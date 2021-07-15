Когда эта статья писалась, федеральный канцлер вылетела в США с последним в своей карьере визитом. Когда материал будет опубликован, основные переговоры уже, скорее всего, завершатся, хоть программа визита ещё и не будет исчерпана до конца

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Непонятно, как это можно сделать с точки зрения бизнеса или политики. Специалисты утверждают, что это невозможно и технически. Но Вашингтон настаивает, и все кандидаты в преемники Меркель уже заявили, что этот вопрос будет согласован. Таким образом, здесь американцы будут иметь сильную переговорную позицию. Они могут дать понять уходящему канцлеру, что не огорчатся, если визит провалится из-за её неуступчивости. Вашингтон может подождать результатов сентябрьских выборов в Германии.

Конечно, у Меркель будут свои аргументы. Она всё ещё самый популярный политик Германии, уходит на гребне волны личных достижений. Немцы обидятся, если США проявят демонстративное пренебрежение ею. Накануне выборов это может привести к самому непредсказуемому и драматичному (главное же, неприятному для США) изменению политической конфигурации в ФРГ.

Зеленский Меркель до Вашингтона доведёт: украинский аспект переговоров канцлера ФРГ и президента США © AFP, CHRISTOF STACHE

В конце концов неопределённость статуса «СП-2» — такой же рычаг давления на Европу со стороны США, как отказ «Газпрома» бронировать дополнительные транзитные мощности украинской и польской ГТС со стороны России. В любом случае холодная зима в условиях высоких цен на газ грозит ЕС.

Ещё один американский аргумент — желание Ангелы Меркель полностью преодолеть наследие Трампа и вернуть американо-европейские отношения в состояние полной гармонии. Технически это уже невозможно. США не располагают достаточным ресурсом для того, чтобы обеспечивать Европе льготный доступ на свои рынки и бесплатный военно-политический зонтик. Европа, в свою очередь, не имеет достаточного ресурса, чтобы оплачивать союз с США на паритетных началах. Но, когда противоречия вскроются, Меркель уже будет политическим пенсионером — вина падёт на преемников. Ей же необходима публичная торжественная декларация о возвращении к старым временам.

Со стороны США такая декларация будет огромным политическим подарком лично Меркель. Им такое заявление практически ничего не стоит, но оно очень нужно федеральному канцлеру, а за всё, что очень нужно, необходимо дорого платить тому, кто это «нужно» имеет и может дать, а может и не дать. Байден вовсе не погрешит против истины, если даст понять Меркель, что декларация возвращения к «старой дружбе» будет невозможна, если Германия откажется выполнять пожелания Вашингтона (как это и было предусмотрено форматом «старой дружбы»).

Дубинский раскрыл главный обман Украины по «Северному потоку-2» © Facebook, 112.ua

Наконец, есть ещё китайский вопрос. США хотят получить поддержку Германии, а значит, и всей Европы в резком ужесточении своего противостояния с Китаем. Берлин же желает, не втягиваясь в реальный конфликт с Китаем, подороже продать США декларативную поддержку. Дело в том, что экономическое сотрудничество по линии ЕС-Китай набирает обороты тем быстрее, чем хуже становятся американо-китайские отношения. Занятие выраженной антикитайской позиции в таких условиях было бы вторым (после введения антироссийских санкций) за неполных восемь лет выстрелом ЕС себе в ногу. Кроме того, поскольку китайско-европейская торговля активно пользуется российскими транзитными мощностями, а Москва является неформальным союзником Пекина, отношения с Россией также получили бы дополнительное обременение.

США настаивают, что, раз они уступили Германии в вопросе достройки «СП-2», Берлин просто таки обязан пойти им навстречу в китайском вопросе.

Как видим, ни по одной из стратегических проблем, вынесенных на переговоры, у сторон нет компромиссной позиции. Об этом говорила и сама Меркель накануне визита, отмечая, что хотела бы и рассчитывает прийти к согласию с президентом Байденом, но не уверена в этом. Такое заявление перед вылетом в Вашингтон тоже было способом дипломатического давления на США. Байдену давали понять, что Меркель готова к провалу переговоров, ей будет неприятно, но трагедии она из этого не делает.

Переговорные позиции сторон изобилуют сильными и слабыми пунктами, так что основной раунд переговоров должен пройти динамично, в формате встречного сражения, то есть наступательно с обеих сторон. Канцлер и президент будут стараться не столько прикрыть свои слабости, сколько сконцентрировать силы против слабостей противника. Это автоматически ведёт к увязке всех пунктов в единый формат, что отдаёт победителю (если таковой будет) всё или почти всё.

Александр Рар о провале украинской дипломатии и аргументах Меркель на встрече с Байденом © РИА Новости, Михаил Климентьев

Понятно, что в такой сложной и запутанной конфигурации изобилующих проблемами двусторонних отношений между Германией и США, в условиях, когда обе стороны готовятся не выйти в ходе переговоров на компромисс, а переиграть противника, надежды украинского руководства, что тема Украины и её потерь от «СП-2» будет в центре внимания сторон, мягко говоря завышены. США, конечно, попытаются использовать видимое ухудшение российско-украинских отношений для давления на Германию. Вашингтон будет требовать железных гарантий сохранения украинского транзита в условиях работы «СП-2», указывая на «агрессивное поведение России».

То есть для США Украина послужит рычагом для решения личных проблем. Понятно, что в условиях работы «СП-2» сохранять украинский транзит даже на оговорённый в контракте срок России невыгодно. Москве интереснее заплатить за недопрокачанные по формуле «качай или плати» объёмы пару лет, с тем чтобы в дальнейшем держать украинский транзит на минимальных значениях. Поэтому требование Вашингтона к Берлину обеспечить украинский транзит в его нынешнем виде вкупе с требованием обеспечить автоматическое отключение «СП-2», если транзитные пожелания Киева не будут удовлетворены, в случае его реализации однозначно ведёт к блокаде работы «СП-2» с перспективой полного коллапса энергетического сотрудничества России с ЕС. Понятно, что в случае подобного исхода значение Украины и её ГТС вообще обнулится, но США-то свои проблемы решат.

Германия, понимая, что Россия ни на какие уступки в газовом вопросе не пойдёт, пытается выйти из положения, гарантировав Украине некую «компенсацию» за возможную потерю объёмов транзита. Вот только удастся ли добиться согласия США на такой вариант? Очень многое в Европе 20-х годов XXI века будет зависеть от стойкости и мужества «доброй матушки Ангелы Меркель» в ходе последних в её карьере переговоров с Байденом.