После того, как Шойгу сообщил о завершении внезапной проверки и дал команду об отводе войск в места постоянной дислокации, значительная часть российских экспертов заявила о полном достижении Россией своих целей

Фактически они повторили слова министра обороны, относившиеся к конкретной военно-политической операции. Однако, во-первых, Сергей Кужугетович давал оценку качеству проведённых Вооружёнными силами масштабных учений. Во-вторых, действительно, есть все основания предполагать, что заявление министра имело и «второе дно». Но даже в таком случае, речь идёт о достижении конкретной, очень важной, не просто военной, но военно-политической, однако всего лишь оперативно-тактической цели. Стратегические задачи, стоящие перед Россией остались нерешёнными, да и не могли быть решены простым перемещением войск по своей территории. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Для начала определим, какие задачи решила Россия, при помощи военной демонстрации у своих западных границ. Вооружённые силы продемонстрировали свою способность в кратчайшие сроки разгромить любую группировку, которую коллективный Запад (включая США) способен собрать на Европейском континенте. Западу показали, что к 7-10 дню операции (за это время не успеют развернуться даже первые эшелоны «толерантных» армий) Россия способна создать многократный перевес над Западом по обычным вооружениям в любой точке европейского театра военных действий (ТВД). В условиях использования обычных (конвенциональных) вооружений это решающий перевес, обеспечивающий молниеносную победу.

Это значит, что без использования ядерного оружия Запад не может остановить движение российской армии, пока она не остановится сама, или не упрётся в Атлантику. В случае же ядерного удара, США автоматически вовлекаются в конфликт, за пределами которого надеялись остаться, несмотря на угрозу Путина бить по центрам принятия решений.

Такое положение вещей серьёзно отрезвило часть проамериканских политиков в Западной Европе. Если до сих пор они думали, что «европейская война» с Россией закончится для их стран в худшем случае разгромом Польши, то теперь им ясно, что их работа не ограничится «осуждением агрессора» и санкциями, придётся в спешке паковать чемоданы и бежать за океан (если российские ВКС позволят эвакуироваться).

Западная Европа присмирела и начала громко просить мира. И мир ей был дарован. Россия вновь заявила о готовности урегулировать все спорные вопросы путём переговоров, но предупредила об опасности перехода проведённых Москвой «красных линий».

Это действительно блестящий мирный блицкриг, проведённый в условиях абсолютного цейтнота. Было изначально ясно, что две армии и три соединения ВДВ не могут долго сидеть в полевых лагерях на западной границе без дела. Их надо или использовать по назначению, или отправлять в места постоянной дислокации. То есть, для того, чтобы произвести на европейцев неизгладимое впечатление у России был максимум месяц. Справились за половину этого срока. Угроза провокации американцами в ближайшее время большой европейской войны существенно минимизирована (полностью её снять в нынешних условиях невозможно) без единого выстрела.

Однако стратегическая задача России — борьба за Европу, не решена. Более того, есть все основания считать, что США всё равно попытаются организовать военную провокацию, хоть уже не могут рассчитывать на прежний масштаб. Что даёт основания так считать?

Во-первых, мы видим, что несмотря на провал заговора против Лукашенко и примирительную риторику белорусских властей, выразивших готовность к конструктивному сотрудничеству (если Запад перестанет их тиранить), политика США в отношении Белоруссии ни на йоту не изменилась.

Если бы они хотели взять паузу, они бы «услышали» заявления Лукашенко о безальтернативности многовекторной политики для Белоруссии и конструктивно ответили бы на вопрос Макея, чем именно собирается заниматься в Минске посол США, которой белорусские власти пока не выдают визу. Вашингтон так неоднократно поступал раньше (и не только в Белоруссии) — шёл на видимое смягчение риторики и улучшение отношений, прекрасно зная, что заслуживающий поощрения «перспективный демократ» в любой момент быть объявленным заслуживающим уничтожения «кровавым диктатором». Но американцы сохранили жёсткую позицию в отношении Минска и заявили устами «аккредитовавшейся» в Литве при Тихановской посла в Белоруссии, что дни минского режима сочтены. То есть, они попытаются поджечь Белоруссию в ближайшее время, несмотря на провал «заговора 9-го мая». Между Клутиным и вакцинацией вместо деэскалации: Байден окончательно запутался в отношении к России © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Аналогичным образом развивается ситуация на Украине. Там украинская армия проводит провокационные «учения» на границе с Крымом как раз тогда, когда российские войска, прибывшие на усиление готовятся к возвращению в места постоянной дислокации. Одновременно усиливаются обстрелы Донбасса. С провокационными заявлениями в адрес России и Донбасса выступает Зеленский и все, без исключения, члены его команды.

В Европе американцы мобилизовали Чехию, Словакию и Прибалтику на вторую волну высылки российских дипломатов. Естественно Россия ответит ещё более жёсткими мерами.

Всё это рисует картину стремления Вашингтона, после провала плана организации общеевропейской войны, выйти на лайт-вариант конфликта. США явно попытаются организовать хоть какие-то вооружённые столкновения в Белоруссии, а также разморозить военный конфликт в Донбассе. Поскольку Восточную Европу, при всей сервильности местных политиков, вряд ли удастся втравить в такой конфликт без стопроцентных гарантий поддержки со стороны остального Запада, ей, очевидно, отводится роль политического скандалиста. По крайней мере ряд восточноевропейских стран настолько близко подвели к разрыву дипломатических отношений с Москвой, что им это уже не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Более того, они ещё и порадуются, что можно ограничиться политическим демаршами и не воевать.

Зачем это Вашингтону?

Россия и Германия с уверенностью заявляют, что «Северный поток — 2» будет достроен в этом году. Эксперты считают, что это произойдёт уже летом, но даже, если строительство затянется до конца года, времени для блокирования проекта осталось всего-ничего. А затем будет поздно «пить Боржоми».

У США просто нет времени на переработку плана общеевропейской войны, который гарантированно срывал проект. Приходится работать с тем, что есть. Они действуют по рекомендации Наполеона: «Надо втянуться в бой, а там будет видно». Конечно организации антилукашенковской партизанщины в Белоруссии — не то же самое, что полномасштабная гражданская война, осложнённая польско-балтийской интервенцией. Но в Вашингтоне резонно рассчитывают, что бандитов не удастся переловить моментально, хотя бы пару месяцев они смогут создавать впечатление «вооружённого сопротивления». Дмитрий Дробницкий: Байдену пришлось звонить Путину, чтобы избежать показательного унижения США и НАТО © РИА Новости, Нина Зотина

Аналогичным образом, американцы могут надеяться, что постепенное, вялотекущее развёртывание боевых действий в Донбассе, приведёт к затягиванию российской реакции. Следовательно, какое-то время (хотя бы неделю) война уже будет полноценной, а Россия ещё не сотрёт Украину с политической карты. Более того, надо иметь в виду, что американцы в оценке ситуации на Украине традиционно полагаются на мнение украинских «экспертов», а также собственных потомков бандеровцев, монополизировавших украинскую тематику в ЦРУ и Госдепе. Эта публика склонна преувеличивать возможности Украины по противостоянию России. Так что США могут рассчитывать и на то, что даже после активного вмешательства Москвы украинская армия хотя бы три-четыре дня будет имитировать сопротивление (прежде, чем разбежаться), а также на то, что несколько десятков тысяч радикальных нацистов уйдут в подполье и партизаны, растянув активную фазу сопротивления ещё на пару месяцев.

В течение всего этого времени, мобилизованные США восточноевропейцы должны продолжать дипломатический шабаш, вплоть до разрыва дипломатических отношений с Москвой и давить на структуры ЕС, НАТО, а также на Францию и Германию с требованием продемонстрировать общеевропейскую солидарность и принять в отношении Москвы жёсткие меры.

Если кризис в лайт-варианте удастся начать в мае и протянуть два-три месяца, то даже, если не удастся полностью заблокировать достройку СП-2, американцы могут попытаться затянуть время, дотянуть до зимних штормов, отложить, таким образом, пуск газопровода ещё на год и получить дополнительное время на борьбу с ним, в том числе на подготовку более масштабных провокаций. Ну а программа максимум остаётся прежней — довести кризис до максимальной степени и на этом фоне принудить Западную Европу к полному сворачиванию сотрудничества с Россией.

Вашингтон, вынужденный спешить, действует совершенно открыто, поэтому нет оснований считать, что в Москве не понимают каковы планы США на ближайшее время. Следовательно и свою контригру Москва готовит. Без риска здесь не обойтись, поскольку уже понятно, что США удастся разжечь военные действия (хотя бы даже на одном только украинском направлении). В этом случае окончательная реакция Западной Европы будет зависеть от множества мелких нюансов развития событий, предусмотреть каждый из которых невозможно.

Следовательно, наименее рисковый для Москвы вариант — моментальное окончание конфликта, так, чтобы никто на Западе и пискнуть не успел. Более того, окончание должно создавать для Запада новую непредвиденную обстановку, в которой европейцы (а возможно и американцы) будут так озабочены новой политической реальностью, что им будет не до блокирования СП-2.

Не знаю, что в этот раз придумают в Кремле, но с моей точки зрения одним из эффективных вариантов решения проблемы может быть моментальное (в течение нескольких дней) уничтожение Украины без создания её официального преемника.

Поясню. Шоу для посольства США: зачем украинские силовики обыскивают офис Коломойского © Facebook, Mykhailo Tkach

Во-первых, пока Украина существует — существует и плацдарм для антироссийских провокаций. И американцы, после очередного затишья, вновь её используют с целью провокации общеевропейского конфликта. Они только для этого до сих пор и удерживают Киев в состоянии полураспада, не давая возможности этому зомби-государству исчезнуть окончательно. Поскольку же украинские власти за последние семь лет убедили американцев в том, что серьёзным противовесом России Киев быть не может, сжечь его в одноразовом конфликте не жалко — главное пользу от этого получить. Так что рано или поздно они заставят Киев воевать, причём возможно ситуация будет не такой удобной для России, как сейчас.

Конечно, Зеленский мог бы избежать худшего, если бы принял предложение Путина, оправился бы на переговоры в Москву, остановил провокации в Донбассе и приступил к реальной реализации Минских соглашений, но давно понятно, что своих бандитов и американцев он боится больше, чем войны, так что шанс на мирное урегулирование кризиса им бесповоротно упущен.

Во-вторых, если Украина будет разделена между сопредельными государствами (с сохранением номинального суверенного огрызка или без такового), а также если вместо Украины появится десяток-другой «народных республик», возникнет проблема украинского долга. Совокупный внешний долг более, чем в сто миллиардов долларов — не та сумма, которой уважаемые люди готовы пожертвовать. В таком случае проблема долга станет первоочередной, по сравнению с проблемой СП-2. На Западе появятся влиятельные силы, заинтересованные принять участие в легитимации постукраинской действительности, в обмен на урегулирование проблемы долга. Причём России в этом отношении будет проще всего. Киев и так не собирается платить по своим долгам перед Москвой. Так что Россия может спокойно отказаться от того, что всё равно никогда не получит, предоставив другим разбираться между собой кто, кому и сколько должен за Украину.

Переброшенных Шойгу войск, которые сейчас отправляются в места постоянной дислокации, как уже было сказано, с избытком хватало для того, чтобы совершить бросок к Атлантике, по пути стирая с лица земли европейские армии и американские экспедиционные силы. Для Украины же достаточно того, что размещено на Западных границах на постоянной основе. Более того, постоянной группировки достаточно даже для усмирения Восточной Европы. Наконец, европейцы и американцы уже имели возможность убедиться, что пока их «толерантные» армии будут чистить зубы, ВС РФ способны не то, что на западную границу России вернуться, но прямо в Париж прибыть (благо вакцинация армии от коронавируса подходит к концу, так что у военных даже нужные справки будут). «Всё как у Киплинга». Что сказал Путин об Украине и мире © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Так что возможность в ближайшее время решить вслед за оперативной и стратегическую проблему на своих западных границах у России есть. Готовы ли в Кремле к её решению? Этого не знает никто, но ряд признаков свидетельствует о том, что решение принято и стратегическое наступление может развернуться даже без оперативной паузы.

Во-первых, следует обратить внимание на то, что МИД России не просто принял вызов восточноевропейцев, развязавших против нас на пустом месте дипломатическую войну, но и умышленно пошёл на обострение, отвечая не зеркально, а с довесочком. Восточноевропейцев ставили в ситуацию, когда они должны либо утереться и не отсвечивать, либо сами идти на обострение. То есть Россия не стала уклоняться от конфликта, затягивая время, а форсировала события, чем дополнительно сократила США время на реагирование, заставляя работать с колёс, без просчёта возможных рисков, или отступить.

Во-вторых, может это и не так заметно, и кажется малозначимым, но в таких делах мелочей не бывает. Донецкое общевойсковое училище внезапно решило прекратить набор курсантов на текущий год. Поскольку военный конфликт в Донбассе явно неизбежен в ближайшем будущем, такой шаг кажется противоестественным. Ведь силы ДНР/ЛНР и Украины практически сопоставимы (техники больше у республик, зато Киев обладает значительным перевесом в численности личного состава).

Если полагать, что конфликт ограничиться локализацией наступления Украины на Донбасс, то надо планировать тяжёлые бои с большими потерями среди личного состава, в том числе среди офицеров взводного и ротного звена. В таком случае часто производятся досрочные выпуски военных училищ и лишние курсанты Донбассу явно не помешали бы.

Зато если предположить, что Украине готовят блицкриг, при котором её вооружённые силы будут уничтожены раньше, чем войдут в полноценное соприкосновение с корпусами народной милиции ДНР/ЛНР, всё становится на свои места. Понятно, что после такого конфликта Донбасс уже никогда не будет украинским. Более того, он во всех отношениях практически интегрирован в Россию, а паспортизацию населения, как показал опыт Крыма, при необходимости можно завершить за год-два.

Будем откровенны, армии Донбасса России не просто не нужны, они во всех отношениях критически не дотягивают до уровня ВС РФ. Интеграция военнослужащих ДНР/ЛНР в массовом порядке в ВС РФ создаст для российской армии серьёзную проблему. В то же время, защита дополнительной территории наличными силами российской армии не представляет особой сложности.

Таким образом, если предположить, что Россия готовится резко изменить стратегическую ситуацию на своих западных границах лишние выпуски донбасских «офицеров» ей просто ни к чему, предстоит ещё решить судьбу имеющихся, которых уже выпущено 160 и ещё готовится к выпуску (учатся на 2-4 курсах) от двухсот, до трёхсот человек.

Поскольку Россия признаёт донецкие документы об образовании, а молодые люди, во время войны выбравшие военную специальность заслуживают уважения, гуманно будет дать доучиться уже принятым в училище (возможно в переводом в другие российские военные вузы) и растворить в ВС РФ те 350-450 молодых офицеров из ДНР/ЛНР, которые возможно захотят продолжить военную карьеру. Целесообразность же существования самого военного училища в таком случае явно под вопросом, с обеспечением ВС РФ офицерскими кадрами справляются существующие.

Так что целый ряд мелочей подталкивает нас к мысли о том, что принципиально решение о судьбе Украины уже принято. Речь теперь лишь о выборе удобного времени для его реализации. Именно времени, поскольку поводов для войны Киев дал достаточно. И он не уймётся, будет предоставлять такие поводы каждый день.

Что же касается конкретной даты операции, её глубины и постукраинского устройства подведомственной сегодня Киеву территории, это никому не дано предвидеть. Кремль в этом отношении всегда радует приятными неожиданностями, доводя своей вежливостью западных «друзей и партнёров» до состояния нервного срыва.