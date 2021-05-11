Выступление Анастасии Топольской напомнило о том, почему Россия – не Украина

В ночь на 9 мая в украинском интернете обсуждали грандиозную праздничную зраду. В модном московском клубе «Мутабор» состоялось выступление Анастасии Топольской — супруги бывшего народного депутата Сергея Лещенко, который работает членом наблюдательного совета государственной компании «Укрзалізниця». Девочка с огоньком... и Тарзаном. Астрологический портрет Наташи Королёвой

В 2020 году он получил на этой должности 2,52 миллиона гривен — около 210 тысяч гривен в месяц. При этом Лещенко не смог ответить на элементарный вопрос о ширине железнодорожной колеи, который невзначай задали ему журналисты. Все понимают, что украинская власть выделила эту хлебную синекуру для кормления за счет государства. Потому что в свободное от работы время бывший журналист Лещенко активно поддерживает в соцсетях команду президента Зеленского и занимается разоблачением вездесущих агентов Кремля.

Одним словом, чета Лещенко не бедствует — достаточно вспомнить, что им принадлежит роскошная квартира в центре украинской столицы. Знатный грантоед и депутат от блока Петра Порошенко приобрел ее в 2016 году за 7,5 миллиона гривен, что вызвало тогда немалый скандал. Борец с коррупцией пытался объяснить наличие средств на дорогую покупку — по словам Лещенко, ему ссудила деньги журналистка Алена Притула, а также будущая супруга Топольская, работавшая популярным клубным диджеем. Однако эта версия вызывала у нищих украинцев злую иронию и не самые политкорректные шутки.

Но шло время, цена на дорогую квартиру росла — по данным украинских СМИ, даже небольшие апартаменты в этом элитном доме уходят сейчас примерно за 10 миллионов гривен. И в начале 2021 года семья Лещенко открыто перебралась в свою дорогую и распиаренную жилплощадь на улице Ивана Франко.

«Сегодня я проснулась у себя дома. Впервые. Волнительное чувство… странное, необычное. Внутри равномерными тихими волнами, как во время штиля, растекается приятнейшая энергия. Я счастлива», — написала об этом в «Фейсбуке» сама Анастасия Топольская. Совершенно не переживая, что подумают об этом украинские граждане, которые не могут собрать даже на хрущёвку и накапливают хронические долги за коммунальные платежи. «Любимый город». Солист группы Rammstein спел песню о Киеве © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Но денег для полного счастья всё-таки не хватает, и Анастасия Топольская выступила на фестивале в России, да ещё на 9 Мая — что расценивается в Киеве как преступление с отягчающим обстоятельством. Интерес к её выступлению вполне очевиден — она считается одним из самых талантливых диджеев на клубной сцене всей Восточной Европы, а в Москве никогда не дискриминировали украинских исполнителей, не обращая внимания на их родственные связи и взгляды.

Больше того, Топольская играла свои сеты на «секс-позитивной» вечеринке — «против сексизма, гомофобии, трансфобии, расизма, любых видов дискриминации и агрессии», которую организовало российское квир-объединение Popoff Kitchen при участии киевской квир-группы Veselka. Всем очевидно: если бы такой концерт проходил в Украине — в стране победившего достоинства и свободы — его пришлось бы тщательно охранять от нацистов, чтобы они не разгромили клуб и не расправились с его посетителями. Как это уже случалось в Киеве, где правит бал «скрепная» тусовка гомофобов и ксенофобов.

Впрочем, российские музыканты в принципе не могут выступать сейчас в украинской столице. Потому что это на полном серьёзе угрожает их безопасности. Совсем недавно ультраправые сорвали запланированные гастроли рэпера Моргенштерна, а затем устроили охоту на появившегося в Киеве Басту. Причём обвиняемый в убийстве и пытках Сергей Стерненко объявил награду за поимку российского исполнителя, а табуны ультраправых бегали по Крещатику, разыскивая иностранца в киевских ресторанах.

Травле подвергаются и поющие украинцы — если они позволили себе выступить с концертами за поребриком. Анастасия Топольская уже испытывает на себе это давление, с которым сталкивались многие аполитичные люди, вроде Ани Лорак и Лободы. И всё тот же Стерненко публично обращается к Лещенко в «Фейсбуке», требуя пояснить, «почему его жена ездит развлекать оккупантов во время войны». Украинская группа Go_A «опробовала» сцену Евровидения © Facebook, Go-A Band

«Господин Лещенко фактически, как член наблюдательного совета государственной "Укрзалізниці", получает сотни тысяч гривен зарплаты в месяц от украинских налогоплательщиков, от тех людей, чьих родных и близких убивают сегодня российские военные на востоке Украины. А в то же время его жена едет выступать там перед этими людьми, возможно, там будут в Москве на концерте люди, которые воюют против нас и убивают украинцев. Это такое отношение какое-то совершенно кощунственное к собственному народу и к своей стране… Это просто издевательство над всеми нами с вами», — возмущается депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, требуя немедленно уволить Сергея Лещенко с его высокорентабельной должности.

«Моя жена очень хочет съездить в Ялту, но знает, чем для неё эта поездка закончится. Жена Лещенко ездит в Крым, потому что знает, что ей ничего не грозит. Любопытная ситуация, да? Но Лещенко, как репутационный банкрот, хорошо понимает, что он мало кому нужен. И держится зубами и когтями за своё место и за контракт с Банковой. Более того, он блокирует на фейсбуке и в инстаграме всех, кто задаёт ему вопросы о поездке его жены в Москву на заработки и о том, как он к этому относится. Сегодня пошли уже четвёртые сутки, как Сергуня Лещенко молчит, ничего не пишет, ищет версию, чтоб оправдаться, и надеется, что всё это забудется или рассосётся. Так не будет, Серёжа. Так не произойдёт. И ему придётся объясниться и рассказать, почему он поддержал поездку своей жены в Москву на заработки. А заодно придётся определиться и либо отказаться от московских денег, либо прощаться с занимаемой должностью», — негодует националист Болеслав Береза.

А депутат от «Батькивщины» Валентин Наливайченко окончательно разоблачил Топольскую в качестве пророссийской коллаборантки. И даже настаивает на том, что СНБО должен внедрить против неё персональные санкции.

«Гастроли в стране-агрессоре сейчас — это гадское сладострастное обогащение грязных чудовищ! И никак иначе. Сейчас в соцсетях активно обсуждается сегодняшний "концерт" жены бывшего народного депутата Сергея Лещенко в ночном клубе в Москве. Это действительно безобразно, аморально — когда украинские артисты развлекают публику в Москве в то время, как Россия ведёт кровопролитную войну против Украины… По моим данным, та самая Настя Топольская — жена Сергея Лещенко — по несколько раз в год посещает оккупированный Россией украинский Крым… Поездки чиновников и членов их семей в Россию недопустимы, здесь не может быть никакого сомнения. Однако посещения ими временно оккупированной Россией территории Украины во время войны должны быть тщательно расследованы компетентными правоохранительными органами. И ещё: санкции за поддержку и развлечения агрессора должны быть применены персонально, здесь и сейчас!» — с пафосом пишет бывший руководитель Службы безопасности Украины. Цой и музыка перемен © РИА Новости, Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Сетевая травля набирает обороты — до такой степени, что певица Джамала трусливо удалила свой одобрительный комментарий к фотографии с московского концерта Топольской. Правда, сама диджей Настя стойко держит удар — сегодня она демонстративно опубликовала в соцсетях фотографию писающей девочки, «передавая привет» хейтерам. Однако за этой смелостью стоит ощущение безнаказанности — потому что Топольская относится к представителям украинской элиты и ощущает за собой поддержку со стороны власти. Она может позволить себе троллить обезумевших патриотов — не опасаясь, что они придут за ней в дорогую киевскую квартиру или повезут на допрос, как это случилось бы с простыми смертными украинцами.

В сухом остатке, выступление Анастасии Топольской ещё раз напомнило нам о том, почему Россия — не Украина. Как оказалось, украинские музыканты могут без проблем выступать в Москве на «секс-позитивной» вечеринке, организованной украинскими борцами с гомофобией и расизмом. Хотя патриотическая пропаганда выставляет Российскую Федерацию Мордором и ГУЛАГом, противопоставляя ей «европейский и демократический» Киев.

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