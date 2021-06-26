Юрий Анатольевич Бойко известен своим умением высказываться предельно конкретно и предельно неясно ещё с тех пор, как он был руководителем НАК «Нафтогаз Украины», а затем министром топлива и энергетики

Злые языки утверждают, что, уже работая в должности руководителя «Нафтогаза», Бойко страдал от приобретённой в бытность мастером рубежанского химзавода «Заря» привычки: каждое произнесённое слово сопровождать известным популярным русским междометием.

Речь от этого, безусловно, приобретала определённую колоритность, и задачи становились подчинённым на порядок понятнее, но на пресс-конференции с такой привычкой выходить было нельзя, а надо.

Отдадим Юрию Анатольевичу должное: с помощью квалифицированных пиарщиков от пагубной привычки он избавился. С тех пор речь его приобрела плавную неторопливость, весомость и значительность.

Юрий Анатольевич говорит, как гвозди заколачивает, бдительно следя, чтобы любимое междометие не выскочило после очередного слова. Он делает едва заметную паузу, как будто даёт возможность слушателям оценить глубокий смысл сказанного. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Поэтому любая произнесённая Юрием Анатольевичем банальность выглядит солидно, как корыто цемента на пляже.

Зачем на пляже корыто цемента? Это другой вопрос. Он обычно возникает после очередного выступления Бойко. А надо сказать, что, несмотря на многие годы в украинской политике, выступлениями своими Юрий Анатольевич не балует.

Выступает он нечасто, говорит недолго, а к тому времени, когда аудитория разбирается в сущности его высказываний и у неё возникают дополнительные вопросы, отвечать становится уже некому — Бойко надолго пропадает с горизонта.

Когда же появляется вновь, проходит достаточно времени, чтобы прошлую тему все забыли и вновь внимали солидной неторопливой речи человека, всегда сохраняющего на лице выражение трагической серьёзности, за которое, вкупе с манерой говорить, некоторые соратники в своё время прозвали его Железным Дровосеком.

Бойко всегда чётко определяет проблему и формулирует вроде бы правильное её решение. Он только всегда забывает сказать, как это сделать.

Он как сова в известном анекдоте — «стратег, а не тактик». Разница только в том, что «мышки», которым он советует «стать ёжиками» вообще не успевают задать ему вопрос, как это сделать. Поэтому Бойко практически не приходится на такие вопросы публично отвечать. Ищенко предположил, кто на Западной Украине еще симпатизирует Юрию Бойко и ОПЗЖ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Впрочем, у него был неприятный период, когда ответы приходилось давать непублично. В 2011-2012 годах Юрий Анатольевич уверял своих коллег по правительству Януковича-Азарова, что он в два счёта договорится с «Газпромом» о снижении цены на газ.

Любопытное большинство спрашивало у него «как?». Скептическое меньшинство утверждало, что этот вопрос ему решить не удастся, поскольку для этого надо вступить в Таможенный союз, а данная проблема лежит вне пределов компетенции Юрия Анатольевича Бойко как министра топлива и энергетики.

Тут-то соратники с удивлением обнаружили, что Железный Дровосек умеет улыбаться скромной и загадочной улыбкой Джоконды. Именно такой улыбкой отвечал Юрий Бойко на вопросы и скепсис коллег, как бы говоря им: «Вот увидите!»

Увидели. Вопрос цены на газ, как и предсказывали скептики, Бойко не решил. Но к тому времени и спокойная уверенность Железного Дровосека и улыбка Джоконды забылись, вытесненные более актуальными проблемами.

С начала 2013 года правительство Януковича-Азарова было озабочено проблемой Соглашения об ассоциации. Выяснилось, что в случае его подписания российские рынки перед Украиной частично закроются, а ЕС ничего компенсировать не планирует. А затем и майдан подоспел, вовсе не до Бойко стало с его улыбками и весомостью.

В результате у Юрия Анатольевича не возникло никаких проблем с всплытием в качестве одного и ведущих членов ахметовского «Оппозиционного блока», откуда он в группе Лёвочкина перекочевал в медведчуковскую ОПЗЖ. Бойко обвинил украинскую власть в бездействии на фоне социального и экономического кризиса © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Для оппозиции Бойко был находкой. Говорит мало и весомо, при этом не произносит ничего такого, чего бы не говорили все, но делает это с таким видом, как будто только что совершил открытие глобальной важности.

Таким образом, «патриоты» ему ничего не могут вменить — ни одного «пророссийского» высказывания за карьеру, зато электорат Юго-Востока воспринимает его как работягу-технократа, который мало говорит, но много делает. А его предшествующая деятельность, прошедшая в основном в сфере топлива и энергетики (то есть связанная с газовым вопросом), пробуждает в избирателе уверенность, что «мужик все ходы в Москве знает» и уж точно способен решить все проблемы и сделать «как при Януковиче» и даже лучше.

Этот имидж активно использовался коллегами на протяжении всей оппозиционной деятельности Бойко. Его постоянно называли то кандидатом в премьеры от оппозиции, то потенциальным коалиционным премьером, то даже выдвигали оппозиционным кандидатом в президенты.

Правда, за пределами парламента бойковская увесистость ему мешала. Электорат, ориентированный на постоянное мелькание политических лидеров, просто не замечал на фоне всей этой динамики статичного Бойко. И всё же репутацию политика-тяжеловеса, который себя ещё покажет, он сохранил по сей день.

И вот не далее как вчера из уст Бойко прозвучало заявление, которое можно было назвать программным, хоть стандартно сказана была очередная банальность. Комментируя женевскую встречу Путина и Байдена, Бойко заявил, что необходимо достичь мира в Донбассе, а для этого надо сесть за стол переговоров с Россией.

Эксперт сказал, что было бы с Донбассом, если бы Бойко стал президентом Украины © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

«Я открыто говорил, когда приезжали американцы, что не верю, что экономические санкции заставят делать какие-то политические шаги Российскую Федерацию. И сам Обама, когда вводил эти санкции, он тоже в это не верил. Пришло понимание, что санкциями и ограничениями ничего не достигнешь. Надо садиться и разговаривать.

На самом деле это (женевская встреча) хорошо, потому что я думал, что с этого выйдет для нас. У нас интерес прямой — достижение мира на Востоке, это невозможно без активизации переговоров с Россией».

Теперь переведём с бойковского на русский. Какие-то американцы всё время ездили к Бойко советоваться с ним насчёт санкций. Он их предупреждал, что толку не будет. И Обама ему (Бойко) говорил (звонил, наверное, жаловался), что не верит в силу санкций. Но санкции Вашингтон почему-то ввёл. Бойко с Обамой там не послушали.

Теперь к кому-то неназванному (но не к Бойко, поскольку он это знал с самого начала) пришло понимание, что санкции не помогут. Надо вести переговоры, и хорошо, что Путин с Байденом встретились, поскольку Бойко всё продумал и знает, как из этой встречи извлечь толк для Украины. Надо вести переговоры с Россией о достижении мира на Востоке.

Точка. Перевод завершён.

Пока Юрий Анатольевич в своём фирменном стиле забивает слова как гвозди в сознание слушателя, неискушённые избиратели видят перед собой матёрого диссидента — украинского Джордано Бруно, готового пойти на костёр ради достижения мира в Донбассе.

Бойко рассказал о конкуренции с Оксаной Марченко © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Во-первых, его коллега по партии — лидер ОПЗЖ Медведчук — находится под домашним арестом, на его семью идёт постоянное давление, СМИ уничтожены, имущество частично конфисковано, саму ОПЗЖ пытаются маргинализовать. И всё это за переговоры с Москвой, которые Медведчук давно уже вёл, без особого успеха пытаясь решать отдельные проблемы двусторонних отношений.

А Бойко что, от Зеленского или прямо из Госдепа ярлык на перемены получил? В принципе такую возможность нельзя исключить, ведь ему сам Обама на жизнь жаловался ещё в те времена, когда только они вдвоём с Юрием Анатольевичем понимали, что санкции бессмысленны.

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Заодно украинские избиратели не отказались бы узнать, когда этот «толк» на Украине появится и почему Бойко так долго скрывал свою глобальную влиятельность — ему одному удалось извлечь толк из встречи Путина и Байдена, даже сами лидеры России и США сказали, что ещё будут думать, будет ли из этого какой-то толк.

В-третьих, по самой сути. Мир в Донбассе, как показали ещё выборы Зеленского, Украине, конечно, необходим. Это единственный лозунг, который может объединить самый разношёрстный электорат. Но почему Бойко собрался на эту тему вести переговоры с Россией? Он ничего не перепутал?

С Москвой надо разговаривать о привычном ему газе. А вот о мире надо говорить с Донбассом. Это записано в Минских соглашениях, такова неизменная позиция Москвы. На данном этапе с этой позицией (выполнение Минска — единственный путь к миру) согласны и Франция, и Германия, и даже США.

У Бойко свой взгляд на предмет? Он на эту тему тоже с Обамой посоветовался? А что по этому поводу Путин думает, Юрий Анатольевич узнавал? А стоило бы.

В целом можно было бы и не отвлекаться на очередные откровения Бойко. Но, как было сказано выше, партнёры (в данном случае Лёвочкин) выпускают Бойко с программными заявлениями крайне редко, когда надо застолбить очередную политическую поляну.

Заявления при всей их противоречивости носят программный характер. Оппозиция их реализовать не может — только действующая власть. Но Зеленский вроде как начертал Украине совсем иной курс.

«Слуга народа» и ОПЗЖ возглавили партийный, а Зеленский и Бойко - президентский рейтинги © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Скорее всего, Лёвочкин просто реализует вторую часть своих договорённостей с Офисом президента. Оппозиционную поляну зачистили, потенциальные переговорщики с Кремлём сидят под домашним арестом. Теперь можно «запускать Берлагу».

Медведчук сам возил Бойко в Москву и знакомил его с высшим руководством РФ. Теперь «безутешный соратник» репрессированного лидера оппозиции должен попытаться занять его место и начать с Москвой переговоры в интересах уже действующей украинской власти.

Собственно, Медведчук тоже отстаивал интересы Киева, но для убогого интеллекта нынешних отцов нации даже не Бог весть какой сложности планы и схемы Виктора Владимировича оказались непонятными. И от этого им было тревожно.

А Бойко ничего своего не придумает. Весомо, как Железный Дровосек, с придающими сказанному значительность небольшими паузами передаст что велено с таким видом, будто сам только что додумался. А если что-то непонятное спросят, улыбнётся улыбкой Джоконды.

Мне только интересно, нынешние киевские лидеры себя такими умными считают или весь остальной мир за дураков держат?