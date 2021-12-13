«Саммит за демократию» превратился в смотр американских союзников и сателлитов

Президент США Байден провел глобальный «Саммит за демократию», который состоялся в онлайн-режиме, с участием представителей 110 стран мира. Это мероприятие было анонсировано еще летом, и с самого начала стало мишенью для иронических комментариев. Потому что формальная повестка сетевой конференции слишком явно не соответствовала ее реальному содержанию и формально заявленным целям.

Организаторы позиционировали эту встречу в качестве глобального смотра демократических сил, призывая их сплотиться перед угрозой со стороны авторитарных режимов, которые «тянут руки за пределы своих границ».

«Демократия и права человека находятся под угрозой по всему миру. Демократии — формирующиеся или устоявшиеся за десятилетия — сталкиваются с серьезными проблемами внутри своих границ и за их пределами», — заявили перед началом саммита в Белом доме.

Действительно, большинство стран мира испытывают давление экономического и социального кризиса, усугубившегося благодаря коронавирусной пандемии — и даже богатые государства Первого мира переживают сейчас достаточно серьезные потрясения. Однако видеоконференция не ставила своей целью утверждения солидарности и не представляла попытку осмыслить причины деградации демократических институтов. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Задачи саммита были совсем другими. Состав его участников ясно говорил о том, что он представляет собой перекличку союзников и сателлитов США, которые мобилизуют их на поддержку своей политики. Говоря проще, это был смотр сил перед предстоящим впереди боем. Потому что лидеры свободного мира намерены бороться за сохранение своей гегемонии, и разделяют мир на два противостоящих друг другу лагеря — проводя черту между своими и чужаками.

Верность Белому дому была необходимым и достаточным критерием, чтобы однозначно гарантировать себе участие в саммите. Благодаря такому подходу на него пригласили весьма специфических «защитников демократии». Достаточно сказать, что в их числе оказалась Колумбия — страна, где совсем недавно расстреливали мирные демонстрации, проходившие под социальными лозунгами, когда народ восстал против очередных поборов и жесткого политического террора.

Коррумпированное колумбийское правительство устроило настоящую бойню, в результате которой погибло свыше восьмидесяти человек. Людей убивали прямо на улицах, и никто из чиновников не понес за это реального наказания. Если говорить откровенно, в этом не было ничего удивительного: колумбийские власти систематически расправляются с несогласными с помощью ультраправых боевиков-парамилитарес, и эта необъявленная война продолжается в Колумбии более полувека.

Но в Вашингтоне всегда смотрели на это сквозь пальцы, потому что США полностью контролируют местные политические элиты, которые всегда будут считаться твердыми приверженцами демократии — до тех пор, пока они не будут возражать против размещения американских военных баз.

То же самое касается правительства Чили. Правое чилийское правительство расстреливало выступления студенческой молодежи и индейцев-мапуче, а президент Пиньера засветился в резонансном коррупционном скандале. Однако США по-прежнему числят это государство среди образцовых мировых демократий, потому что американцы поддерживали в свое время даже «демократический» режим диктатора Пиночета. Пелевин и будни трансгуманизма © скриншот с видео YouTube

Среди участников «Саммита за демократию» оказались представители Бразилии, где правит одиозный президент-антивакцинатор Жаир Болсонару, а его главные политические оппоненты попали по сфабрикованным делам за решетку. На видеоконференцию пригласили Израиль — несмотря на то, что политика дискриминации населения Палестины вызывает критику у видных представителей американской Демократической партии. Демократией оказался даже Пакистан — хотя Госдепартамент обвинял Исламабад в поддержке исламистских боевиков. А участницы фемдвижения протестовали против участия Польши, которая приняла средневековый закон о фактическом запрете абортов.

Впрочем, обвинения в нарушении демократии прежде всего звучат в адрес ведущих «демократических» государств — и, прежде всего, по адресу самих США. Американское правительство систематически нарушает базовые права человека. На это указывает бедственное социальное положение американских бедняков, которые лишены полноценной медицинской помощи и жилья, подвергаясь жесткой эксплуатации со стороны крупного бизнеса.

Но антидемократический курс Байдена наиболее наглядно проявляется в области внешней политики, где Вашингтон поддерживает самые реакционные режимы нашего времени — начиная от антидемократического правительства Украины и заканчивая полуфеодальными монархиями Ближнего Востока.

«Сенат США поддержал Байдена и его сделку по продаже оружия Саудовской Аравии на $650 млн. С его помощью коалиция душегубов продолжит растаптывать Йемен.

Каждые девять минут в Йемене гибнет ребёнок. 80% жителей этой страны живут за чертой бедности. Шестнадцать миллионов человек недоедают. Пять миллионов находятся на грани голода. Пятнадцать милионов не имеют стабильного доступа к воде и базовым нуждам. Около 380 тысяч — убито в результате семи лет войны.

Это — крупнейший гуманитарный кризис нашего времени. 79% оружейного импорта Саудовской Аравии идёт из США. 9.3% — из Британии. 4% — из Франции. Вспомните об этом, когда вся эта предприимчивая публика будет рассказывать про права человека», — пишет об этом украинский политбеженец Анатолий Ульянов, проживающий сегодня в Лос-Анжелесе.

«Запрет на критику власти». Как работает маккартизм цифровой эпохи © CC0, Pixabay Джулиана Ассанжа. 10 декабря, как раз во время итогового заседания видеоконференции, Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадировать основателя Викиликс в США — где ему грозит пожизненный срок. Хотя этот человек всего лишь рассказал правду о военных преступлениях Пентагона, раскрывая маленькие грязные тайны «демократической» политики — включая убийства мирных иракцев и пытки в секретных военных тюрьмах.

Любые призывы к борьбе за демократические права, которые озвучивают сейчас в Вашингтоне, являются на этом фоне циничным фарсом, потому что они всего лишь прикрывают собой борьбу за экономические и политические интересы империализма. А это обесценивают саму идею демократиии, приравнивая ее к лояльности американской политике.

Хотите поговорить об американской демократии? Поговорите о ней с ее жертвами — начиная с политзаключенного Ассанжа.