Для того чтобы понимать, что в Белоруссии что-то готовится, не надо было быть семи пядей во лбу или обладать эксклюзивной информацией. Банальная логика подсказывала (и я об этом говорил и писал), что для надежды на успех готовившаяся американская операция против России не должна была ограничиться нападением Украины на Донбасс

Американцы, может быть, и не высокоинтеллектуальны, но (в отличие от своих украинских подопечных) умеют обобщать имеющийся опыт.

Ну, а опыт 2014-15 годов свидетельствует, что, даже без непосредственного участия регулярных российских соединений (при ограниченной поддержке тогда ещё мало похожих на нормальную армию республиканских ополчений техникой и «отпускниками»), ВСУ терпят катастрофические поражения с завидной скоростью. Поскольку Москва ясно дала понять, что в случае украинского нападения она не будет проявлять сдержанность, бросать в бой одну Украину не имела смысла — её бы стёрли в пыль раньше, чем американцы успели приступить к реализации своего плана. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

План тоже ни для кого не был секретом. Необходимо было организовать не просто украинско-российскую войну, но войну с участием хотя бы некоторых членов ЕС и НАТО.

Готовность рискнуть проявляли поляки и прибалты, но их участие надо было как-то легендировать. Прибалты с Украиной даже не граничат, да и полякам было бы трудно объяснить свой поход на помощь, в то время как участники «нормандского формата» (Франция и Германия), являющиеся к тому же старшими товарищами Польши в ЕС, собирались ограничиться выражением обеспокоенности и призывами к милосердию.

Итак, надо было решить двойную задачу: дать время польско-балтийским лимитрофам втянуться в конфликт, а также предоставить им для этого удобную площадку и убедительную мотивацию. Попытка переворота в Белоруссии решала обе проблемы.

Россия внезапно получала ещё один фронт. Обращаю внимание, что разговор в московском ресторане неопровержимо свидетельствует о том, что заговорщики не считали, что после убийства Лукашенко власть сама упадёт им в руки. Речь идёт о блокаде Минска, интернировании нескольких десятков ведущих политиков, «символическом» захвате нескольких зданий и обращении по ТВ и радио. Не думаю, что всё ограничилось бы обращением к народу Белоруссии. В таких случаях заговорщики всегда апеллируют к мировому сообществу и просят помощи.

Путчисты не сомневались, что значительная часть силовиков окажет им вооружённое сопротивление. То есть начнётся гражданская война. Поэтому они пытались сразу же обезглавить это сопротивление, убрав всех, кто мог централизованно управлять отпором путчу. Кроме того, для них было важно, чтобы, пока Россия будет осознавать произошедшее и создавать новую группировку войск для помощи белорусам в подавлении путча, лимитрофы получили бы официальное приглашение вмешаться и послали бы войска. То есть чтобы не поляки входили в страну, в которой уже находится российская армия, а Россия реагировала на появление в Белоруссии польских войск. Операция «Тишина». Кто и как готовил переворот в Белоруссии и убийство Лукашенко © president.gov.by

Военный результат от этого бы не изменился — российская армия остановилось бы там, где сочло бы нужным российское руководство. А вот политическое преимущество в давлении на своих строптивых западноевропейских партнёров американцы получили бы. Их интерпретация событий была бы следующей:

• белорусский народ сверг кровавого тирана;

• пособники тирании развязали войну против восставшего народа;

• народ попросил «цивилизованный мир» о помощи;

• все соседи Белоруссии (включая Украину) немедленно откликнулись;

• одна Россия отправила армию подавить народное восстание, а заодно начала агрессию против свободолюбивых прибалтов и украинцев (в сумятице никто бы не стал разбираться, кто на кого напал в Донбассе, виновата была бы Россия).

Западноевропейцам было бы очень трудно «не поверить» этой трактовке. Тем более что американцы явно готовили вовлечение в войну ещё и Грузии. В Тбилиси в последние недели много говорили о необходимости вернуть Абхазию и Осетию вооружённым путём.

План сам по себе был очень неплох. Формально на российскую территорию никто не посягает. Боевые действия разворачиваются на территориях Белоруссии, Украины (Донбасс) и Абхазии с Осетией, которые Запад признаёт Грузией, а Россия — независимыми государствами. Российская армия вместо сосредоточенного удара по напавшей на Донбасс Украине, вынуждена действовать на всём пространстве от Балтики до Каспия, а она не резиновая. В войну с Россией втянута не Украина, а целая коалиция из шести-семи стран. Причём все они утверждают, что Россия на них напала. Кому обязаны в этом случае «верить» Париж и Берлин? Зеленский прокатился в Париж. Непонятно зачем © пресс-служба президента Украины

Да, войну Россия выиграет, но ценой полного разрыва с Европой, что американцам и надо. Да и потери, в том числе экономические, будут существенными. А лимитрофов Америке не жалко.

Заговор раскрыт ФСБ. Хоть российская спецслужба и заявляет, что работала в контакте с белорусскими коллегами, я в этом сильно сомневаюсь. Во-первых, такое сотрудничество должен был бы санкционировать Лукашенко, а он в информационном плане очень ненадёжен. Может на эмоциях выйти к журналистам и выболтать что угодно. Тем более что никто не знает, когда и какая волна эмоций его накроет.

Во-вторых, история с задержанием летом, накануне белорусских выборов, российских граждан, обвинённых в подготовке свержения Лукашенко, показала, что КГБ Белоруссии не самый надёжный партнёр. Можно сколько угодно рассказывать об украинской провокации. Охотно верю, что СБУ участвовала в операции. Но задержания проводил белорусский КГБ, и он же информировал Лукашенко о том, что эти люди прилетели его свергать. Объяснений может быть только два: предательство и непрофессионализм. Неважно, какое истинное: доверить таким партнёрам судьбу операции, от которой зависит предотвращение европейской войны, было бы слишком опрометчиво.

ФСБ сообщила о задержании и передаче Белоруссии американских визитёров Зенковича и Федуты. Но в сообщении ФСБ ничего не говорится о судьбе двух белорусских генералов, с которыми оппозиционеры вели переговоры. Это логично. Американцы не должны точно знать, были ли генералы настоящими предателями или наживкой ФСБ. «Страшная резня»: Лукашенко рассказал о готовившемся покушении на него и его детей © president.gov.by

В принципе, до того, как отправить своих эмиссаров на переговоры (да ещё в Москву) американская разведка должна была не просто подойти к потенциальным партнёрам, а иметь на них полное досье и находиться в стопроцентной уверенности, что они именно те, за кого себя выдают. Понятно, что американцы не подбегали к каждому белорусскому военному с большими звёздами с криками: «Я американский шпион! Плачу хорошие деньги за убийство Лукашенко!» Как минимум для того, чтобы завязать разговор, у них должен был быть собран существенный компромат на разрабатываемый объект. Организация военного переворота и убийство главы государства — слишком серьёзное дело, чтобы на него согласился даже простой коррупционер. Тем более что в Белоруссии смертная казнь не отменена и применяется.

Так что генералы должны были быть реальными. Но американцы не могут точно знать, хранили ли они им верность до момента ареста или были давно перевербованы ФСБ. Пока они этого не знают, им трудно принять правильное решение о дальнейшей судьбе подготовленного белорусского путча. Значительную часть информации о настроениях в белорусской армии они должны были получать от тех же генералов. Не думаю, что у США так уж много источников среди высокопоставленных белорусских военных. Именно эти сведения являются ключевыми для подготовки путча. Ведь генералы только отдают приказы, выполняют их полковники, капитаны и майоры, а в конечном итоге — простые солдаты. Причём если последние могут и не знать, куда и зачем их ведут, то офицерам необходимо более-менее полно объяснить задачу. Следовательно, чтобы механизм путча заработал, армия должна быть серьёзно поражена червоточиной. В США отрицают причастность к подготовке покушения на Лукашенко © president.gov.by

Американцы считали, что нужное количество предателей среди офицеров белорусской армии найдётся. Теперь им надо понять: их информация была точной или это была дезинформация, заботливо подготовленная для них ФСБ, чтобы выманить их эмиссаров в Москву?

Почему важно, чтобы американцы не знали точно о роли белорусских генералов?

Потому, что при провале подготовленного путча есть два основных сценария действий:

1. Отложить мероприятие на неопределённое время, занявшись его подготовкой с нуля.

2. Форсировать события, дав старт выступлению раньше, чем планировалось, пока власти не успели размотать весь клубок.

Американцы заинтересованы во втором варианте. У них нет времени ждать. Они и так проигрывают России и Китаю на всех направлениях, а новый путч за месяц не подготовишь.

После провала цветного сценария, реализовывавшегося в Минске в августе-сентябре 2020 года, американцам понадобилось больше полугода для вывода силового сценария в режим готовности. Сейчас же будет частично выбит подпольный актив, попадут под удар некоторые из предателей во власти, которым до сих пор удавалось сохранять доверие Лукашенко. В целом в Белоруссии укрепятся позиции России. Лукашенко, конечно, не оставит надежд на сохранение полной самостоятельности, но попытку своей (и семьи) физической ликвидации он Западу не забудет. Пространство для манёвра у него существенно ограничилось. Россия для него теперь гарант сохранения уже не власти, а жизни.

Конечно, всех предателей не поймают, а весь подпольный актив не пересажают. Такое ещё не удавалось никому в истории. Но возможности американцев на белорусской территории существенно сократятся. Поэтому им надо спешить. Обречены договориться. Лукашенко в Баку, Мишустин в Минске © president.gov.by

И есть свидетельства того, что они пытаются форсировать события. В частности, помимо атаки на Россию по всему периметру западной границы, планировалось дестабилизировать ситуацию внутри страны. Не удивительно, что сторонники Навального планировали свои акции на те же даты, что и белорусские путчисты свой переворот. Более того, 8-9 мая, в дни народных гуляний, им было бы проще завышать свою численность: людей везде полно — иди разберись, кто тут просто погулять вышел, а кто оппозиционер. Да и провокации устраивать в такой толпе удобнее.

Но вдруг оппозиция решает перенести свои выступления на 21 апреля. Не будем, говорят, ожидать, пока соберётся полмиллиона сторонников, выйдем прямо сейчас. А ведь, кроме разоблачения белорусского заговора, ничего не произошло. Но поскольку деятельность всех заговорщиков координировалась американцами, пойманные белорусы могут дать материал и по своим российским коллегам. К тому же понятно, что ФСБ и так по ним работала и, если уж она столько наработала по белорусам, можно только догадываться, сколько наработано на своих.

Ещё раз подчеркну, что американцами готовились синхронные выступления в Белоруссии, на Украине, в России и в Грузии. Следовательно, если смещается дата выступления российской оппозиции, высока вероятность того, что США сделали выбор в пользу максимального форсирования событий. Но, не зная точно, на что они могут рассчитывать в Белоруссии, они не могут адекватно планировать свои действия. Между тем именно синхронность выступлений давала США надежду на успех. Разрозненные действия Россией будут быстро подавлены без особых для неё последствий.

Более того, очередной катастрофический разгром американских союзников на Украине серьёзно подорвёт и без того уже дышащий на ладан авторитет США. Я даже не уверен, что Вашингтону в сложившихся условиях удастся добиться от Грузии открытого выступления. Всё-таки Саакашвили теперь жуёт галстуки в Киеве, а действующие грузинские политики вовсе не хотят примерять на себя его опыт 2008 года. Ведь одно дело — ввязаться в европейскую войну против России с надеждой на успех и совсем другое — решиться на самоубийство на пару с Украиной. Между тем без Белоруссии придание конфликту европейского характера является проблематичным, а ситуацией в Минске, которую США ещё 15 апреля считали полностью контролируемой, они сейчас не владеют.

Можно отступить, понимая, что собрать силы для повторного наступления будет проблематично. Можно решиться на авантюру, которая почти гарантированно закончится для Вашингтона катастрофическим поражением. Решится ли Америка в очередной раз повысить ставки, узнаем в течение ближайших двух недель. Тянуть до 9-го мая США теперь бессмысленно и даже вредно. Чем больше времени проходит с момента разоблачения заговора, тем меньше шансов, что значительным силам заговорщиков удастся организоваться и выступить, избежав превентивных мер спецслужб.

Кроме того, люди по-разному реагируют на опасность: кто-то (меньшинство) начинает защищаться, а кто-то бежит сдаваться. Есть и такие, кто выступает против своих коллег по заговору, надеясь, что власть не узнает об их роли. Все три психологических типа заговорщиков хорошо видны на примере заговора против Гитлера 20 июля 1944 года. Стоило заговорщикам узнать, что Гитлер остался жив, и большая часть их просто дезертировала, даже формальный глава фельдмаршал Эрвин фон Вицлебен уехал домой. Некоторые же, как фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, начали арестовывать своих товарищей-заговорщиков.

Тем не менее опасность пока не миновала. Последние дни апреля будут критическими не только для Белоруссии и России, но и для Европы и мира в целом. США ещё могут попытаться громко хлопнуть дверью.