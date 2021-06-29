Статистика фиксирует шокирующие данные о сокращении населения и нехватке рабочих мест

Официальная статистика, которая была опубликована на днях в Украине, фиксирует неутешительные данные о сокращении населения — на фоне постоянно растущей нехватки рабочих мест.

Демографический провал продолжает углубляться. Согласно сообщению Государственной службы статистики Украины, на 1 мая 2021 года в Украине насчитывается 41, 4 миллиона жителей — на триста тысяч меньше, чем в мае 2020-го. Такие темпы депопуляции являются рекордными на фоне других европейских стран, однако эта драматическая ситуация не вызывает в обществе большого информационного шума, а украинские власти делают вид, что ничего такого не происходит.

Основой причиной депопуляции является рост смертности за счет ковида, который явно не отражается в реальной статистике заболевших и умерших от этой опасной болезни. Так, в январе-апреле прошлого года ушло из жизни около 195,3 тысяч украинцев, а в первом квартале нынешнего года умерли сразу 242,7 тысяч граждан.

«Беспрецедентно большое количество смертей за первые четыре месяца произошло за счет ковида и увеличения количества летальных болезней органов кровообращения и дыхания» —констатирует украинский доктор-инфекционист Андрей Волянский. Главная тайна Украины © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

В то же время, падает уровень рождаемости — на сто умерших в Украине фиксируется всего лишь тридцать семь новорожденных, что является самым низким показателем за минувшие годы. Потому что люди опасаются заводить потомство в условиях перманентного кризиса, безнадежной нищеты и отсутствия реальной социальной защиты со стороны государства.

«Украина оказалась в своего рода демографической воронке. У нас низкая рождаемость и высокая смертность, в итоге мы ежегодно теряем фактически населения одного областного центра. Плюс — высокая миграция за границу. В итоге по темпам сокращения населения мы бьем все возможные антирекорды» — говорит об этом экономист Алексей Кущ.

Впрочем, все понимают, что официальная статистика не отражает подлинные масштабы депопуляции. Перепись населения Украины не проводилась уже двадцать лет — начиная с далекого 2001-года, так что реальная численность украинцев, по большому счету, никому не известна. Многие граждане страны давно уехали за границу, но продолжают формально числиться в отчетах Госсатата — и это открывает широкие возможности для манипуляций, которыми активно пользуются украинские чиновники.

Главной причиной депопуляционного процесса является бедность. Жизнь в стране дорожает, тарифы растут — в параллельно с этим увеличивается уровень безработицы. Согласно данным за первый квартал 2021 года, в стране 1,8 миллионов официальных безработных — 10,9% трудоспособного населения, а в течение последнего года без работы остались более четверти миллиона украинцев.

Количество официально занятых граждан в возрасте 15-70 лет снизилось за год более чем на миллион, и теперь составляет всего лишь 15,423 млн работающих — что является самой низкой цифрой за всю тридцатилетнюю историю независимой Украины.

Безработица провоцирует массовую трудовую миграцию и способствует вымиранию населения, у которого не всегда хватает средств на качественное обслуживание, полноценное питание и нормальный отдых. Можно сказать, что бедность убивает людей — прежде всего, самых слабых, больных и незащищенных. А главной причиной демографического провала в Украине является давно назревшая социальная катастрофа.

При этом, данные Государственной службы также показывают нам здесь верхушку айсберга — потому что эта статистика не отражает скрытую безработицу. Миллионы украинцев формально числятся трудоустроенными, с целью получения пенсионного стажа, потому что их трудовая книжка пристроена где-то у друзей и знакомых. Однако в реальности получают за это копейки, выживая за счет отходного заробитчанства, подработки в теневом секторе или собственных огородов.

«Почти половина рабочей силы Украины «в тени», в эмиграции, либо безработна. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составляет всего 55%. Если мы прибавим к этому 10% официально безработных, у нас останется огромная «дыра» в 35%. Все эти люди либо работают в тени, и не учитываются в официальной статистике занятости, либо находятся на заработках за рубежом. Не удивлюсь, если в дальнейшем «в тень» уйдёт ещё больший процент трудоспособного населения» — пишет об этом эксперт Украинского института политики Даниил Богатырев.

Хуже всего то, что украинской власти нечего дать этим невостребованным украинцам. Ситуация такова, что даже трудоустроенные граждане зачастую не могут обеспечить себе пристойную жизнь за счет заработной платы — потому что их текущие расходы постоянно растут, обесценивая доходы, которые повышаются очень редко.

«Пока мы вынуждены констатировать, что рост цен в Украине опережает увеличение заработных плат в большинстве секторов экономики» — говорит об этом глава секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский.

В этой ситуации у Зеленского будут делать ставку на пиар-акции в националистическом духе. Президент не может дать людям рабочие места с достойной зарплатой, он не в состоянии остановить процесс депопуляции украинцев — но зато обещает им утвердить проект большого герба. Хотя это выглядит циничным издевательством над безработными бедняками. Операция «Кличко»: чешская облава на украинских мигрантов © РИА Новости, Всеволод Власенко / Перейти в фотобанк

Безработица и депопуляция являются очевидными факторами социального кризиса, который подрывает будущее развитие Украины. Но вместо решения проблем украинских граждан, правительство еще глубже погружает их в атмосферу патриотической истерии. Чиновники усиливают борьбу с внешними и внутренними врагами, не останавливаясь перед риском большой войны и добивая остатки гражданских прав.

А социальные протесты будут решительно подавляться — как это случилось сегодня в Киеве, где полиция применила слезоточивый газ против демонстрации индивидуальных предпринимателей.

Пряников нет — остались только кнуты.