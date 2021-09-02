После провального визита в США над Зеленским будут много и несправедливо потешаться. Вроде бы есть основания. Изыскивая способы дополнительно унизить незваного гостя американцы умудрились даже «ошибиться» и назвать Зеленского Левински, сразу вызвав ассоциации со знаменитой, но куда более удачливой, чем президент Украины Моникой

На самом деле Зеленский не виноват. Ни один президент не обязан знать основы протокола. Как правило и не знает, просто специальный чиновник вовремя подсказывает куда идти и что делать, а основную канву предстоящих встреч и передвижений МИД и президентская канцелярия (в разных странах это ведомство называется по-разному) описывает в заранее подготовленных справках. Соответствующим образом заранее прорабатывается и готовится содержание и тональность бесед, а также отрабатывается общее взаимодействие членов делегации.

Во всяком случае так делают в нормальных странах.

В случае с Зеленским мы видим, что окружение (руководители Офиса президента и МИД) убедили его, что с Байденом надо обязательно встретиться и жёстко поставить перед ним нелицеприятные вопросы будущего Украины. Очевидно, эти «интеллектуалы» полагали, что весь американский народ озабочен украинскими проблемами и президенту США будет тяжело после Афганистана продемонстрировать импотентность ещё и на украинском направлении. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

На деле же американскому народу (кроме нескольких тысяч доживших до наших дней беглых бандеровцев и их потомков) нет никакого дела до Украины. Но даже американская бандеровщина, при всей своей потомственной русофобии и при том, что её представители практически смогли монополизировать украинское направление в Госдепе, правила игры знает. Они громко выступают только тогда, когда украинское направление в тренде. Если же оно оказывается задвинутым в дальний угол за ненадобностью (по причине бесперспективности) «мужественные борцы» за «украинскую Украину» предпочитают не отсвечивать. Как, например, не отсвечивает семейство Ющенко, в котором жена Катерина не просто американская гражданка, но один из высокопоставленных чиновников (служивших в разных ведомствах, в том числе и в Госдепе) и отвечавших за украинское направление.

Американские бандеровцы понимают: вылезешь не вовремя со своим «сверхценным» мнением — назначат ответственным за провал на украинском направлении и снимут с довольствия. Так что лучше пересидеть лихие времена, а дальше, что бы ни случилось с Украиной (а ничего хорошего её не ждёт) русофобы в американской политике всегда будут востребованы.

Так вот, пока американские бандеровцы традиционно «мужественно» отсиживались в своих комфортабельных заокеанских «схронах», украинские недобандеровцы из окружения Зеленского продолжали корчить из себя Талейранов и Меттернихов и толкали своего ничего не понимающего в политике в принципе и во внешней политике в частности президента на совершение «судьбоносного» визита, в ходе которого он поставит ребром «наиболее актуальные» вопросы современности, чем причислит себя к числу несомненных лидеров современного мира. Зеленский оказался всего лишь достаточно непрофессионален, глуп и амбициозен, чтобы поверить таким же непрофессиональным, глупым и амбициозным советникам. Война как способ решения всех проблем: афганизация Украины и США продолжается © president.gov.ua

Но в защиту Зеленского надо сказать, что основания верить у него были. Именно эти советники обещали ему порешать внутриполитические проблемы, сконцентрировав власть в жёсткой президентской вертикали и у них пока получается. Конечно, использование СНБО в виде «карающего меча» президента — большой риск. Его члены могут отказаться голосовать как надо Зеленскому. Все остальные органы власти могут просто отказаться выполнять неконституционные решения СНБО. В общем, в один прекрасный день Зеленский может обнаружить себя «голым королём». Но это будет потом, а сегодня амбициозный комик о возможности такого исхода даже не догадывается.

Поэтому, когда те же люди, которые смогли реквизировать бизнес Медведчука, вырвали у него из рук контроль как минимум над половиной ОПЗЖ, установили контроль над украинским информационным пространством, пообещали Зеленскому организовать внешнеполитический прорыв, он им поверил.

Надо сказать, что они его, в общем-то не обманули. В Вашингтон они его доставили и с Байденом встретили.

Сделали они всё это вопреки упорному сопротивлению американцев. Напомню, что вначале Зеленский с подачи своего офиса выдвинул Байдену требование принять его до встречи с Путиным (состоялась 16 июля текущего года).

Американцам в тот момент скандал был не нужен и они пообещали, что Байден пригласит Зеленского в Вашингтон сразу же после того, как вернётся из Европы (где он встречался как с российским президентом, так и с британским премьером и с лидерами ведущих стран ЕС).

На Украине приглашение в Вашингтон считается настолько сакральным, что там даже не догадались поинтересоваться почему бы Зеленскому не подскочить числа 17 июля прямо в Женеву. Чтобы не откладывать общение с Байденом в долгий ящик. Американцы же решив свою проблему: не допустив скандала накануне российско-американской встречи в верхах (к ней было приковано внимание всего мира и тогда-то Киев как раз имел хороший шанс на то, что его претензии не останутся незамеченными) попытались от Зеленского отделаться. «Нормальный мужской разговор»: Зеленский охарактеризовал встречу с Байденом © REUTERS, Jonathan Ernst

Ему вначале дипломатическим языком мягко намекнули, что его не очень-то хотят видеть в Вашингтоне, сместив запланированную встречу с середины июля на вторую половину августа. По официальной версии Госдепа, Зеленский неправильно понял Байдена, его обещали принять «до конца лета». Затем, несмотря на истерику Киева, Байден договорился с Меркель об общей позиции по «Северному потоку — 2», не поинтересовавшись мнением Украины на сей счёт.

Но тут американцы столкнулись с тем, что в Киеве их намёки не понимают и к поездке в Вашингтон готовятся, причём не скрывают, что собираются предъявить Байдену претензии и попытаются заручиться поддержкой «ястребов», как среди демократов, так и среди республиканцев. Тогда Госдеп практически открытым текстом дал понять, что Зеленского в США не ждут. Вначале, заявленный примерно на средину августа визит, назначили на 30-е число, а затем за одну неделю дважды перенесли. В конечном итоге, оказалось, что Зеленского летом не примут, дата сместилась на первое сентября и могла смещаться дальше.

В Киеве нашли выход. Зеленский прилетел в США 31 августа. Благо встречи в американских ведомствах в этот день у него были проработаны посольством ещё с тех пор, как начало визита планировалось на 30 августа. К тому же было понятно, что если лететь 1 сентября, то большая часть мероприятий в министерствах и ведомствах сорвётся: у них свой график и свои планы. Не исключаю также, что в Офисе Зеленского начали что-то подозревать и, чтобы не столкнутся с бесконечными переносами визита решили прибыть в Вашингтон заранее. По принципу не выгонят же, раз уж прилетели.

В принципе, как я уже сказал, ход удался — Зеленский с Байденом встретился. Но какой ценой!

Многие обратили внимания на мягко говоря странный церемониал его встречи в аэропорту: какой-то американский полковник, два сержанта, средней паршивости представительница Госдепа и несколько человек из украинского посольства (на фотографиях видны: посол, советник-посланник, военный атташе, помощник военного атташе и, судя по всему ещё пара старших дипломатов, наверное консул туда тоже затесался). То есть, чтобы создать хоть какую-то массовость прибыла вся верхушка посольства, разве что без завхоза.

Почему же США допустили столь откровенное пренебрежение хоть и коротким, но всё же высоким гостем? Потому что формально визит Зеленского начинался 1-го сентября. Конечно, если бы он прибыл на день позже, особых торжеств тоже бы не было, но формально протокол был бы соблюдён — кого-нибудь из министров бы прислали (как на Крымскую платформу). А так Киев сам дал повод сделать вид, что Зеленский прибыл частным образом. В результате, де факто, визит Зеленского начался 1 сентября около 21:00 по Москве, когда он прибыл в Белый дом на встречу с Байденом. До этого у него мероприятий, в которые был бы задействован американский протокол, просто не было. Странный Зеленский, недоверчивый Байден: как прошла встреча лидеров Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst

Встречи Зеленского в нескольких министерствах организовывало посольство. Именно посольство и отвечает за унизительный вид Зеленского, который неприкаянно болтался на фоне подписывающих бумаги украинских и американских чиновников. В некоторых случаях, напротив него, вроде как визави с американской стороны, вообще оказывалась девица, которая подавала и забирала папки с подписанными документами.

Подчёркиваю, американцы, безусловно, хотели унизить Зеленского, но они даже додуматься не смогли до столь полного и глубокого унижения, которое организовали ему его собственный Офис, МИД и посольство Украины в США. Может какие-то сторонники теории заговора скажут, что украинские чиновники сделали это специально, что они уже списали своего президента, но это не так.

В украинском понимании успешного визита они сделали всё, что надо и даже больше. В США Зеленский прилетел. С Байденом встретился. Говорил с ним жёстко, играя на камеру желваками и делая лицо, как у наёмного убийцы в дешёвом боевике. В нескольких ведомствах был, за столом с какими-то неграми сидел. Какие-то бумаги делегация подписывала.

Правда живых денег получил только сто миллионов долларов: 60 миллионов военной помощи и 45 миллионов «на реформы». Но зато американцы обещали 3 миллиарда от «Эксимбанка», и «Вестингауз» подписал меморандум о том, что он не против за тридцать миллиардов долларов достроить Украине пять энергоблоков.

Средний гражданин Украины вряд ли будет вникать, что 100 миллионов — это Украине на два дня жизни, а эти ещё и жёстко привязаны к конкретным программам — на что попало не потратишь. Большая часть уйдёт на оплату американских услуг и американских советников. Оставшиеся крохи рассуют по карманам украинские чиновники. Три миллиарда «Эксимбанка», которые ещё надо получить — связанный кредит под бешенный процент на оплату американских товаров, которые традиционно будут проданы по завышенным ценам (какие-то откаты, по мелочи, получат украинские чиновники). Ни бюджету Украины, ни её экономике эти деньги никак не помогут, но возвращать их, с процентами придётся. Фактически американцы профинансировали собственного производителя, но заплатит за это Украина.

О «Вестингаузе», думаю, и говорить не надо. Компания является фактически банкротом, соответствующими технологиями и технической документацией не владеет. Украине, в свою очередь, негде взять тридцать миллиардов долларов.

Зато Байден в очередной раз сказал что-то о поддержке великих украинских устремлений и героической борьбы.

Итак, Зеленский получил что хотел. Для его пиар-компании на Украине будет достаточно, Порошенко и на меньшем пиарился. Байден наконец отделался от назойливого украинского коллеги, причём отделался дёшево: американская пресса визит Зеленского практически не заметила, а значит и большая часть американцев о нём никогда не узнает.

Со своей точки зрения Зеленский победил. Украина, как государство, проиграла, поскольку все явные и неявные, заметные и незаметные унижения Зеленского были унижениями Украины. Это ею помыкали в его лице. Но, в принципе, Украину тоже никому не жалко: ни Байдену, ни Зеленскому, ни украинской элите, ни даже украинскому народу. Всех остальных тоже больше свои дела беспокоят, чем украинские проблемы.

Удалось ли Зеленскому убедить собственную оппозицию, угрожающую устроить ему жаркую осень, что США запретили его обижать? Не думаю. Но ведь и реализация угроз со стороны оппозиции не столько зависит от США, которые давно уже демонстративно умыли руки, сколько от того, насколько борющиеся друг с другом олигархические группировки способны согласовать единого кандидата на замену Зеленского. Пока не способны, а пока они не способны, вряд ли Зеленскому что-то серьёзно угрожает, разве что он палку репрессий перегнёт.

В общем, украинский шапито возвращается домой с американских гастролей. Для страны и народа было бы лучше, если бы он остался в Америке или пропал по дороге. Но не с их счастьем.