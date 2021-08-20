Фрау Меркель посещает две страны, от которых зависит безопасность и стабильность на восточных границах ЕС. Однако успех этого турне будет во многом зависеть от третьего визита

Уходящая в ближайшие месяцы с поста канцлер Германии Ангела Меркель совершает двойное турне. Сначала она прилетает в Москву на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Затем отправляется в Киев, где будет встречаться с главой Украины Владимиром Зеленским.

Экспертов тут интересуют две вещи. Во-первых, цели визита (включая повестки переговоров) и, во-вторых, возможные последствия от него. Конечно, некоторые пишут, что визит имеет ритуальный характер, что это своего рода прощальное турне немецкого канцлера, однако Ангела Меркель все-таки еще лидер Евросоюза, и в ее графике нет времени на такого рода ритуальные мероприятия.

Приземлимся?

Чисто теоретически можно рассматривать эти визиты по отдельности. С этой точки зрения целью посещения России является своего рода подведение итогов российско-германских отношений в эру Меркель и поиск вариантов взаимоприемлемого будущего.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», — говорят в Кремле о целях визита. Эксперт объяснил, как Зеленский использует «Нацкорпус» на переговорах с Меркель © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Дело в том, что отношения между Берлином и Москвой были противоречивы. С одной стороны, это именно фрау Меркель возглавила антироссийский лагерь в Евросоюзе после событий 2014 года. Тогда госпожа канцлер считала, что эта авантюра поможет Германии укрепить свое лидерство в ЕС. В итоге российско-европейские отношения оказались в тупике, из которого сейчас всячески пытаются выбраться.

С другой — на сегодняшний день именно Германия является крупнейшим и важнейшим партнером России в ЕС. Единственным партнером, с которым РФ реализует серьезный экономический проект («Северный поток-2»). И учитывая, что значительное число стран ЕС уже морально готово к нормализации отношений с Москвой (свидетельством чему была недавняя попытка Германии и Франции организовать большой российско-европейский саммит), Меркель, вероятно, попытается обсудить с Владимиром Путиным пути и условия этой нормализации. Элементом которой, видимо, станут и условия запуска «Северного потока-2» (Москва сейчас хочет, чтобы к нему не применялся Третий энергопакет и российский газ мог бы заполнять трубу на 100 процентов, а не на 50).

Ну и фоном пойдет возможное сотрудничество по афганской проблеме, которая интересует Германию прежде всего с сфере противодействия потокам беженцев, наркотиков и исламского радикализма. А, как известно, именно сотрудничество по приземленным, конкретным вопросам (а, например, не по сокращению числа ракет, которые никогда не полетят) является оптимальным способом для налаживания двусторонних отношений.

Расплата за унижения?

Что же касается украинского турне, то Меркель едет в Киев в новом статусе. Еще недавно — при Дональде Трампе — украинское руководство искренне считало, что может игнорировать позицию и чаяния Евросоюза (которые игнорировали в Вашингтоне). Поэтому Украина вела себя в отношении Германии, мягко говоря, по-хамски.

С одной стороны, постоянно требовала денег и политических инвестиций, с другой — не выполняла взятые на себя обязательства (например, в рамках нормандской четверки) и постоянно хамила немцам. Говорила об их слабости и чуть ли не трусости перед Москвой, о непонимании роли Украины как аванпоста западной цивилизации и даже (устами немецкого посла в ФРГ) заявила, что Берлин обязан вернуть Украине Крым как компенсацию за преступления против украинцев во время Второй мировой войны. Прощается, но не уходит. С чем Меркель приедет на переговоры к Путину © Фотохост-агентство / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанк

Сейчас же, после прихода к власти Байдена, расклад несколько изменился. Новый президент США возвращает Берлину статус главного союзника в ЕС (который Трамп пытался отдать Польше). Более того, американский президент решил, что в интересах США сейчас больше учитывать позицию Германии по целому ряду вопросов, включая украинский, символом чего и стало соглашение между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку-2». Да, в рамках этого соглашения Берлин брал на себя ряд обязательств в отношении интересов Киева (не позволить Москве устроить газовый шантаж, инвестировать в энергетические мощности Украины), однако обязательства эти слишком туманны.

По всей видимости, Меркель едет в Киев для того, чтобы объяснить Зеленскому, на каких условиях будет реализовывать эти обязательства. Ну и обозначить украинскому руководству то, что хочет от Украины Евросоюз и что будет в случае, если эти пожелания не будут выполнены. Конечно, чисто теоретически Зеленский может проигнорировать «советы» Меркель в надежде на то, что Штаты его прикроют, — однако, скорее всего, на ближайшей встрече с Байденом ему скажут, что Германию нужно слушать.

Челнок?

Все это своего рода программа-минимум обоих визитов. Однако не исключено, что есть и более амбициозная цель.

Дело в том, что Ангела Меркель правила Германией и ЕС более 15 лет и хочет закончить это правление на мажорной ноте. Ноте, которая поставит ее в ряд с самыми известными канцлерами ФРГ.

Однако пока получается скорее минорная нота: Евросоюз погряз в кризисе (взять хотя бы ценностный конфликт с Польшей и Венгрией) и ожидает нового наплыва беженцев, а коронавирус нанес серьезный удар по экономике и (учитывая все проблемы с распределением вакцин) серьезно подорвал и без того невысокое доверие к евробюрократам. Фрау Меркель срочно нужен успех, и, вероятно, она попытается заняться челночной дипломатией.

В ходе последовательных визитов в Москву (где Путин обрисует ей своё видение) и в Киев (где Зеленскому дадут понять, что хотя бы часть условий Путина нужно выполнить) достичь некоего российско-украинского соглашения при посредничестве Берлина, которое сдвинет с точки Минский процесс.

Однако здесь есть сложность. Не желая выполнять Минские соглашения, Владимир Зеленский попытается нивелировать давление Германии в ходе своего визита к Джозефу Байдену, а значит, челночный план Меркель должен быть согласован с Вашингтоном и одобрен им. Да, Байден заключил с Путиным Женевские соглашения об отказе от дальнейшей эскалации, но готов ли он к деэскалации?

Это вопрос, ответ на который мы узнаем после российско-украинского турне Меркель и американской поездки Владимира Зеленского.