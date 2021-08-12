Правительство Украины одобрило новую редакцию закона «Об основах национального сопротивления», предусматривающую широкое привлечение к защите государственных интересов Незалежной школьников и студентов

Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличении численности ВСУ © flickr.com, Вадим Ковальов

Киевлянин Виталий Дацюк обратился в прокуратуру украинской столицы с необычным заявлением. Он в ультимативной форме потребовал от правоохранителей проверить педагогов расположенного в Черкасской области детского учебного центра «Сечь» на предмет распространения идей крайне правого толка. Ранее сын Виталия, двенадцатилетний Артем, проведя в упомянутом центре около месяца, вернулся домой «совершенно другим человеком». Сначала подросток отказался завтракать, обедать и ужинать на кухне, где висела икона, приобретенная в храме УПЦ, а затем и вовсе не пожелал разговаривать с русскоязычными домочадцами по-русски. При этом Дацюк-младший выразил намерение «сбежать на Донбасс и бить московскую нечисть».

«Если понадобится — начну с тебя, потому что ты враг, — многозначительно заявил Виталию его отпрыск. — Сообщу куда нужно, что ты смотришь московские [телевизионные] каналы и ненавидишь родину. Сгниешь в тюрьме».

Предварительная негласная проверка, осуществленная стражами порядка в «Сечи», нарушений действующего украинского законодательства не выявила.

«По документам этот лагерь является военно-патриотической структурой, где детей воспитывают в духе любви к Украине и уважении ее территориальной целостности, — подчеркнул старший следователь Юрий Б., — Возможно, определенные «перегибы» и имели место: среди воспитателей центра немало бывших участников АТО в Донбассе. Но хочется верить, что из воспитанников этой структуры каких-либо «монстров» никто не делает».

Далее старший следователь недвусмысленно дал понять, что дальнейших инспекционных рейдов в отношении указанной структуры больше не будет.

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«Официальный Киев заигрывает с националистами, поскольку боится обвинений в антипатриотическом курсе в частности и предательстве национальной идеи в целом, — сказал в комментарии изданию Украина.ру политолог и юрист Андрей Золотарев. — Ранее на Украине действовали детские лагеря «Азовец», финансируемые батальоном «Азов» (организация запрещена в РФ. — Прим. Ред.), затем появились еще несколько подростковых «военно-патриотических центров», деньги на содержание которых добывались путем рэкета и других незаконных действий. Сейчас же в подобный «воспитательный» процесс вмешивается государство, фактически разделяющее риторику новых «воспитателей» об угрозе со стороны «русни» и «московских попов». А вот за такие вещи [представителей органов власти] необходимо привлекать к уголовной ответственности: последствия потакания тем же националистам, проявляющим интерес к воспитанию подрастающего поколения, могут оказаться трагическими».

Какую именно денежную сумму в общей сложности официальный Киев выделит на поддержку старых и открытие новых «патриотических центров», пока не сообщается. В Министерстве образования и науки Украины выразили надежду, что в рамках организации воспитательного процесса на 2021-2022-й учебный год соответствующие кружки будут открыты непосредственно в общеобразовательных заведениях.

«Это позволит привлечь в школы дополнительные деньги», — резюмировали чиновники.

От Держимовы к Держиморде. Будни украинизации — бессмысленной и беспощадной © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«У нас предостаточно других проблем: десятки тысяч украинских детей не смогли справиться с элементарными тестами внешнего независимого оценивания, — констатировал активист общественной организации «Вместе» Александр Воловец (Харьков). — Глупо заставлять их распевать гимны ОУН-УПА (организация запрещена в Российской Федерации. — Ред.) и рассматривать своих знакомых через призму отношения к «Майдану» или принадлежности Крыма».

Тем временем в Харькове некая выпускница средней школы, с треском провалившая экзамен по украинскому языку, под влиянием «куратора» из местного военно-патриотического клуба написала сразу несколько жалоб на собственных соседей. Дескать, указанные люди, которые, «несомненно, являются агентами Кремля», неоднократно критически высказывались о целесообразности присутствия сил ВСУ в Донбассе, а также ставили под сомнение умственные способности отдельно взятых политиков. Доносы были написаны с соблюдением всех норм и требований орфографии и пунктуации.