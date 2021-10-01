Националистические политики на Украине призывают к дискриминации неправильных граждан

Депутат одесского горсовета Андрей Вагапов, представляющий в местной власти партию Петра Порошенко, посетовал на то, что в Украине не ввели военную диктатуру. А потом предложил ввести для нелояльного населения статус «неграждан». По образцу Латвии и Эстонии, где его когда-то зарезервировали для «некоренного» русскоязычного населения — то есть, для потомков советских граждан, приехавших в Прибалтику после 1940 года. Среди которых оказалось немало этнических украинцев.

Люди с паспортами неграждан являются объектами апартеидной дискриминации. Они не имеют возможности голосовать на выборах, служить в армии, работать на государственной службе, в правоохранительных органах, в сфере юриспруденции и даже не могут стать фармацевтами. «Неграждан» ограничивают в правах на приобритениие недвижимости, ущемляют при подсчете пенсионного стажа, и даже могут выставить из страны — если их взгляды вызовут подозрение у властей.

Депутат Вагапов рассуждал на эту тему в эфире местного канала «Думская ТВ», где спорили о том, что делать с идеологически неправильными согражданами. Причем, стоит отметить, что он занимался этим на вражеском языке агрессора.

- Если бы в Украине в 2014-2016 годах был введен режим хунты, — жесткого тоталитаризма и перехода управления к военным, — то война закончилась бы нашей победой в 2016 году. Но, к сожалению, не пошли на такой шаг… Иногда следует принимать непопулярные решения, которые бы принесли пользу и результат — рассказывал в эфире Вагапов.

- Давайте тогда будем вывозить всех граждан Украины, кто до сих пор поддерживает Россию. Половину Бессарабии, половину индустриальных районов, — отвечала ему озадаченная этими словами ведущая.

- Вывозить не нужно, нужно просто ввести паспорт негражданина Украины, как это сделано в таких странах как Латвия, Литва, Эстония — в европейских странах, причем постсоветских. На самом деле мы давно уже должны были сделать данный шаг, — конкретизировал свое предложение депутат «Европейской солидарности». Отмена профсоюзов. В Украине декоммунизировали Первомай вместе с Трудовым кодексом © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По сути дела, этот политик предлагает дискриминировать своих собственных земляков-одесситов, которые не соответствуют идеологическим критериям националистов. Несмотря на то, что такие заявления должны наказываться согласно нормам действующих законов — поскольку 22-я статья Конституции Украины прямо запрещает сужать существующие права граждан. А 161-я статья уголовного кодекса предусматривает наказание за призывы к нарушению равноправия — чем как раз и занимался в телестудии патриотический депутат.

Однако Вагапов может не сомневаться в собственной безнаказанности. Призывы «устроить в Украине Прибалтику» и поразить в правах своих оппонентов давно стали общим местом для украинских политиков, журналистов и «активистов». Эта риторика систематически звучит после Евромайдана в блогосфере и СМИ, и всегда сходит спикерам с рук. За подобные высказывания не наступает никакой реальной ответственности. Даже больше — разжигание ненависти является в этой среде чем-то вроде обязательного дресс-кода, помогая сделать медийную или политическую карьеру.

Ультраправая партия «Национальный корпус» прямо потребовала внедрить в Украине «модель разных форм гражданства на основе опыта стран Балтии». «Мы можем воплотить опыт балтийских стран с созданием института неграждан. Именно благодаря этому они смогли отстранить от избирательного процесса нелояльную к стране часть населения, ностальгирующих по СССР», — заявил об этом руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

«Все добрые европейские намерения без инструментов выведения таких «граждан» из политического процесса не имеют смысла. Такие «граждане» всегда будут почвой для российских влияний. Латвия и Эстония, члены ЕС и НАТО, реализовали на законодательном уровне институт неграждан — те, которые неспособны выучить государственный язык, нелояльные к законам — имеют право на проживание, но не имеют права голоса», — написал про неправильных украинцев блогер Вахтанг Кипиани.

«Если человек не чтит свою страну, ее историю и язык — он не имеет право быть гражданином этого государства! Настало время для получения или подтверждения гражданства ввести экзамены на знание украинского языка, истории и Конституции», — заявил бывший депутат Верховной Рады Николай Томенко.

«Проблема — это люди, которые думают так, как враг. Они не замечают российской агрессии. Считают, что украинская армия обстреливает детей Донбасса, они не хотят помогать войску и агрессивно относятся к тем, кто это делает. К военным тоже агрессивно относятся. Они говорят: «я их туда не посылал». Они сейчас где-то рядом, со всеми нами, они, если, боже избавь, российские танки окажутся где-то в середине Киева, будут первыми, кто принесет оккупантам цветы. Потенциальные коллаборанты. Как на них реагировать? С аналогичной проблемой столкнулись в свое время страны Балтии, лет двадцать назад. Ну, скажем, Латвия ввела статус «негражданин». Не признаешь, что СССР это оккупация, не знаешь языка страны, в которой живешь, не знаешь истории страны, в которой живешь, — «негражданин» и не имеешь права голосовать на выборах», — рассказывал в эфире 5-го канала Виталий Гайдукевич.

А ведущий «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк предложил поставить «ватников» перед выбором: паспорт неграждан — или принудительная депортация из страны.

«В течение трех месяцев покидают Украину в любом направлении. Украина им за это выплачивает выездные. С условием — не возвращаться в Украину в течение пятидесяти лет после выезда. Те, кто останутся, на десять лет теряют свое избирательное право. В Донецкой и Луганской областях избираться на выборные должности и служить в полиции в течение десять лет будут иметь право только те, кто с начала лета 2014-го жили на подконтрольной Киеву территории», — написал он у себя на фейсбуке, собирая урожай одобрительных комментариев.

Не стоит относить эти высказывания к банальному хайпу. Они озвучивают вполне реальные планы, от которых никогда не оказывались националистические политики. Потому что вся политика постмайдановской Украины заключается в последовательном обнулении социальных, гражданских и демократических прав народного большинства. «Спасем медицину». Украинские врачи вышли протестовать в Киеве © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Разделение уже внедряется по факту. Ведь украинская власть поразила в правах сотни тысяч граждан Украины на подконтрольной части Донбасса, незаконно запрещая им голосовать на выборах местные органы власти — несмотря на вступившее в силу решение суда о незаконности отмены местных выборов. Просто потому, что эти люди не проголосуют за выгодных для Банковой кандидатов.

Кто даст гарантию, что эти ограничения не расширят на остальных непатриотичных граждан — чтобы страной и дальше управлял условный Зеленский, с возможностью сменить его только на условного Порошенко?