техническое состояние американского флота, ремонтные возможности и скорость введения в строй новых кораблей (уже в момент закладки морально устаревших по сравнению с российскими), эта стратегия может быть эффективной год-два. Всё это время флот США будет испытывать серьёзное перенапряжение, поскольку ему придётся в разы увеличить присутствие своих кораблей в океане, а значит сократить время на их ремонт, техническое обслуживание и отдых экипажей. После пары лет такой гонки корабли начнут выходить из строя пачками и не факт, что выдержат американские моряки. Они в последние годы стали какими-то слишком нежными. При этом надо иметь в виду, что всё это время российский флот будет наращивать свою мощь, а Вашингтону надо учитывать ещё и растущий китайский флот.

Учитывая, что американцы пока не отказались от переговоров о новой системе международной безопасности, заявив о готовности встречаться на экспертном уровне уже в конце января-начале февраля, весь комплекс предпринятых Россией мер: от выдвижения ультиматума, до испытания «Циркона» призван обеспечить максимально конструктивную позицию США в ходе этих переговоров.

Если раньше Москва только обещала США, что в случае конфликта будет бить по местам, принятия решений, то сейчас она демонстрирует свою способность это сделать и неспособность США защититься. Американцев приглашают договариваться, пока не стало хуже, но выбор, разумеется, за ними.