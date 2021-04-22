Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести двусторонний саммит в Донбассе. И российский лидер на это предложение ответил, причем именно так, как его украинский коллега заслуживает

Ответил

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов Владимир Зеленский — из числа последних. Именно поэтому ему так удавались роли, написанные блестящими сценаристами в «Квартале 95», — однако когда он начал играть роль президента, где требуются импровизация и умение выходить из каждодневных сложных ситуаций, то получилось у Владимира Александровича не очень. Его президент крайне далек от написанного сценаристами образа Василия Голобородько — у настоящего Зеленского не оказалось ни харизмы, ни принципиальности, ни порядочности, ни, в конце концов, настойчивости Голобородько. Никто ему не скажет слов Юрия Ивановича из сериала: «Да, Владимир Александрович, Вы, конечно, большая умница — такую глыбу сдвинули».

И вот Зеленский, кажется, решил изменить ситуацию. Он выступает с сильным телевизионным обращением, в котором предлагает российскому президенту встретиться в рамках двустороннего саммита. И не где-нибудь, а в самом эпицентре событий. «Господин Путин! Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», — заявил украинский лидер.

Правильное, нужное, своевременное предложение? Казалось бы, да. Россия и Украина находятся на грани начала военных действий — действий, которые не нужны ни российскому, ни украинскому народу. И двусторонний саммит вроде бы как минимум должен привести к деэскалации ситуации, а как максимум — позволить Москве и Киеву разрешить ряд разногласий. Поэтому украинские лица не понимают, почему Кремль молчит — по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, его страна ответа от Путина так и не дождалась.

На самом деле дождалась! Разве не про руководителя этой страны (как и некоторых других постсоветских стран) в ходе обращения к Федеральному собранию сказал Владимир Владимирович, сравнивая их с персонажем киплинговского "Маугли" шакалом Табаки, который «подвывает и крутится» вокруг американского Шерхана. А разве с Табаки можно о чем-то вести переговоры?

О чем?

Кто-то, конечно, может сказать, что сейчас не место гордыне — нужно встречаться и разговаривать. Но речь не о гордыне — речь о чистом прагматизме. Разговаривать, конечно, надо — но не с Зеленским.

Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky Арсена Авакова. Прекратить гражданский конфликт в стране или хотя бы прекратить постоянные обстрелы территории ДНР и ЛНР. Население это все видит и делает выводы: рейтинг главы государства упал до 30%, а рейтинг его партии, ныне занимающей абсолютное большинство мест в Верховной Раде, опустился до 22%. Разве можно от такого президента ждать подписания каких-то прорывных решений по Донбассу (в рамках Минских соглашений), а также их имплементации? Зеленский, напомним, не способен выполнить даже те решения в рамках «нормандского формата», под которыми он уже подписался. И это вторая причина, почему с ним встречаться бессмысленно. Соглашения подписываются не для фотосессий, а для их выполнения.

В-третьих, Владимир Александрович лишь номинально представляет Украину на всех переговорах. Все решения, которые так или иначе касаются Донбасса, Киев как минимум согласовывает с американским посольством (а как максимум именно американцы решения принимают, после чего доводят их до администрации президента Украины).

Поэтому и разговаривать Путину нужно с американцами (что он и собирается делать на встрече с Байденом), а также с европейцами (что он и делает постоянно). А встречаться с Зеленским смысла нет.

Изменить реальность

«Зеленский — никто»: Жириновский ответил на приглашение Путина президентом Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Москве не интересны риторические изыскания и публичные выступления Киева. Ей интересен результат. Плоды же всех переговорных процессов с Украиной, мягко говоря, не впечатляют.

Да, это впечатление — но осознание реальности превращается в саму реальность. Которую, конечно, можно изменить. И если бы Зеленский был настоящим президентом и искренне хотел бы деэскалации ситуации на Украине, он знал бы, как из этой ситуации выйти. Совершил бы поступок, доказавший Путину (а также украинскому и российскому обществу) свою президентскую субъектность. Например, немедленно прекратил бы обстрелы ДНР и ЛНР, а также предложил бы главам народных республик провести саммит (можно без Путина, можно в его присутствии). В Донецке, Луганске или Мариуполе. Саммит, на котором обсуждался бы процесс мирной реинтеграции ЛНР и ДНР (которые Москва пока формально считает украинской территорией) назад под суверенитет Киева. После чего демонстративно поставил бы на место всех тех визгунов из числа националистов, которые возмутились бы как самим проведением саммита, так и теми решениями, которые высокие договаривающиеся стороны могли принять. Тогда и только тогда в России могут посчитать, что имеют в лице Зеленского не Табаки, а достойного и ответственного партнера по переговорному процессу.

Вот только не прекратит, не предложит и не поставит.