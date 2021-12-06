Просматривая ленту новостей УНИАН наткнулся на орательный заголовок: «"Міт", а не "міф": 22-летний блогер взорвал TikTok видео про украинский язык». Тикток вообще взорвать не трудно – он сам взрывается подчас, но попытки выкладывать туда серьёзный контент вызывают интерес. У этой сети специфическая аудитория, к которой тоже надо искать свой подход

Начнём сначала — блоггер Андрей Шимановский пропагандирует т.н. «харьковское правописание» 1927 года, отменённое в 1933 году и которое сейчас пытаются постепенно ввести назад.

Правописание это даже на момент его изобретения было совершенно искусственным и никакой реальной речи не соответствовало. Собственно, это было смешение особенностей нескольких диалектов украинского языка.

Справедливости ради надо сказать, что это не недостаток. Иврит так же воссоздавали. Просто потом пошли более логичным путём и взяли за основу полтавский диалект.

Диалект этот придумали коммунисты и уже поэтому его надо не пропагандировать, а декоммунизировать. Но его не декоммунизируют. Почему? Потому что он менее похож на русский язык, чем современный литературный украинский язык.

Т.о., блог Шимановского — не про филологию, а про политику; не про восстановление культуры, а про её видоизменение и последующее уничтожение. По простой схеме: харьковское правописание — латиница — униатство… И вот уже украинские школьники читают «Тараса Бульбу» в идеологическом переводе, где он при духовном окормлении католического прелата воюет против «москалей». Вы не верите, что такое возможно? Мы тоже не верили до появления идеологического перевода Малковича… Там до такой дичи ещё не дошло, но слова о «русском царе» бдительной цензурой были удалены.

Но это предварительное введение. Послушаем самого блоггера.

Аргументация у него очень простая: во всех европейских языках слово «миф» звучит как «мит», значит и нам так же надо. Это одни русские идут не в ногу, но мы им диктовать не будем.

Что характерно, Шимановский действительно прав — в немецком, французском, испанском, итальянском, болгарском, польском языках мы действительно слышим «мит» с теми или иными особенностями произношения.

Но… Сразу вспоминаю пословицу одесского журналиста Юрия Ткачёва:

— Как узнать, что политический украинец собирается соврать?

— Он рот открыл…

Окей, гугл, как миф по-английски? «Myth».

Тут довольно сложно — в русском и украинском языках звуков, которые предаются сочетанием «th» нет. Потому, кстати, в разных переводах классической трилогии Толкина гномье «истинное серебро», «mithril», транслитерируется то как «митрил», то как «мифрил».

Но именно интересующее нас слово произносится скорее как «миф», и уж точно не как «мит». Google-переводчик вам в помощь.

Впрочем, Бог с ними с англичанами, они там на своём острове действительно не в ногу идут и система счёта у них двенадцатиричная. Но есть ещё один аспект…

Состоит он в том, что слово «миф» — заимствованное из греческого. Это и Шимановский не отрицает. А там как? «Μύθος». В середине — буква «тета».

Такого написания буква была в дореволюционной русской орфографии — «фита». Использовалась она в словах, заимствованных из греческого языка как заменитель «ф». Например — «Аѳины», вместо «Афины». Буква эта была вычищена реформой 1918 года наряду с «ижицей» и «ятем».

Разумеется, в греческом языке слово «миф» звучит как «мифос». В европейский языках «тета» именно «т» по той причине, что в древнегреческом языке этой буквой обозначался придыхательный звук «т» и только в новогреческом стал «ф». Европейские языки в основном заимствовали древнегреческую норму, а русский и украинский — новогреческую, поскольку имели более тесную связь с Византийской империей (существование новогреческого языка обычно отсчитывают с XV века, но эта датировка достаточно искусственная и связана с падением «второго Рима»).

Как я и написал в самом начале, речь здесь идёт не о филологии, а о политике. Даже с точки зрения банальной декоммунизации логично было бы припомнить большевикам судьбу «фиты» и восстановить её в правах (даром, что в украинском языке её сроду не было). Но современных большевиков интересует не декоммунизация, и даже не дерусификация, а деукраинизация. Украинская культура, так же как русская, неразрывно связана с византийским наследием. Именно против этого наследия были направлены усилия что украинских коммунистов 20-х годов, что украинских антикоммунистов уже тоже 20-х годов. Змея украинской истории укусила себя за чуб…

Ну и кроме того, речь идёт о самоидентификации 22-летнего блоггера, который считает себя быдлом на услужении польских панов. Поэтому по-украински, конечно, правильно «мит». С присвистом через выбитые шляхетским сапогом зубы…