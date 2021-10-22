Самое страшное оружие России — ее журналисты. Я, в принципе, привык к тому, что из десяти произвольно выбранных людей, читающих любую мою статью, все десять читают разные статьи, и не один не читает то, что я написал

Я привык и к тому, что из десяти экспертов, оценивающих одно и то же событие, все десять оценивают разные события, и не один не видит того, что происходит в реальности.

Но я никак не могу привыкнуть к тому, что после любого сообщения, занимающего не более одного абзаца (около пяти строк) совершено понятного текста (вроде «американцы высадились на Луне»), мне звонят десятки журналистов, каждый из которых прочёл диаметрально противоположное тому, что написано, и желает, чтобы я ему прокомментировал не то, что написано, а то, что он прочёл.

Именно так я узнал о переговорах министров обороны стран НАТО. Более чем матёрый журналист сообщил мне, что они планируют на постоянной основе держать в Чёрном и Балтийском морях корабли, оснащённые ядерным оружием, чтобы угрожать России. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Я, конечно, не офицер Генерального штаба. Но даже мне понятно, что тактико-технические данные современных ядерных вооружений, а также особенности бассейнов Чёрного и Балтийского морей, делают размещение в их акваториях каких-либо серьёзных ядерных сил на постоянной основе (да ещё и на морских носителях), мягко говоря, нецелесообразным, а конкретнее — безумным.

С другой стороны, я давно привык, что на политическом уровне (а министры обороны — не военные, даже если у них есть мундир и куча орденов, а политики) наши западные «друзья и партнёры» способны нести любую чушь. Мы умнее. Мы отвечаем им тем же примерно в 50% случаев. В остальном наши ответы либо грамотны, либо просто отсутствуют, ибо отвечать на такую чушь — себя не уважать.

Поэтому, чтобы понять, что происходит, я попросил ссылочку на материал. Получил и прочёл. В заметке чёрным по белому написано, что НАТО «намерено согласовать план защиты от атаки на нескольких фронтах». Они боятся «одновременного нападения в Балтийском и Чёрном морях», в том числе с потенциальным применением ядерных вооружений, киберсредств и космических систем.

Россия упоминается отдельно. На этой же встрече собираются рассмотреть возможные последствия закрытия миссий России и НАТО в Брюсселе и Москве. Но, в принципе, понятно, что эти две темы увязаны между собой. Поскольку напасть на НАТО «с применением ядерного оружия, киберсредств и космических систем», да ещё и одновременно в Чёрном и Балтийском морях, может только Россия.

То есть сообщение недвусмысленно гласит, что в НАТО приняли к сведению решение России изменить способ общения. Москва заявила, что вместо отозванного спецпредставителя при НАТО желающие теперь могут обращаться с мучающими их вопросами к российскому послу в Брюсселе. В свою очередь члены НАТО (если их это интересует) могут назначить для контактов по линии альянса любого из своих послов в Москве. А если не хотят, то и так сойдёт.

Из этого страны НАТО сделали вывод, что Россия может напасть на них одновременно на черноморском и балтийском флангах, причём с применением ядерного оружия. Перепугались и думают как избежать данной опасности.

Текст гласит, что НАТО боится нападения России, а отечественные журналисты читают его таким образом, что получается НАТО готовит нападение на Россию (с использованием ядерного оружия, киберсредств и космических систем). Я более чем уверен, что именно так этот текст прочёл не один человек, и вскоре в отечественных СМИ появятся статьи и комментарии о том, как НАТО размещает в Чёрном море ядерное оружие, а Россия ни мычит ни телится и себя не защищает. Далее читатели с неустойчивой психикой начнут традиционно клеймить Кремль за то, что он продался Ротшильдам и Рокфеллерам, и требовать немедленно нанести ядерный удар по кому попало, но лучше сразу по всем. Небесспорные мысли. Как очистить «Звезду Полынь» от предательства © CC0, Pixabay

Это не шутка. Мне приходится уже больше месяца объяснять отечественным журналистам, что Великобритания не собирается строить базу своего флота в Азовском море. База ей там не просто не нужна. Британский флот просто не может попасть в Азовское море. На деле Киев договорился с англичанами, что если Украина когда-нибудь найдёт деньги, то сможет нанять британские фирмы, чтобы они построили в Азовском море базу украинского флота. Учитывая глубину моря, состав украинского флота и финансовые возможности Киева, речь может идти о строительстве пары причалов для катеров и полудесятка бараков для личного состава.

Это не мешает российским СМИ и экспертам второй месяц пугать потребителя информации коварными планами туманного Альбиона в Азовском море. До этого года два-три рассказывали, что вот-вот американцы построят свою базу в Очакове, чтобы напасть на Россию с украинской территории. Сколько ни объясняли, что в Очакове американцы построят Украине за украинские деньги (если таковые найдутся) тот же самый причал и два барака для украинских ВМС, особо нервные соотечественники со дня на день ждали ракетно-ядерного удара из района Очакова.

Прошло три года, и всё успокоилось. Никого даже не интересует, построили ли американцы украинцам причал и два барака, или киевские руководители привычно стырили деньги, предназначенные для «отпора российской агрессии». Но зато какой был хайп!

Со встречей натовских министров будет ровным счётом та же история. Они собрались, чтобы использовать информационный повод (Россия отзывает своего представителя и высылает натовских) для увеличения военных бюджетов (как раз сейчас верстаются и будут утверждаться). Лишние деньги не помешают ни военным, ни ВПК. В принципе, проходное мероприятие. Нечто подобное случается каждый год. Правда, не каждый год удаётся выбить из депутатов увеличение военных расходов.

Но если российские СМИ напишут, что НАТО собирается напасть на Россию с использованием ядерного оружия одновременно с Балтики и из Чёрного моря (только что якобы утвердили планы в Брюсселе), то народ начнёт бойко обсуждать это в социальных сетях. Тема станет очень горячей, и из социальных сетей вновь выйдет в информационное пространство, но уже на другой, более высокий уровень. Через пару месяцев истерии, какой-нибудь журналист спросит у Пескова, а если повезёт, то даже у самого Путина, что он думает о планах НАТО разместить на постоянной основе ядерное оружие у российских берегов на Балтике и в Чёрном море. И услышит стандартный ответ, что у Кремля нет информации о таких планах, но если бы это случилось, то Москва сочла бы это переходом всех возможных красных линий и приняла бы соответствующие меры.

Данный ответ был бы сочтён легитимацией информации на высшем уровне, после чего начался бы третий этап её обсуждения. Не буду вдаваться во внутриполитические подробности. Сами знаете, что активисты социальных сетей обвинили бы Кремль одновременно в беззубости и агрессивности. Но активное обсуждение «асимметричного ответа» в СМИ и на разных ток-шоу Запад использовал бы для того, чтобы заявить, что его опасения были оправданы, Россия таки готовится напасть — почитайте, что её СМИ пишут. А значит, деньги на оружие надо выделить. И побольше.

Мы-то, конечно, очередной виток гонки вооружений переживём (пусть Запад разоряется), но нужен ли нам образ неадекватного агрессора в глазах обычного населения Европы? Мне представляется более полезным с ними сотрудничать и вместе зарабатывать больше, чем мы с ними зарабатываем по отдельности. Нас должны любить, а не бояться. Любовь во всех отношениях продуктивнее, чем страх. Россия — Украина: призрак войны

В большинстве случаев для того, чтобы найти взаимоприемлемое решение любых проблем, достаточно всего лишь внимательно читать информационные сообщения и не делать сенсацию из чепухи. А натовские страхи и есть чепуха. Напомню, что прибалтийские карлики уверяли весь мир, что Россия их обязательно оккупирует ещё в 2019 году. Мол, и планы уже готовы, и войска развёрнуты, и коридор в Калининград России нужен, и «разведка доложила точно» «в эту ночь решили… перейти границу у реки». До сих пор не перешли. Только зря несколько тысяч евроамериканских солдат второй год дебоширят в прибалтийских барах, пугая местное население пуще «российской агрессии».

А напоследок я скажу, что если вдруг на Россию кто-то решит напасть, то это будет не НАТО, а США. В НАТО же о войне узнают только потому, что на их штаб-квартиры и города в Европе начнут падать ядерные заряды. Потому что в Вашингтоне прекрасно понимают две вещи:

1. НАТО давно исчерпало себя как военная структура. В военном плане Организация Североатлантического договора держится только на США. Любое обсуждение конкретных планов войны с Россией в рамках НАТО не даст ничего, кроме утечки информации. Результаты обсуждения будут известны Кремлю раньше, чем их успеют распечатать для непосредственных участников. Ищенко назвал четыре сценария начала войны между Украиной и РФ — видео © Украина.ру

2. Если у США появляется гипотетическая возможность уничтожить Россию, то Вашингтон немедленно её использует, без всяких консультаций с союзниками. Реализацией такой возможности может быть только внезапный массированный ядерный удар. Потому что если неспешно разворачивать группировки войск для неядерной войны, то Москва успеет подготовиться, и никаких (даже гипотетических) шансов ударить и избежать ответа не останется.

Так что если война начнётся, то об этом узнают только случайно выжившие, которые позавидуют мёртвым. Все же сообщения о «секретных планах» Пентагона, Российского генштаба, НАТО и НОАК — не более чем досужая болтовня. В лучшем случае, это информационный вброс для прощупывания политической реакции, в худшем — чья-то неадекватная реакция на адекватный текст.