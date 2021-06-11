Украинцев отвлекают от проблем путем разжигания межнациональной вражды

Мэр Ровно Александр Третяк, который баллотировался на выборах от партии Петра Порошенко, потребовал от цыган немедленно покинуть территорию этого западноукраинского города — обещая в противном случае вывезти их насильно.

«Глядя на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители ромской национальности не вели себя так нагло… Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — заявил градоначальник в эфире местного «Радио Трек».

Правда, на следующий день он извинился за свои слова, посчитав их излишне резкими. Судя по всему, советники Третяка напомнили ему о последствиях за открытый призыв к этническим чисткам — тем более что он прозвучал в Ровно, где ровно восемьдесят лет назад проходили массовые убийства местного еврейского населения. А заявление мэра исходило из принципа коллективной ответственности для представителей отдельно взятой национальности.

Конечно, чиновник ссылается при этом на глас народа. По его словам, на сайте городского совета опубликована петиция с требованием решительно разобраться с «ромским вопросом». Однако не секрет, что ненависть к цыганам активно продвигают местные националисты, используя для этого популярные местные медиа. «Стыдно»: к какому будущему готовят детей Украины © "Правый сектор"

«Проблема с ромами существует в Ровно немало лет», — рассказывает все то же «Радио Трек», которое систематически публикует материалы на эту тему.

«Хочу осветить городскую "болезнь", которая периодически появляется в нашем городе, — это цыгане», — сообщается в статье под названием «Размышления ровенчанки: давать или не давать людям с характерными этническими признаками?».

Одним словом, ровенские СМИ говорят языком ненависти и проводят открытую шовинистическую пропаганду против цыган, подталкивая к проведению погромных антицыганских акций.

Неудивительно, что местные ромы уже жалуются на оскорбления и угрозы со стороны местных националистических «активистов». А это весьма чревато. Достаточно вспомнить события 2018 года, когда во Львове прошла целая серия цыганских погромов. Представители ультраправой группировки «Трезвая и злая молодежь», которая представляла собой одно из подразделений нацистской группировки Misanthropic Division, зарезали молодого ромского парня и ударили ножом десятилетнего ребенка, которого прикрыла собой раненная нападавшими мать.

Аналогичный погром состоялся в том же году в Киеве. Ультраправые сожгли расположенный на Лысой горе цыганский лагерь, а также напали на его обитателей — при полном бездействии со стороны полицейских. Причем организаторы этого преступления, которые систематически устраивают нападения на киевских ромов, вошли сейчас в городскую «Муниципальную стражу», получая бюджетное довольствие для защиты интересов мэра Кличко.

Цыганские погромы наблюдались в других районах столицы — националисты сожгли цыганский лагерь в жилмассиве Березняки и разгромили табор на Оболони, цинично ограбив при этом проживающие в нем ромские семьи. Похожие инциденты проходили в Полтаве и Черновцах, а в расположенном на Одесчине селе Лощиновка атаковали цыганский квартал, воспользовавшись для этого огульным обвинением в убийстве ребенка. Причем в нападении активно участвовали специально приехавшие в поселок «азовцы».

Характерно, что политики тоже разжигали в этом случае ненависть — используя классический прием с «кровавым наветом», который практиковали сто лет назад организаторы еврейских погромов. Губернатор Одесчины Михаил Саакашвили назвал цыганский лагерь «притоном», а известный патриот Олег Соскин потребовал депортировать из страны проживающее в ней ромское население.

«Можно говорить о том, что цыгане совершили какое-то ритуальное убийство. Вот к чему ведет попустительство к инородцам. Они уже так обнаглели, что убивают наше будущее на нашей земле. Национал-консерваторы выступают за то, что цыгане должны быть удалены с Украины как можно скорее», — написал он у себя в фейсбуке.

А украинские правоохранители предсказуемо не обратили на эти слова никакого внимания. Несмотря на то, что они призывали к себе открытый призыв к дискриминации и насилию.

В чем же причина антицыганских заявлений, которые постоянно звучат со стороны представителей украинской власти? Дело не только в национализме чиновников и политиков — хотя они с лёгкостью выделяют среди граждан представителей «коренных» и «некоренных» национальностей. Есть и другая причина — постмайдановский политический класс управляет государством с помощью разжигания ненависти, отвлекая украинцев от реальных социальных проблем. И его лидеры овладели этой технологией в совершенстве, добиваясь в ней поистине выдающихся результатов.

В скандальных антицыганских заявлениях Александра Третяка тоже усмотрели возможный политический контекст.

«Если вопрос языка не помогает привлечь избирателей, то можно поднять градус на теме национальных меньшинств. Все по заветам Рейнхарда Гейдриха и Германа Геринга. Очень рекомендую Александру не сдерживать себя и перечитать материалы Гаагского трибунала по геноциду в Руанде и изучить историю "Радио тысячи холмов". Там тоже использовали радио, чтобы натравить хуту против тутси. Закончилось все виселицами, геноцидом и Гаагским трибуналом», — прокомментировал слова ровенского мэра глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков. «Борцы за белую расу». Французские сенаторы обнаружили украинских нацистов © vk.com,

И действительно — соратники Порошенко активно прибегают к ультраправой риторике, стараясь заручиться поддержкой консервативного избирателя — потому что он перебегает от них к резко поправевшим конкурентам из партии президента Зеленского. В команде «сивочолого гетьмана» давно не стесняются в выражениях.

Депутат Полтавского городского совета от партии «Европейская солидарность», священник-патриот Александр Дедюхин в оскорбительных выражениях выступил против права женщины на аборт — не очень переживая, что его слова никак не соотносятся с теми самыми европейскими ценностями. И это органично дополняет собой скандал вокруг выступления Третяка, который внезапно ополчился против «мешающих нам жить инородцев».

Попытки оправдать антицыганские выпады борьбой с уличными карманниками не выдерживают на поверку никакой критики. Националисты подменяют борьбу с преступностью борьбой против «людей с характерными этническими признаками». А украинские власти тесно повязаны с представителями криминального мира — и воруют не мобильники, а огромные предприятия или бюджетные миллионы.

Это хорошо видно на примере Ровенской области, которая является эпицентром контрабанды нелегально добытого янтаря. Причем преступный бизнес покрывается на самом высоком уровне, и его непосредственно контролируют представители ультраправых организаций — хотя в них принимают только истинных украинцев. Однако никто не требует депортировать этих людей за пределы города и страны, наказывая за их грехи всех остальных представителей «титульной» нации.

Правоохранителям надо «упаковывать» не цыган, а преступников. Но это не входит в планы пламенных патриотов.