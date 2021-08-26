Имперская политика США создает по всему миру реакционные террористические движения

Украинские либералы оплакивают падение афганского режима, который не смог сдержать наступления исламистской организации Талибан*. Запланированный вывод «ограниченного американского контингента» превратилась в римейк панического отступления из Сайгона. Американское правительство покинуло своих сателлитов на произвол судьбы, и выстроенная за двадцать лет «афганская демократия» развалилась, как карточный домик.

Мировые медиа бесконечно показывают окрестности кабульского аэропорта, где собрались тысячи беженцев, которые стремятся любыми способами покинуть Афганистан. Однако Америка бросила их на произвол судьбы, и это привело к череде по-настоящему драматичных трагедий — когда люди гибнут, пытаясь уцепиться за шасси взлетающих самолетов. В то время как американские власти ограничиваются невнятными комментариями, демонстрируя очевидную растерянность перед подобным поворотом событий. Когда Иран был Украиной © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

«Жуткие кадры, как отчаявшиеся афганцы безуспешно пытаются улететь из Кабула после падения проамериканского правительства, многим показались поворотным моментом в мировой истории, когда Америка отвернулась от мира. На самом деле конец американской эры наступил гораздо раньше. Причем причины слабости и упадка Америки скорее внутренние, чем внешние», — пишет сейчас политрук Фрэнсис Фукуяма, который обещал нам тридцать лет назад конец истории и вечное процветание в лоне неолиберального капитализма.

Украинские политики тоже переносят эти события с заметной тревогой, называя их вызовом глобальному демократическому порядку. Впрочем, они благоразумно воздерживаются от слишком серьезной критики в адрес заокеанских партнеров. А Мустафа Найем написал о том, что во всех проблемах Афганистана виновата советская оккупация — которая, по его мнению, привела в итоге и к победе талибов, и к нынешним кошмарам в кабульском аэропорту.

Советская оккупация действительно сделала семье Найема много плохого. Коммунистические агрессоры дали его отцу работу, жилье и научную степень. А потом позволили перевезти маленького Мустафу и его брата Маси из Кабула в Москву. Чтобы они не попали в руки исламистов из будущего Талибана*, которых щедро финансировали и поддерживали из Вашингтона.

Соединенные Штаты Америки, в прямом смысле слова, вскормили фундаменталистское движение, которое пришло сегодня к власти в Афганистане. При этом, важно не забывать — талибы были выпестованы западными демократиями для борьбы с действительно светским и прогрессивным правительством Демократической республики Афганистан, которое предоставляло местным жителям социальное равенство, светское образование, доступ к медицине и эмансипировало женщин, стараясь преодолеть рудименты родовых отношений и вековые феодальные предрассудки.

Именно США помогли талибам впервые добиться власти, физически уничтожив президента Наджибуллу и тысячи афганских социалистов. Даже Джалалуддин Хаккани — самый одиозный радикал в составе нынешней талибской верхушки, получал в те годы постоянную помощь от ЦРУ — причем, президент президент Рональд Рейган называл его «борцом за свободу», а конгрессмен Чарли Уилсон именовал печально знаменитого террориста «воплощением доброты».

Хотя представители радикальной террористической «сети Хаккани» никогда не скрывали намерений построить в Афганистане настоящее Средневековье, где не будет места никаким правам человека.

Сорок лет под паранджой © AP, Vahid Salemi / AP, Vahid Salemi / Перейти в фотобанк Бушу понадобился повод для вторжения в Центральную Азию. Двадцать лет назад США свергли режим своих бывших союзников из Талибана* — путем открытой военной агрессии и оккупации этого государства. Все это происходило под лозунгами борьбы за восстановление демократии. Однако все знали — сменившие талибов чиновники держались у власти исключительно на штыках НАТО.

Они погрузили страну в чудовищную коррупцию, превратив ее в главную наркоплантацию Азии — и сохранили при этом все прелести клерикального домостроя. Потому что религиозные фундаменталисты по-прежнему диктовали свои правила афганскому обществу, за исключением небольшого числа столичных кабульских жителей.

«США заливают баблом моджахедов, которых американские медиа называют «борцами за свободу», и, в конце концов, приводят к власти Талибан. В стране тут же утверждается гендерный апартеид. Женщины лишаются всех прав. Тех, кто не желает их отдавать, казнят. Образование для женщин запрещено. «Красная угроза» устранена…

До ухода клятых совков и прихода к власти «борцов за свободу», которые перебили местных социалистов, Афганистан был аутсайдером мирового производства опиума. Но затем пришёл «свободный рыночек» и «порешал» — на сегодняшний день, Афганистан — опиумная столица мира. 90% всего героина на планете приходит из «освобождённого» Афганистана. Центр производства — провинция Гильменд, где, до нынешнего побега рыночной империи, на 137 военных базах располагался контингент из 9,500 британских солдат» — пишет об этом Анатолий Ульянов, украинский политбеженец, проживающий сегодня в Лос-Анджелесе.

Афганистан превратился в страну, где за деньги продавалось практически всё — под болтовню про прозрачность и транспарентность власти, которую хорошо освоили местные собратья Мустафы Найема. А западные оккупанты убивали местных жителей, словно скот — бомбили свадебные процессии, расстреливали из боевых дронов детей и женщин. Солдаты демократических стран разгуливали по Афганистану в нацистской символике, снимаясь с ней в видеороликах на ютубе.

А западная пресса пестрела глумливыми заголовками: «Принц Гарри убил с воздуха тридцать афганцев». Причем, это не ироническая гипербола, а прямая цитата, которую легко проверить по интернету.

Гроздья гнева зрели, вместе с плантациями опийного мака — и проамериканская власть оказалась настолько непопулярной, настолько гнилой, такой враждебной для местных жителей, что ей предпочли даже талибов. Хотя большинство афганцев вряд ли испытывают в их отношении какие-либо иллюзии. Ведь первое правление талибов засело в памяти многих людей, и они не просто так цепляются за улетающие ввысь самолеты.

Окружение Зеленского вне подозрений. На Украине пытаются замять скандал с эвакуацией из Афганистана © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

Эта поддержка уже оборачивается для США бумерангом — потому что американские сторонники «белого превосходства», получившие боевой опыт в АТО, начинают применять его против своих же сограждан. Об этом свидетельствует история Крейга Лэнга — нацистского «ветерана» украинских добробатов, который, вместе с подельником, убил во Флориде семейную пару.

Однако зигующий Голем, который постоянно набирает силу после Евромайдана, прежде всего угрожает самим украинцам. Ведь представители коллективного «Нацкорпуса» не скрывают намерений когда-нибудь захватить власть — на фоне прогрессирующего разложения действующих государственных институций. Они открыто восхищаются успехами Талибана, рассчитывая однажды повторить его успешный политический опыт. И это может привести в Украине к повторению афганских кошмаров.

* Организация запрещена в РФ