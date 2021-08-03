Сколько ни сталкиваешься с ультранационалистами, можно с изрядной долей уверенности назвать их очень непорядочными людьми - из-за их страсти к доносам, из-за привычки нападать на слабого стаями, глумления над теми, кто не может им ответить. Подлость - родовое пятно украинского национализма

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Известная украинская блогер и писательница Мирослава Бердник констатирует: «Это чистой воды провокация: доносчица сама созналась, что она постоянно устраивает подобные провокации в русскоязычном Харькове. Она приходит в магазин, мило скупается, говоря по-украински, а потом дает продавцу крупную купюру, и, когда тот просит дать мелкими купюрами, провокаторша (забрав уже товар) говорит, что она мелочь дает только тем, кто перейдет на украинский… В случае же с уволенной продавщицей, то она вообще пришла ПОВТОРНО с дочкой, которая исподтишка вела видеофиксацию и даже без покупки товара устроила скандал, доведя продавца до белого каления, чтобы была возможность зафиксировать на видео и растереть и уничтожить бедную женщину».

Причём заснятое видео заканчивается удовлетворённым возгласом снимавшей отвратительное действо мадам: «Всё, есть материал для дела». Львовянин, который живет в Харькове и владеет данным киоском, жертву провокации уволил, а «патриотическая общественность» очередной раз возрадовалась. Но может ли порядочный человек в принципе радоваться подлости?

Не брезгуют доносами журналисты и депутаты, чиновники и студенты, Украина стала раем для политических доносчиков. Пугающие сограждан тоталитарным прошлым сами устроили из страны майданный концлагерь, из которого люди спасаются разнообразнейшими способами — случается, и целыми регионами. И вовсе не случайность, что харьковскую «украинизаторку» активно поддержал одесский убийца Сергей Стерненко. Держимова стала катализатором вражды и ненависти, как и ее одиозные пропагандисты вроде Ларисы Ницой, Ирины Фарион или Айдера Муждабаева.

В Харькове продавца уволили за отказ обслуживать украиноговорящую клиентку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дарью Белодед и ее родителей, дескать, прославившая Украину на спортивном поприще девушка должна изъясняться державной мовой, а не на своём родном, официально-международном и привычном жителям Украины русском языке. «Это очень круто, что вы научили свою дочь бороться на мировом уровне. Пожалуйста, научите ее еще и писать по-украински, это же намного проще. И это будет правильно, мы же не россияне», — написал недавний россиянин Муждабаев.

Очередной «патриот», некий Владислав Коваль, попытался прорваться на работу в фирму «Лайт Консалтинг», где надо знать английский и/или русский (и это главное требование для открывшейся вакансии, поскольку фирма работает в странах СНГ и Европе, а не на львовском базаре). Но истинный «мовный террорист» он вроде клеща — вцепился, написал жалобу, неутомимый шпрехенфюрер ведёт следствие… Украинская пресса пестрит похожими сообщениями.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию обвинил телекомпании, что те недостаточно украинизируют эфир и специально плохо переводят на держмову советские фильмы, популярные телесериалы, и украинская «телеиндустрия оказалась непоследовательной в вопросе защиты языка».

Скандал разразился сразу после показа сериала «Сваты» на украинском языке, когда каждый телезритель лично мог убедиться в абсурде происходящего. Но виноваты, разумеется, не украинизаторы. Как точно прокомментировал происходящее ТГ-канал Украина.ру, «простая мысль, что падение рейтингов может быть связано с тем, что людям нужен контент на родном языке, в голову чиновникам не приходит. То ли по отсутствию самой такой мысли, то ли по неспособности думать».

Самое смешное, что эти люди говорят, мол, якобы не имеют отношения к большевистским методам навязывания своей идеологии. И в то же время подражают не только худшим качествам раннего большевизма, но деструктивным, расистским идеям национал-социализма. В гадких традициях геббельсовской пропаганды телеведущая порошенковского «5 канала» Янина Соколова сделала интервью с обряженным в вышиванку девятилетним мальчиком-«патриотом» Михаилом Корженивским (известным под псевдонимом Козак Михайлик).

Юный националист на полном серьезе излагал, что из школ надо выгонять русскоязычных детей: «Нужно сделать жесткую систему. Кто разговаривает на русском — того выгонять со школы учить украинский язык или искать нейтральную школу» (которых нет); что ненавидит русскую музыку: «Когда мы приходим к кому-то в гости, и кто-то из моих друзей напевает какую-то русскую песню, меня это ужасно бесит, я начинаю носиться как безумный и кричать: "Для чего ты это слушаешь? Это же дерьмо!"; как правильно третировать родителей: «Я сказал "мама, как тебе не стыдно, ты разговариваешь на русском, а с тобой разговаривают на украинском". И с тех пор я начал маму перевоспитывать на украинском».

Разумеется, в интервью не обошлось без людоедских «Слава Україні/Героям слава!», «Слава нації — смерть ворогам», «Україна понад усе!» (калька с немецкого «Дойчланд юбер аллес»). Но виноват-то не ребёнок, а те, кто с детства взращивает его в ненависти к согражданам. Не ребёнок, а они знают трагическую судьбу мальчиков из гитлерюгенд.

Язык до Киева доведет: хорошо это или плохо? Андрей Яценко, группу вычеркнули из программы концерта ко Дню независимости, поскольку их песня написана на русском языке: «И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника!»

А дальше жалобы из серии «не за то мы стояли на Майдане»: «Мы 100% Украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине!! И как бы кому не хотелось, у нас Украинские паспорта и мы граждане УКРАИНЫ! Да мы поём на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?!» [орфография оригинала].

Увы, уважаемые радетели за украинскую независимость, отдать придётся — потому что русский язык и культура официально стала враждебными майданной идеологии, которой многие из вас вполне искренне сочувствовали.

Раньше у вас было всё — передовая экономика мирового уровня, цветущий многолюдный край, мирная многонациональная республика. И огромная русская держава, где вы были одним из государствообразующих этносов, его малой Родиной. Более того, согласно недавнему опросу социологической группы «Рейтинг», даже спустя 7 лет разнузданной русофобской пропаганды 41% рядовых жителей Украины (а на Востоке страны и все 65%) продолжают считать себя единым народом с русскими.

Следовательно, не будем терять надежду — Ницой, Фарион и Муждабаев всё равно к русским не относятся. И слава Богу!