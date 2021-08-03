Возьмём, к примеру, недавний нашумевший случай в Харькове с увольнением продавщицы, которой «укранизаторка» Оксана Хвыля специально не давала мелкие купюры, требуя, чтобы продавец перешла на держмову.
Известная украинская блогер и писательница Мирослава Бердник констатирует: «Это чистой воды провокация: доносчица сама созналась, что она постоянно устраивает подобные провокации в русскоязычном Харькове. Она приходит в магазин, мило скупается, говоря по-украински, а потом дает продавцу крупную купюру, и, когда тот просит дать мелкими купюрами, провокаторша (забрав уже товар) говорит, что она мелочь дает только тем, кто перейдет на украинский… В случае же с уволенной продавщицей, то она вообще пришла ПОВТОРНО с дочкой, которая исподтишка вела видеофиксацию и даже без покупки товара устроила скандал, доведя продавца до белого каления, чтобы была возможность зафиксировать на видео и растереть и уничтожить бедную женщину».
Причём заснятое видео заканчивается удовлетворённым возгласом снимавшей отвратительное действо мадам: «Всё, есть материал для дела». Львовянин, который живет в Харькове и владеет данным киоском, жертву провокации уволил, а «патриотическая общественность» очередной раз возрадовалась. Но может ли порядочный человек в принципе радоваться подлости?
Не брезгуют доносами журналисты и депутаты, чиновники и студенты, Украина стала раем для политических доносчиков. Пугающие сограждан тоталитарным прошлым сами устроили из страны майданный концлагерь, из которого люди спасаются разнообразнейшими способами — случается, и целыми регионами. И вовсе не случайность, что харьковскую «украинизаторку» активно поддержал одесский убийца Сергей Стерненко. Держимова стала катализатором вражды и ненависти, как и ее одиозные пропагандисты вроде Ларисы Ницой, Ирины Фарион или Айдера Муждабаева.
Последний намедни пнул призера Олимпийских игр Дарью Белодед и ее родителей, дескать, прославившая Украину на спортивном поприще девушка должна изъясняться державной мовой, а не на своём родном, официально-международном и привычном жителям Украины русском языке. «Это очень круто, что вы научили свою дочь бороться на мировом уровне. Пожалуйста, научите ее еще и писать по-украински, это же намного проще. И это будет правильно, мы же не россияне», — написал недавний россиянин Муждабаев.
Очередной «патриот», некий Владислав Коваль, попытался прорваться на работу в фирму «Лайт Консалтинг», где надо знать английский и/или русский (и это главное требование для открывшейся вакансии, поскольку фирма работает в странах СНГ и Европе, а не на львовском базаре). Но истинный «мовный террорист» он вроде клеща — вцепился, написал жалобу, неутомимый шпрехенфюрер ведёт следствие… Украинская пресса пестрит похожими сообщениями.
Нацсовет по телевидению и радиовещанию обвинил телекомпании, что те недостаточно украинизируют эфир и специально плохо переводят на держмову советские фильмы, популярные телесериалы, и украинская «телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка».
Скандал разразился сразу после показа сериала «Сваты» на украинском языке, когда каждый телезритель лично мог убедиться в абсурде происходящего. Но виноваты, разумеется, не украинизаторы. Как точно прокомментировал происходящее ТГ-канал Украина.ру, «простая мысль, что падение рейтингов может быть связано с тем, что людям нужен контент на родном языке, в голову чиновникам не приходит. То ли по отсутствию самой такой мысли, то ли по неспособности думать».
Самое смешное, что эти люди говорят, мол, якобы не имеют отношения к большевистским методам навязывания своей идеологии. И в то же время подражают не только худшим качествам раннего большевизма, но деструктивным, расистским идеям национал-социализма. В гадких традициях геббельсовской пропаганды телеведущая порошенковского «5 канала» Янина Соколова сделала интервью с обряженным в вышиванку девятилетним мальчиком-«патриотом» Михаилом Корженивским (известным под псевдонимом Козак Михайлик).
Юный националист на полном серьезе излагал, что из школ надо выгонять русскоязычных детей: «Нужно сделать жесткую систему. Кто разговаривает на русском — того выгонять со школы учить украинский язык или искать нейтральную школу» (которых нет); что ненавидит русскую музыку: «Когда мы приходим к кому-то в гости, и кто-то из моих друзей напевает какую-то русскую песню, меня это ужасно бесит, я начинаю носиться как безумный и кричать: "Для чего ты это слушаешь? Это же дерьмо!"; как правильно третировать родителей: «Я сказал "мама, как тебе не стыдно, ты разговариваешь на русском, а с тобой разговаривают на украинском". И с тех пор я начал маму перевоспитывать на украинском».
Разумеется, в интервью не обошлось без людоедских «Слава Україні/Героям слава!», «Слава нації — смерть ворогам», «Україна понад усе!» (калька с немецкого «Дойчланд юбер аллес»). Но виноват-то не ребёнок, а те, кто с детства взращивает его в ненависти к согражданам. Не ребёнок, а они знают трагическую судьбу мальчиков из гитлерюгенд.
Хотя за музыку Козак Михайлик может не волноваться. Как сообщил гитарист популярный украинской группы «Грин Грей» Андрей Яценко, группу вычеркнули из программы концерта ко Дню независимости, поскольку их песня написана на русском языке: «И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!»
А дальше жалобы из серии «не за то мы стояли на Майдане»: «Мы 100% Украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине!! И как бы кому не хотелось, у нас Украинские паспорта и мы граждане УКРАИНЫ! Да мы поём на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?!» [орфография оригинала].
Увы, уважаемые радетели за украинскую независимость, отдать придётся — потому что русский язык и культура официально стала враждебными майданной идеологии, которой многие из вас вполне искренне сочувствовали.
Раньше у вас было всё — передовая экономика мирового уровня, цветущий многолюдный край, мирная многонациональная республика. И огромная русская держава, где вы были одним из государствообразующих этносов, его малой Родиной. Более того, согласно недавнему опросу социологической группы «Рейтинг», даже спустя 7 лет разнузданной русофобской пропаганды 41% рядовых жителей Украины (а на Востоке страны и все 65%) продолжают считать себя единым народом с русскими.
Следовательно, не будем терять надежду — Ницой, Фарион и Муждабаев всё равно к русским не относятся. И слава Богу!