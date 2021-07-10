Украинская власть на международной арене ведёт себя всё более развязно. Достаточно обратить внимание на выступление Дмитрия Кулебы в Вильнюсе – Украина полностью готова к членству в НАТО, а с Германией будет «принципиальный разговор» по поводу «Северного потока – 2». Просто какая-то новая глобальная сверхдержава, которая рулит Западом как хочет

Ещё недавно Украина на коленях вымаливала у Запада отсыпать ей немножечко джавелинию, потому что иначе как отражать «российскую агрессию»? Сейчас ситуация другая — Украина требует. Причём не копеечного джавелиния, а полноценного членства в ЕС и НАТО. И немедленно. Лучше — вчера.

Это притом что Украина остаётся самой бедной страной Европы, раздираемой гражданской войной и коррупцией. Единственное, что может предъявить Западу Владимир Зеленский, — высокий уровень внутренней поддержки, но он, как известно, на мировом рынке не котируется — любой популярный лидер (а Зеленский не самый популярный) может завтра быть свергнут очередным майданом по причине его «нелегитимности». В общем, не то у Украины состояние, чтобы грозить Германии экономическими санкциями или, чего доброго, военным вторжением (хотя премьер Шмыгаль и повторил любимую мантру Порошенко об одной из самых сильных армий).

Только ли дело в неадекватности новой администрации и непонимании командой Зеленского своего места в мире? Думается, на самом деле не только.

Запад сам воспитал Украину такой, позволяя ей слишком многое. Нарушать Минские соглашения, выставляя гарантов идиотами? Пожалуйста! Проводить реформы как хочется, а не так, как сказал Госдеп и МВФ? Да не вопрос! Держать в составе Нацгвардии полк «Азов», который даже в США признан экстремистской организацией? Нет проблем!

Украина даже позволяет себе вмешиваться в выборы в США. Попытка играть против Трампа окончилась неудачей, но… разве за это кто-то поплатился? Нет. Порошенко закупил в Америке уголь и тепловозы, и ему всё (ну почти всё) простили.

Да вот просто из последнего — украинская сторона сообщает о том, что готова приступить к переговорам относительно изменения текста Соглашения об ассоциации с ЕС. Соглашение невыгодно Украине, и ЕС уже согласился с тем, что его надо менять. Напомним, что непосредственным поводом к Евромайдану был отказ Януковича подписать это соглашение. Именно потому, что оно невыгодно для Украины. Народ, возмущённый самой мыслью о том, что можно отстаивать перед лицом «святой Европы» свои интересы, вылился на улицы и в конечном итоге Януковича сбросил. Попытка Порошенко попросить Европу пересмотреть соглашение вызвала оскорбительное непонимание. «За что стоял Майдан?» — якобы спросили у Петра Алексеевича в берлинах и парижах. А у Владимира Александровича прошло. Если, конечно, не врут представители его администрации.

Или вообще непредставимое. Выступает секретарь СНБОУ Данилов (вполне официальное лицо, между прочим) и говорит, что в «оккупации» Россией части Грузии и Украины виноваты Германия и Франция, которые отказались принимать неофитов в НАТО. Более того, прямо обвиняет Францию в коррупционной сделке — дескать, обменяли Абхазию (фактически отделившуюся от Грузии ещё до провозглашения ею независимости) на «Мистрали»…

Что вообще после такой «предъявы» должно было произойти? Посла Украины в Париже должны были вызвать на набережную Орсе и в крайне вежливых и дипломатических выражениях объяснить, что подобного рода заявления противоречат традиционно дружественным отношениям между Украиной и Французской республикой, являются недопустимыми, и, если этого мудака не отправят немедленно крутить хвосты быкам, мы вам, дебилам, порвём некоторые естественные отверстия на британский флаг (благо, Британия из ЕС вышла). Вы что-то такое слышали? Вот и я тоже не слышал. Париж это неслыханное хамство проглотил. Значит, так можно было.

Почему так? Почему Запад не в состоянии даже достоинство своё отстоять перед лицом обнаглевшего шакала Табаки?

Прежде всего потому, что Запад сам загнал себя в угол.

Раньше был целый набор аргументов — демократия, свобода слова, борьба с коррупцией, экономическое развитие… Всё это оказалось растоптано самим же Западом. Всё обесценилось.

Демократия? Какая, простите, демократия, после президентских выборов в США и BLM…

Свобода слова? Да хотя бы у Ассанжа спросите — он вам про неё расскажет.

Борьба с коррупцией? Президентом США избран Байден. Какие могут быть претензии к Украине по поводу неэффективности антикоррупционной политики?

Экономика? Со всеми вопросами — к Грете Тунберг. Она вас научит не выделять при дыхании парниковые газы. Ну или научит не дышать.

На поверхности остаётся только один товар, на который есть стабильный спрос, — русофобия. Причём он приобрёл поистине злокачественный характер.

Вот тот же Кулеба говорит относительно членства Украины в НАТО: «наша позиция проста: мы все реалисты, и если Россия является причиной, не говорите нам, что это из-за недостатка реформ».

Какой должен быть ответ? Единственный возможный — членство Украины в НАТО является «красной линией» для Кремля, а мы не собираемся ссориться со своим важнейшим торгово-экономическим партнёром из-за прихотей украинских властей.

Проблема в том, что никто из крупных европейских политиков, включая Ангелу Меркель, уходящую с поста федерального канцлера, не может ничего такого сказать. Слишком много тогда возникнет вопросов у избирателей — если для нас так важна Россия и совсем не важна Украина, то почему мы Россию постоянно и показательно шпыняем, а Украину не менее показательно поддерживаем?

Так что Западу придётся или идти навстречу Украине, или… готовить новый Майдан. Главное — объяснить, почему Зеленский оказался хуже Януковича. И не сболтнуть при этом случайно правды.