В кабинете министров Украины пообещали новое повышение тарифов для населения. Тем временем в Верховной Раде фракции правящей партии совместно со своими «оппонентами» предлагают создать новый орган для идеологического контроля украинцев

Но фоне противостояния Зеленского и Ахметова в стране происходят важные и знаковые события, безнадежно потерявшиеся в потоках информационного шума. Хотя они непосредственно затрагивают интересы множества украинцев.

Для начала украинские власти санкционировали новое повышение цен на газ и тарифов на отопление для населения Украины. Отныне государство не станет влиять на процесс ценообразования, которое будет происходить исключительно под влиянием рыночной конъюнктуры.

«Мы обязуемся не вводить никакого ограничения цен на газ, который поставляется домохозяйствам, а также гарантировать, что оптовые цены определяются на прозрачном и эффективном рынке», — говорится об этом в обновленном меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом, который подписали в украинском Кабмине. Чтобы получить за это очередной транш на сумму 700 миллионов долларов.

Совсем недавно Зеленский клялся заморозить рост коммунальных тарифов, которые уже сейчас съедают существенную долю зарплат и пенсий. Но обещания своим собственным гражданам ничего не значат для патриотичных украинских чиновников. А условия меморандума с МВФ приходится выполнять — потому что от этого зависит получение жизненно необходимых для них кредитов. Миллиард деревьев и ледоколы: как выполняются обещания Зеленского © пресс-служба президента Украины

Между тем, подписание меморандума делает неизбежным новое повышение тарифов, которое произойдет в течение следующего года. Украинское правительство намеривается наблюдать за этим со стороны, надеясь на теплую погоду, удачу и перспективу новых валютных займов. Но все понимают — в итоге цены обязательно вырастут.

«Отказ от государственного регулирования приведет к существенному росту тарифов. Власти надеются, что весной, после завершения отопительного сезона, цены на газ существенно снизятся и не придется значительно повышать тарифы. Но с наступлением нового отопительного сезона цены на газ снова вырастут, что приведет к росту тарифов для населения», — рассказал об этом в комментарии УНИАН кандидат экономических наук, энергетический эксперт Александр Хмелевский.

Впрочем, важно осознавать — повышение коммуналки не ограничится рамками очередного отопительного сезона. В случае, если государство откажется контролировать формирование цен на газовом рынке, тарифы для домохозяйств начнут расти практически постоянно — до бесконечности, исходя из неограниченной жажды наживы газовых трейдеров.

По мнению аналитика компании «Центр биржевых технологий» Максима Орыщака стоимость газа для населения вырастет в 2022 году на 50-70%, а начиная с 2024-го она повысится сразу на 200 процентов. Ведь согласно условиям меморандума, через три года газовые цены будут формироваться на бирже, где думают только о максимизации прибыли и меньше всего озабочены платежеспособностью простых украинцев. Хотя такая политика спровоцирует в итоге инфляцию, девальвацию национальной валюты и падение промышленного производства

«Для Офиса президента на текущий момент информация о повышении тарифов — не тема для обсуждения, так как сам транш от МВФ будут транслировать в виде политической победы. Но мы рассматриваем событие, как максимально негативный фактор для будущего экономики нашей страны. Платежеспособность населения снизится, инфляция вырастет, а гривна имеет потенциал падения к уровню 30 гривен за доллар», — прогнозирует эксперт Орыщак.

Все это происходит на фоне ощутимого падения доходов и стремительного накопления долгов по зарплате. Согласно данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине составила в ноябре около 4 007 млн гривен — на 50 процентов больше, чем в начале текущего года. При этом, 76,50 процента задолженности приходится на промышленный сектор, а более половины общей суммы долга сосредоточено в индустриальных регионах страны — в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в столице.

Другими словами, от задержек зарплаты больше всего страдают наемные работники, занятые в сфере реального производства. А это свидетельствует об истощении разворованного на коррупционных мегапроектах бюджета и нерадостных перспективах экономического развития Украины — одновременно предвещая новую волну неплатежей по тарифам.

Впрочем, Зеленского не беспокоит положение обманутых избирателей и не волнует безрадостное будущее Украины. Действия «слуги народа» целиком определяются сиюминутными задачами борьбы за власть. А потому на Банковой привычно пытаются купировать растущее недовольство — продолжая уничтожать оппозиционные медиа и стараясь дискредитировать протесты против повышения тарифов, представляя их происками внешних врагов.

Банковая экономит на зарплатах бюджетникам, однако не снижает расходы на идеологическую политику. Напротив, ее только усиливают. Депутаты от партии Зеленского «Слуга народа», «Европейской солидарности» Порошенко и грантоедского «Голоса» внесли законопроект о создании Национальной комиссии по вопросам утверждения украинской национальной и гражданской идентичности — чтобы «развивать патриотизм и устранить влияние государства-агрессора в информационной, образовательной, культурной сферах Украины».

Этот новый орган сразу же используют против инакомыслящих украинцев. И можно не сомневаться — если возмущенные люди выступят против грабительской политики власти, новая Нацкомиссия немедленно объявит их действия происками агрессоров.

Такова карма постмайдановской Украины — сама суть того, что происходит в ней последние годы. Политический класс Страны Достоинства продолжает усиливать антисоциальные реформы, выполняя прямые указания западных кредиторов. И одновременно навязывает обществу свою идеологическую повестку, зачищая и без того прополотое информационное поле. «Запрет на критику власти». Как работает маккартизм цифровой эпохи © CC0, Pixabay

Зеленский может уйти, проиграв конкуренцию ставленникам Ахметова — однако это не повлияет на стратегический курс украинской власти, и нисколько не уменьшит ее внешней зависимости. Потому что коллективный Запад все равно будет оставаться арбитром в бесконечной грызне между кланами олигархов. И новый президент все так же будет проводить старую линию — повышая тарифы и продвигая националистическую повестку. Потому что грабеж народа всегда идет рука об руку с пропагандой.

Украинцам стоит запомнить: если вам обещают еще одну нацкомиссию, надо следить за своим карманом.