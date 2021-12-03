В Риге завершился двухдневный саммит министров иностранных дел стран Североатлантического альянса. Посвящено оно было ни много ни мало вопросу защиты Украины от российской угрозы. Участники встречи сообща искали способ ответа на усиление российского военного присутствия у границ Украины

Украинский журналист Бутусов раскрыл военный план НАТО на случай «вторжения» России © Facebook, Бутусов

Высокопоставленные чиновники и политики выступили с многочисленными предупреждениями в адрес Москвы, пригрозив ей десятью казнями египетскими в том случае, если она все же попытается реализовать свои экспансионистские планы. Выступали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Первый сказал о «тяжелых последствиях» для России, второй — что ей придется заплатить «высокую цену».

Сам выбор места для проведения саммита имеет символическое значение.

Заседание министров иностранных дел стран НАТО впервые проходит в государстве Альянса, которое имеет общую границу с Россией. То есть все как бы указывает на предельную серьезность намерений Альянса.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба восторженно охарактеризовал выступления на саммите.

«Главное, что мы очень четко услышали сегодня на министерской встрече ответ на мой призыв углублять сейчас сотрудничество с Украиной в военно-технической сфере и, второе, посылать четкие сигналы на всех уровнях России о том, что любая новая волна вооруженной агрессии против Украины станет непосильной ношей для России, и, в-третьих, работать над санкциями. На всех этих трех треках проходит очень динамичная работа», — заверил он.

Но можно сказать, что с восторгами Кулебы не совсем резонировали слова генсека альянса Йенса Столтенберга. Из трех его заявлений, кстати, можно примерно понять, о чем договорились участники рижской встречи. 26 ноября в Брюсселе глава НАТО объяснил непонятливым, что гарантии безопасности и коллективной обороны на Украину, увы, не распространяются. То же самое он повторил 30 ноября, находясь в Риге и в последний раз на следующий день по завершении саммита.

«Агрессивные планы России в отношении Украины». О чем договариваются Москва и Вашингтон © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Жозеп Боррель указал на то, как будет реализовываться политика сдерживания России: «У нас нет военного альянса с Украиной. Так что, если возникает вопрос, что мы будем делать завтра на Украине, перед фактом того, что может случиться на границе, — мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времён, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского Союза».

Так вот такова программа действий по оказанию помощи «жертве агрессора».

«Политическая, дипломатическая, экономическая и финансовая поддержка» — это и есть те мощнейшие рычаги воздействия на «потенциального агрессора». Но прямой военной помощи не будет.

Это не новость.

Консолидированная позиция сложилась по этому поводу уже давно. Ни НАТО, ни отдельные его члены не собираются вступать в открытый вооруженный конфликт с Россией. Украине придется выкарабкиваться самой. Собственно и в Вашингтоне не раз говорилось о том, что никто даже не думает перебрасывать войска на Украину для участия в войне.

Британский политолог объяснил американцам, почему для РФ неприемлемо членство Украины в НАТО © пресс-служба президента Украины Виктории Нуланд обещает, что на сей раз санкции будут беспрецедентно жесткими, но помнится один американский президент уже говорил о «разорванной в клочья» российской экономике. В общем пока Киеву хвастаться абсолютно нечем.

Несмотря на то, что заседание в Риге номинально было посвящено Украине и мерам по ее защите, она ни на миллиметр не продвинулась вперед в своих планах сближения с НАТО и ЕС. Ее место на пару с Грузией даже не в прихожей, а на крыльце, и там, судя по всему, ей придется провести немало времени. Эксперты неоднократно называли примерный срок ее интеграции в эти сообщества: 20-30 лет.

Киев пытается отдуваться в одиночку. На линии соприкосновения в Донбасса, по данным российского МИД, сейчас находится 125 тысяч украинских военнослужащих, примерно половина наличного состава украинской армии. Этот тревожный факт косвенно прокомментировал Владимир Путин. Пару дней назад он назвал Донецкую И луганскую народные республики «пока непризнанными». Многообещающая оговорка, если это вообще оговорка.