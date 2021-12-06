Так получилось, что Международный день волонтера по календарю почти приближен к Рождеству. День волонтера — 5 декабря, а католическое рождество — 25-го. Видимо, чтобы «дважды не вставать», президент Украины Владимир Зеленский решил совместить оба события в одном спиче

Именно на такое предположение наводит текст поздравления, которое зачитал волонтерам Зеленский, выступая на торжествах по случаю Международного дня волонтера, состоявшихся на территории музейного комплекса «Мистецький Арсенал» в Киеве.

Известно ведь, что многие писатели и художники специально создавали «рождественские истории», которые публиковали на страницах литературных и публицистических изданий прошлого века. Требований к жанру «рождественских историй» было несколько. Главным героем должен быть обязательно ребенок, как правило, мальчик из бедной семьи, с которым на Рождество Христово случалось бы какое-нибудь волшебство, а еще лучше событие, делающее его более взрослым и более зрелым. Ну, и сама история должна быть обязательно, грубо говоря, жалостливой, выжимающей слезу из глаз слушателей. Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Вот именно такую историю на Международный день волонтера и рассказал, судя по сайту президента Украины, Владимир Зеленский в «Мистецьком Арсенале». Она стоит того, чтобы привести ее полностью.

«Третья история — об обычном 11-летнем мальчике с запада нашего государства. Обычном, который очень хотел велик, чтобы быть сразу взрослым. И необычном, который очень хотел просто помочь взрослым. Он долго копил деньги. Летом помогал маме собирать и продавать яблоки, а осенью раздавал рекламные листовки. Зимой выучил колядки и на праздники прошелся по всем бабушкам, дедушкам, родственникам, даже троюродным. И вот его маленькая детская копилка заполнена до отказа. Купюры по одной, две, пять, десять гривен, две двадцатки и даже сотня. Но все изменилось снова в одно мгновение. "Мам, я тут подумал… Наверное, велик подождет, передай это нашим ребятам… Они точно ждать не могут"», — рассказал Владимир Зеленский пустившим от умиления слезу волонтеркам и волонтерам.

Тут, правда, возникает несколько вопросов.

1. А где первые две истории, если сайт президента цитирует только третью?

Отвечаю: опубликована только третья. А первые две по какой-то причине исчезли. Можно предположить, они меньше всего соответствовали рождественскому настроению рассказчика, и их поэтому публиковать не стали.

2. А как фамилия этого самосознательного малыша? А никак. Скорее всего, для пущей ораторской убедительности президент Украины в очередной раз что-то преувеличил, а может, и соврал, используя мягкие и где-то даже вкрадчивые интонации медвежонка из «Приключений Паддингтона». А потому эти мифические волонтерские подвиги никому не стали приписывать, чтобы не вышло конфуза, как с другими людьми, которых сказочник Зеленский увольнял и сажал под арест, придумывая им мифические прегрешения.

3. И, наконец, самое интересное: когда же это мальчик так мило отказался от велика в пользу тех, кто «ждать не может»? Сам же Зеленский об этом рассказал волонтерам — в «2014 году, когда началась война в Донбассе». По словам нынешнего главы государства, «они (т. е. волонтеры-. — Ред.) привозили бойцам, защищавшим Украину на передовой, каски, бронежилеты, тепловизоры и оптические прицелы, аптечки и важные медикаменты».

Но предположим, что Зеленский не преувеличил и не соврал, как обычно, а все-таки сказал правду, и «мальчик был», и деньги, собранные на велик, действительно отдал тем, «кому они нужнее». Что же это за такие нужды украинской армии, о которых почему-то не рассказал в умилительной рождественской истории президент Зеленский?

Деньги бедного мальчика, мечтавшего о велике, пошли, например, на бронежилеты, которые закупали украинские военные и которые, как показала элементарная проверка, не выдерживали не только прямого попадания пули, но даже от рогатки не защищали, в результате чего многие украинские парни погибали прямо в первом бою. Зато закупщики бронежилетов приобрели скромные хатынки в Конче Заспе. МВД Украины через компанию супруги Авакова закупило рюкзаки на 6,8 млн долларов © РИА Новости, Владислав Белогруд / Перейти в фотобанк

А еще они пошли на изготовление «рюкзаков Авакова», аккурат в то время, когда войска МВД несли дежурство в зоне так называемой «антитеррористической операции». По мнению экспертов, рюкзаки, закупленные сыном бывшего, но тогда действительного министра МВД Авакова, стоили втрое дороже обычных, расползались при первых каплях дождя, а подписавший с сыном министра договор его (министра, а не сына) заместитель, когда видеозапись о переговорах о незаконной закупке рюкзаков попала в интернет, вынужден был даже бежать из страны. При этом сына Авакова даже арестовать хотели за эти фортеля, но не смогли — папа не дал, приказав своим полицейским стрелять на поражение, если кто-то приблизиться к его сыну-мошеннику. И сынишка Авакова Александр, благополучно присвоивший деньги мальчика, мечтавшего о велике, стал мажором, и на эти денежки, как и на другие волонтерские средства, кутил в ночных клубах Киева и Харькова. И что интересно, продолжает кутить и сегодня. И папа его, теперь уже бывший министр, тоже не тюремную баланду хлебает, а живет себе припеваючи то в Италии, то на Украине и, говорят, в большую политику собирается…

А еще денежки от так и не купленного велика пошли на бронетехнику и машины скорой помощи, которые мастерили на заводах бывшего президента Петра Порошенко. Правда, эти транспортные средства, стоившие так же, как и рюкзаки Авакова, втрое дороже западных аналогов, не сразу смогли выехать из ангаров предприятий из-за их плохого качества и технического брака, а после того, как их оттуда всё же вытолкали и с трудом завели, примерно половина автомотосредств не смогла всё-таки добраться до мест дислокации и сломались по дороге… Кто такой Герой Украины «Да Винчи» и за что его наградил Зеленский © пресс-служба президента Украины

А еще эти денежки от велика пошли на покупку в том числе снайперских винтовок и оснастки к ним, а также пуль, которыми украинские снайперы убивали и продолжают убивать ровесников мальчика, а также их бабушек и дедушек в Донбассе, вяло постреливая по ним из кустов с этой, украинской стороны.

А почему же президент Зеленский, разговаривая 5 декабря с волонтёрами голосом «Паддингтона», об этих совсем не рождественских и совсем не умилительных историях (а их мы знаем в куда бо́льшем количестве) не рассказал волонтерам?

Да потому, что воров и казнокрадов не посадил в тюрьму, хотя обещал на выборах («я — вам приговор», говорил он Порошенко), потому что сам награждает снайперов и убийц мирных людей, а одного из них буквально накануне сделал из политических конъюнктурных соображений Героем Украины — чтобы все на Украине видели, что он не собирается «замиряться с Донбассом», как обещал это на выборах. А значит, убийства мирных граждан на деньги от некупленного мальчиком велика будут продолжаться…

А раз он так делает, обманывая свой народ и этого самого мальчика, то и сам он становится для нас таким же преступником, как все эти порошенки, аваковы и неизвестные нам снайперы, отстреливающие стариков и детей на огородах и в школах Донбасса.