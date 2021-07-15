Основная тематика переговоров предварительно известна. Ангела Меркель, как рачительная и аккуратная хозяйка, пытается завершить все дела, чтобы передать преемнику образцовое германское хозяйство. Поэтому пунктом первым, естественно, выступает «Северный поток — 2» и энергетическое сотрудничество с Россией в принципе. Не секрет, что в обмен на «согласие» (вынужденное, ибо не нашлось эффективных механизмов давления) на достройку «СП-2» американцы пытаются получить возможность его отключения.
Непонятно, как это можно сделать с точки зрения бизнеса или политики. Специалисты утверждают, что это невозможно и технически. Но Вашингтон настаивает, и все кандидаты в преемники Меркель уже заявили, что этот вопрос будет согласован. Таким образом, здесь американцы будут иметь сильную переговорную позицию. Они могут дать понять уходящему канцлеру, что не огорчатся, если визит провалится из-за её неуступчивости. Вашингтон может подождать результатов сентябрьских выборов в Германии.
Конечно, у Меркель будут свои аргументы. Она всё ещё самый популярный политик Германии, уходит на гребне волны личных достижений. Немцы обидятся, если США проявят демонстративное пренебрежение ею. Накануне выборов это может привести к самому непредсказуемому и драматичному (главное же, неприятному для США) изменению политической конфигурации в ФРГ.
Но кто сказал, что Вашингтон будет публично пренебрегать канцлером? Очередную степень почётного доктора ей вручат, и внешний политес будет соблюдён независимо от исхода переговоров. Никто не скажет, что они провалились, просто главная тема будет перенесена на осень, а то и на зиму (в зависимости от того, как быстро немцы с формированием правительства справятся).
В конце концов неопределённость статуса «СП-2» — такой же рычаг давления на Европу со стороны США, как отказ «Газпрома» бронировать дополнительные транзитные мощности украинской и польской ГТС со стороны России. В любом случае холодная зима в условиях высоких цен на газ грозит ЕС.
Ещё один американский аргумент — желание Ангелы Меркель полностью преодолеть наследие Трампа и вернуть американо-европейские отношения в состояние полной гармонии. Технически это уже невозможно. США не располагают достаточным ресурсом для того, чтобы обеспечивать Европе льготный доступ на свои рынки и бесплатный военно-политический зонтик. Европа, в свою очередь, не имеет достаточного ресурса, чтобы оплачивать союз с США на паритетных началах. Но, когда противоречия вскроются, Меркель уже будет политическим пенсионером — вина падёт на преемников. Ей же необходима публичная торжественная декларация о возвращении к старым временам.
Со стороны США такая декларация будет огромным политическим подарком лично Меркель. Им такое заявление практически ничего не стоит, но оно очень нужно федеральному канцлеру, а за всё, что очень нужно, необходимо дорого платить тому, кто это «нужно» имеет и может дать, а может и не дать. Байден вовсе не погрешит против истины, если даст понять Меркель, что декларация возвращения к «старой дружбе» будет невозможна, если Германия откажется выполнять пожелания Вашингтона (как это и было предусмотрено форматом «старой дружбы»).
Другое дело, что самим американцам тоже не помешает демонстрация полного взаимопонимания (хотя бы для того, что бы было проще давить потом на преемника Меркель). Но всё же Вашингтон чувствует себя в этом вопросе более свободно. В крайнем случае есть ещё Макрон, давно примеряющий на себя корону «европейского лидера». Меркель удерживала её слишком долго. У французской тени Бонапарта времени осталось до начала 2022 года. Общеевропейское лидерство должно помочь ему на очередных президентских выборах в конце апреля-начале мая 2022 года переизбраться на второй срок, так что ради красивой картинки и торжественной декларации с Вашингтоном он готов будет пойти на значительные уступки.
Наконец, есть ещё китайский вопрос. США хотят получить поддержку Германии, а значит, и всей Европы в резком ужесточении своего противостояния с Китаем. Берлин же желает, не втягиваясь в реальный конфликт с Китаем, подороже продать США декларативную поддержку. Дело в том, что экономическое сотрудничество по линии ЕС-Китай набирает обороты тем быстрее, чем хуже становятся американо-китайские отношения. Занятие выраженной антикитайской позиции в таких условиях было бы вторым (после введения антироссийских санкций) за неполных восемь лет выстрелом ЕС себе в ногу. Кроме того, поскольку китайско-европейская торговля активно пользуется российскими транзитными мощностями, а Москва является неформальным союзником Пекина, отношения с Россией также получили бы дополнительное обременение.
США настаивают, что, раз они уступили Германии в вопросе достройки «СП-2», Берлин просто таки обязан пойти им навстречу в китайском вопросе.
Как видим, ни по одной из стратегических проблем, вынесенных на переговоры, у сторон нет компромиссной позиции. Об этом говорила и сама Меркель накануне визита, отмечая, что хотела бы и рассчитывает прийти к согласию с президентом Байденом, но не уверена в этом. Такое заявление перед вылетом в Вашингтон тоже было способом дипломатического давления на США. Байдену давали понять, что Меркель готова к провалу переговоров, ей будет неприятно, но трагедии она из этого не делает.
Переговорные позиции сторон изобилуют сильными и слабыми пунктами, так что основной раунд переговоров должен пройти динамично, в формате встречного сражения, то есть наступательно с обеих сторон. Канцлер и президент будут стараться не столько прикрыть свои слабости, сколько сконцентрировать силы против слабостей противника. Это автоматически ведёт к увязке всех пунктов в единый формат, что отдаёт победителю (если таковой будет) всё или почти всё.
Меркель сильный и жёсткий переговорщик, умеющий не уступать ни пяди. Но до сих пор она вела свои дипломатические битвы в условиях неограниченной стратегической глубины. У неё было пространство для манёвра за счёт времени, и она с удовольствием откладывала сложные решения на будущее. Сейчас ей отступать некуда, сразу по её возвращении из США в Германии стартует заключительный этап предвыборной кампании, с окончанием которой завершится и канцлерство Меркель. Проявит ли она в таки условиях достаточную твёрдость и пойдёт ли на то, чтобы передать следующему канцлеру (по определению слабому и неопытному в первые месяцы своего правления) ворох нерешённых стратегических проблем? Это только практика покажет.
Понятно, что в такой сложной и запутанной конфигурации изобилующих проблемами двусторонних отношений между Германией и США, в условиях, когда обе стороны готовятся не выйти в ходе переговоров на компромисс, а переиграть противника, надежды украинского руководства, что тема Украины и её потерь от «СП-2» будет в центре внимания сторон, мягко говоря завышены. США, конечно, попытаются использовать видимое ухудшение российско-украинских отношений для давления на Германию. Вашингтон будет требовать железных гарантий сохранения украинского транзита в условиях работы «СП-2», указывая на «агрессивное поведение России».
То есть для США Украина послужит рычагом для решения личных проблем. Понятно, что в условиях работы «СП-2» сохранять украинский транзит даже на оговорённый в контракте срок России невыгодно. Москве интереснее заплатить за недопрокачанные по формуле «качай или плати» объёмы пару лет, с тем чтобы в дальнейшем держать украинский транзит на минимальных значениях. Поэтому требование Вашингтона к Берлину обеспечить украинский транзит в его нынешнем виде вкупе с требованием обеспечить автоматическое отключение «СП-2», если транзитные пожелания Киева не будут удовлетворены, в случае его реализации однозначно ведёт к блокаде работы «СП-2» с перспективой полного коллапса энергетического сотрудничества России с ЕС. Понятно, что в случае подобного исхода значение Украины и её ГТС вообще обнулится, но США-то свои проблемы решат.
Германия, понимая, что Россия ни на какие уступки в газовом вопросе не пойдёт, пытается выйти из положения, гарантировав Украине некую «компенсацию» за возможную потерю объёмов транзита. Вот только удастся ли добиться согласия США на такой вариант? Очень многое в Европе 20-х годов XXI века будет зависеть от стойкости и мужества «доброй матушки Ангелы Меркель» в ходе последних в её карьере переговоров с Байденом.