На запрос французских сенаторов об активности на Украине ультраправых группировок французское правительство официально разъяснило: неонацистов на Украине не больше, чем в среднем по Европе, а приход к власти Владимира Зеленского доказывает малое влияние ультраправых в данной восточноевропейской стране

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Гитлера и сотрудничавших с гитлеризмом французов было куда больше, нежели сражавшихся с «коричневой чумой», но сенаторский запрос имеется, и МИД Франции как мог на него ответил.

И лишний раз подтвердил, что «цивилизованная Европа» продолжает сознательно закрывать глаза на самые чудовищные преступления майданного режима — будь-то массовое убийство мирных жителей или бессудные расправы ультраправых над политическими противниками.

В то время, когда в развитых странах участие в неонацистских группировках по сути является пожизненным клеймом, на Украине данное тавро нередко даёт старт политической карьере и материальному благополучию.

Вот в Финляндии с работы уволен полицейский, который в соцсетях активно участвовал в обсуждении деятельности украинской ультраправой группировки «Азов», собирал деньги для помощи служащему там приятелю, что финским правосудием было квалифицировано как финансовая помощь ультраправому движению. То есть в Евросоюзе, как и в США (вспомним письмо американских конгрессменов об «Азове»), отлично понимают, с кем имеют дело.

Но при этом их не смущает, что «Азов» входит в структуру украинского МВД, владеет собственными военными лагерями, публично и безнаказанно ведёт расистскую пропаганду. Или, к примеру, сайт «Миротворец», где неонацистами противозаконно опубликованы личные данные десятков тысяч противников режима и который власть в принципе не собирается закрывать. Это точно «среднеевропейские показатели»?

Множество тяжеловесов украинской политики (например, Аваков, Парубий, Порошенко) тесно связаны с ультраправыми, а известные «активисты Майдана» (вроде Софии Федыны и Алексея Гончаренко) и не думают скрывать свои националистические, русофобские взгляды, что вовсе не мешает им быть рукопожатными в странах Европы.

Лояльных Киеву французских политиков (как и других европейцев) не пугает украинский неонацизм, расизм и животный национализм, потому что в данном геополитическом сегменте им это выгодно: Украина противопоставляется России идеологически, ментально, духовно (если в случае наследия застреленного в Париже С.Петлюры вообще можно говорить о «духовности»).

Неонацист Зозуля лидирует в списке кандидатов на пост тренера сборной Украины - опрос © colonelcassad.livejournal.com / colonelcassad.livejournal.com / Перейти в фотобанк Андрей Шкиль и оттуда же вещает о том, что Европа обязана еще больше помогать Киеву. Так, в эфире украинского телеканала АТR Шкиль критикует «Северный поток-2» и рассказывает аудитории, дескать, Украина стала невинной «жертвой» ЕС.

«Нужно было сохранить единство — в Европейском союзе есть много слабых игроков, и они будут требовать денег немецкого плательщика налогов. Украина стала жертвой единства Европейского союза, — утверждает Шкиль. — Потому еще раз можем написать на украинском флаге, что мы не только на Майдане отстаивали европейские ценности, и сейчас их отстаиваем в борьбе с тоталитарным соседом, но и стали жертвой европейского единства в борьбе Европы с тоталитарным соседом».

Когда лидер тоталитарной ультраправой группировки рассуждает о вреде тоталитаризма, это напоминает поговорку «пчёлы против мёда». С той разницей, что в России нет государственного тоталитаризма — нет ни государственной идеологии, ни соответствующей партии-монополиста, здесь даже до авторитаризма не дотягивают.

Но русофобия украинских ультраправых Европу вполне устраивает. Возможно, осознавая фашистские истоки украинского ультранационализма, европейские политики хотят повторить фокус с Гитлером (которого они столь настойчиво науськивали на Советский Союз), что обернулось вторжением объединенных сил Европы в Россию, самым кровавым за всю ее историю. Только на этот раз роль расходного человеческого материала предназначена не «первосортным» европейским нациям, а озлобленным миллионам «укропейцев» (то есть рабсиле второго сорта).

Взаимоистребление аборигенов с последующим распределением принадлежащих им ресурсов — традиционный приём колонизаторской политики Европы на протяжении веков.

Потому «цивилизованная» Европа «не замечает», как на Украине растоптана «Европейская хартия региональных языков» и миллионы людей лишены права получать образование, информацию, обслуживание на родном языке — лишь потому, что этот язык русский. И это не эксцессы отдельных боевиков, но планомерно осуществляемая государственная политика этноцида. При молчаливом согласии Запада на «демократической» Украине запрещены тысячи информационных ресурсов, фильмов, книг, писателей, артистов, осуждены по политическим мотивам сотни людей.

Европейцы сознательно игнорируют деление людей на разные сорта и юридическое неравноправие, которое практикует поддерживаемый ими киевский режим. Так, верующие канонической Украинской Православной церкви системно подвергаются физическим нападениям и политическому давлению — как на государственном уровне, так и на уровне местного самоуправления.

Например, Городенковский горсовет в Ивано-Франковской области принял официальное заявление с призывом к жителям города не посещать богослужения в храме якобы «промосковской» УПЦ. Советник бывшего президента Юрий Бирюков публично называет официальные мероприятия УПЦ «шабашем с бубенчиками» и рассказывает, что неплохо бы напасть с бензопилами на верующих, а действующий президент Зеленский подчёркивает неравноправие религиозных конфессий, публично критикуя Крестный ход УПЦ в период пандемии и демонстративно не осуждая аналогичную акцию симпатизирующей ультранационалистам «Православной церкви Украины».

Глумление. Как нацисты во Львове снесли Мемориал Славы. Фото © commons.wikimedia.org, Николая Чауса — сначала выкраденного с территории Молдовы, а потом подвергнутого на территории Украины различным измывательствам.

И это не единичный случай: в частности, пресса сообщала о попытке выкрасть в декабре прошлого года с территории Белгородской области РФ гражданина России Дениса Харитонова. Путём внутривенного введения химического раствора он был введён в беспомощное состояние, и лишь во время перехода «группы захвата» границы с Украиной попытка похищения была пресечена российскими пограничниками, причем с человеческими потерями (был убит один из диверсантов, некий Евгений Голубев).

Украинская сторона публично заявляла о готовности сотрудничать с международными террористами (намерение высокопоставленного сотрудника МВД Антона Геращенко передать личные данные российских лётчиков группировке ИГИЛ*), официально прославляет организаторов и исполнителей Холокоста (Шухевича, Стецько, Кубийовича, прочих прогитлеровских коллаборантов), а руководитель фракции правящей партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия договорился до того, что после распада СССР Украина должна была сохранить ядерное оружие, дословно чтобы «шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как в настоящее время это происходит в других странах».

Однако вместо благодарности за то, что западные хозяева закрывают глаза на скотскую сущность майданного режима, из Киева несутся лишь новые требования и нытьё (вроде вышеупомянутых претензий Андрея Шкиля). Экс-министр иностранных дел Павел Климкин: «Нас не слушают, мы не ищем решения за одним столом с США, Евросоюзом и Германией… В отношении нас ощутима нехватка доверия и уважения». Один из идеологов украинских ультраправых Юрий Михальчишин: «Оказалось, что инвестиций как таковых и не было, кредиты были на чрезвычайно невыгодных условиях… а оборонительный зонт вообще оказался виртуальным».

Украинское руководство из кожи вон лезет, чтобы быть нужным Западу хотя бы в качестве полицая-карателя — роль вполне привычная для украинских националистов. В эфире порошенковского телеканала «Прямой» агент влияния западных спецслужб и бывший министр Владимир Огрызко впрямую рекламирует украинский плацдарм для агрессии против России.

«Мы можем сегодня помочь США в том, чтобы дать возможность их вооруженным силам чувствовать себя в Черном море, которое сегодня становится просто театром потенциальных, очень серьезных, возможно, даже столкновений, — говорит Огрызко. — Мы сегодня можем предложить американцам возможности в сфере киберактивности, которые на самом деле для американцев сегодня являются чрезвычайно важными… Это очень чувствительная штука, которая, по мнению некоторых наблюдателей, по своей разрушительной силе может быть сравнена с ядерным оружием».

Они просто бредят мечтой об оружии массового поражения!

«Война с москалями является единственной целью и смыслом существования украинского государства, — пишет одесский оппозиционный журналист Юрий Ткачёв. — Армия существует для того, чтобы убивать москалей. Образование существует для того, чтобы объяснить детям, почему они должны хотеть убивать москалей. Медицина существует для того, чтобы сохранить гражданам возможности убивать москалей. СМИ существуют для того, чтобы мотивировать граждан убивать москалей. Экономика (в той её части, которая не работает на интересы колониальной администрации) существует для того, чтобы финансировать армию и правоохранительные органы — то есть тех, кто будут воевать с москалями вне страны и внутри её границ».

И эта цель полностью устраивает радетелей за «демократические ценности», в частности, во Франции, с разъяснения официальной позиции которой мы и начали эту статью. Но пусть и Париж помнит свое истинное место в расовой украинской иерархии.

Согласно новейшим достижениям майданной науки, французы всего лишь дальние отпрыски реальных основателей мировой цивилизации — древних украинцев, что в своём нашумевшем труде «Ода Ариям» убедительно доказал львовский писатель Юрий Перетятко. Согласно ему, именно украинцы «породили детей и внуков: Шумерскую, Арийскую, Кельтскую, Киммерийскую, Скифскую, Микено-Греческую, Римскую, Алтайскую, Бхаратскую, и много других цивилизаций».

Так что слушаете, галлы, и повинуйтесь. А ещё лучше — просто давайте деньги.

* Организация запрещена в РФ