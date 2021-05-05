То, что на Украине по-разному ценится жизнь людей «первого» и «второго» сорта, известно давно – в частности, сильно разнятся наказания для провинившихся «патриотов» и «пророссийских» оппозиционеров. Однако отныне привилегированной кучке майданщиков все прочие граждане противопоставляются вполне официально

Речь о специальном совете при президенте Зеленском, который будет особо внимательно заниматься делами «участников Революции Гидности», «ветеранов АТО» и прочих «защитников» майданного отечества.

Это касается не только судебных тяжб, но и будничной жизни - в плане смягчения или полного игнорирования любого положенного наказания для неподсудных.

Практика «двойного правосудия» становится узаконенной, хотя и сейчас применяется весьма активно. Например, когда для всех обычных людей Кабмин продлил карантин до 30 июня, неонацисты со всей страны демонстративно провели марш в честь дивизии СС «Галиция» и, разумеется, ничего им за это не угрожает. Спектакль для Запада. Почему Офис президента Украины впервые осудил марш нацистов © AP, Efrem Lukatsky

Вызывающее поведение новых «хозяев жизни» дошло до того, что о нежелательности подобных сборищ пропищал даже украинский государственный телеканал «Дом».

Там вышел сюжет, дескать, акции ультраправых помогают российской пропаганде создавать «негативный образ Украины». Однако сюжет, как раз и созданный с целью доказать, что на Украине не всё не так уж плохо с законностью, вдрызг раскритиковали начштаба «Национального корпуса» Максим Жорин и одиозный Сергей Стерненко.

Причём Жорин потребовал от «Дома» немедленно принести свои извинения за «лживый сюжет, который обливает грязью тысячи националистов, которые пошли добровольцами на фронт» - и неугодный сюжет сразу испарился из архива телеканала.

А в не придуманной украинскими пропагандистами реальности нацики продолжают вовсю резвиться, изничтожая на своём пути оставшиеся признаки цивилизации, например, автозаправки.

Так в Киеве националисты разгромили АЗС по адресу проспект Победы, 59, поскольку сеть Glusco (которой АЗС принадлежала) связывают с именем Виктора Медведчука. Аналогичные погромы произошли и на других объектах данной сети, причём полиция в происходящее старательно не вмешивалась - потому что украинское «правосудие» существует только для избранных.

Зато украинские силовики задержали сразу пять десятков активистов ОПЗЖ, чтобы не допустить, цитата, «провокации общественного недовольства и массовых противоправных действий во время проведения очередной сессии Харьковского горсовета» для создания «выгодной руководству России картинки для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины». Ради мира: ОПЗЖ готова к переговорам с ЛДНР по ситуации в Донбассе © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Одновременно ещё одному реальному участнику погрома здания Офиса Президента, ультраправому радикалу Роману Ратушному, киевский Апелляционный суд отменил меру пресечения в виде домашнего ареста.

Выпущен из СИЗО и вышеупомянутый Сергей Стерненко, осуждённый на 7 лет за похищение человека и пытки (который вдобавок обвиняется ещё и в умышленном убийстве).

Почуявший воздух свободы Стерненко тут же в интервью изданию «Буквы» заявил, будто летом 2019 года в присутствии экс-руководителя ОП Андрея Богдана, главы СБУ Ивана Баканова и адвоката Маси Найема, Владимир Зеленский предлагал ему, обвиняемому в убийстве человека, пост руководителя Службы Безопасности Украины по Одесской области.

«Зеленский говорил, что нападения на меня надо расследовать, Баканов кивал головой. И потом Зеленский у меня спросил, есть ли у меня охрана. А потом сказал примерно следующее: "Может, не будем так тратиться на охрану? Пойдешь на работу в СБУ главным по Одессе? Будешь помогать стране. Ты же против России борешься».

Чуть позже Андрей Богдан подтвердил и сам факт разговора, и что Зеленский предлагал Стерненко возгласить одесское СБУ.

Скандалу со Стерненко изумились даже самые завзятые защитники режима, но если можно назначить прохвоста Алексея Данилова секретарем СНБО, то почему убийцу Стерненко нельзя отправить командовать в СБУ?

Вспомните, что рассказывал в интервью «Первому независимому» о бывшем владельце частного зоопарка Данилове экс-нардеп Александр Онищенко: «Один человек купил у него [Алексея Данилова] волка. Привез домой. Начал его мыть. А оказалось, что это не волк, а обыкновенная собака». Сивохо: слова секретаря СНБО Данилова о Донбассе — очередная глупость © president.gov.ua

История, достойная сатирического пера Ярослава Гашека - как и вся украинская действительность.

И все-таки не до смеха. Злые клоуны ломают жизнь миллионов людей и низвергают в хаос огромную страну. При этом практикующееся на Украине «правосудие двух скоростей» означает, что маньяки будут системно оставаться безнаказанными, а разумные изнывать под игом их безумия.

Возможно, и сами потихоньку впадая в сумасшествие - от полной безнадёжности, от грохота пропаганды, от гибели надежд…

Известного телеведущего Майкла Щура в Киеве избил неизвестный на самокате; в мариупольском АТБ разъяренный мужчина с топором порубил прилавки и кассы, посетители и персонал в ужасе разбежались; на дне рождения в Винницкой области раздосадованный отсутствием праздничного фейерверка гость открыл стрельбу в воздух из своего автомата (откуда автомат понятно), перебил линию электропередач и оставил большую часть городка без электричества…

И подобный цирк ежедневно, по всей стране.