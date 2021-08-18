Послемайданная Украина превратилась в рай для молодых уголовников — особенно, если уголовные элементы замаскированы под патриотические организации, батальоны и прочие сборища

Толпа сильна, ответственности минимум, социальные лифты для них работают исправно. Правда, после снятия с должности бывшего главы МВД Арсена Авакова начался передел сфер влияния, кадровые перестановки и перехват управления над парамилитарными формированиями.

Дело дошло до того, что слегка придавленный за рэкет «Национальный корпус» попытался провести под Офисом Президента акцию протеста, которая закончилась дракой с правоохранителями, парочкой украденных нациками ящиков молока из близлежащего магазина и избиением журналиста издания «Буквы» Александра Кужельного. Группа неонацистов, среди которых были и несовершеннолетние, обступила Кужельного, оскорбляла его нецензурной бранью, а потом начала зверски избивать.

Следует отметить, что аналогичные персонажи накануне в Херсоне напали на местного журналиста и руководителя ИА «Таврия news» Кирилла Стремоусова. На опубликованной видеозаписи видно, как неизвестные называют Стремоусова «сепаром», после чего завязывается перепалка, переросшая в драку, причем избивали его прямо в присутствии полиции. За «сепаров» полиция, как правило, не заступается. Неонацист Зозуля лидирует в списке кандидатов на пост тренера сборной Украины - опрос © colonelcassad.livejournal.com / colonelcassad.livejournal.com / Перейти в фотобанк

Правда, в Киеве по приказу своего фюрера Билецкого нападавшие внезапно извинились перед избитым журналистом: дескать, им «просто сказали ложную информацию» о том, что журналист делал «плохие дела», фактически тоже «сепар». Однако Андрею Билецкому после провала акции протеста и стыренных единомышленниками нескольких ящиков молока только ещё избитого журналиста не хватало.

Хотя его побратим Борислав Береза уже успел растрезвонить, что в расправе над журналистом (как и в недавней расистской атаке на Жана Беленюка) виноваты не украинские неонацисты, а «козни Кремля». Однако тогда совсем непонятно, почему Билецкий инициировал извинения своих подопечных, но то совсем уж мелочи — во всем происходящем на Украина традиционно виновата Москва.

Вот в Днепропетровске четверо подростков прямо в супермаркете набросились на сделавшего им замечание сотрудника правоохранительных органов. В ответ они его избили и ограбили — явно промосковская провокация. А в Харькове некая школьная выпускница под влиянием «куратора» из местного военно-патриотического клуба написала серию жалоб на соседей, которые, «несомненно, являются агентами Кремля», критически высказывались о ВСУ на Донбассе, ставили под сомнение умственные способности отдельно взятых политиков.

А в Хмельницкой области уволили четырех сотрудников детского лагеря «Чайка», которые посмели ставить детям советские песни. Некая волонтер Леся Иващенко (из соседнего центра «Берег надежды») изволила через соцсети донести, что с территории «Чайки» звучит неблагонадёжная песня «День Победы». Известный украинский неонацист призвал покупать американские винтовки и готовиться к революции

Тем временем в столичную прокуратуру обратился встревоженный отец подростка по имени Артём — киевлянин Виталий Дацюк. Его сын отдыхал в патриотическом лагере «Сечь» в Черкасской области. После возвращения подросток отказался кушать на кухне, где висела купленная в храме УПЦ икона, потом отказался говорить по-русски и, наконец, высказал намерение «сбежать на Донбасс и бить московскую нечисть».

«Если понадобится, начну с тебя, потому что ты враг, — заявил отцу юный сын-патриот. — Сообщу куда нужно, что ты смотришь московские каналы и ненавидишь родину. Сгниешь в тюрьме».

Проведённая правоохранителями проверка в лагере «Сечь» нарушений действующего законодательства не обнаружила.

Скоро полку молодых погромщиков прибудет: согласно новому проекту Кабмина «патриотические лагеря» получат официальный статус и государственное финансирование. Поменьше математиков и физиков — больше доносчиков и пушечного мяса. Именно такую Украину хотели видеть, именно ее и достойны.