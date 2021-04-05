Владимир Зеленский внёс изменения в указ от 29 ноября 1999 года № 1507 «Об официальных символах главы государства». Новым специальным указом увеличил число декоративных звеньев в имеющем форму орденской цепи знаке президента Украины с двенадцати до шестнадцати

Более того, отдельно добавил абзац: «Во время пребывания президента Украины за рубежом дубликат знамени (штандарта) президента Украины на флажной мачте у резиденции президента Украины в столице Украины — городе Киеве не поднимается». Теперь в случае неминуемого (если верить «украинским патриотам») вторжения «Московской Орды» каждый киевлянин сможет понять, сбежал ли Верховной главнокомандующий или ещё нет.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

В непростой ситуации президент ещё дополнительно подписывает распоряжение об отмене указа Виктора Януковича о назначении нынешнего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на должность судьи. А заодно Владимир Александрович турнул с должности ещё одного судью КСУ — Александра Касминина. Основания — рутинная для граждан Украины борьба с «российской угрозой».

«Отдельные судьи Конституционного суда, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности, что нарушает Конституцию, права и свободы человека и гражданина», — сказано в указе Зеленского. В ответ группа депутатов внесла законопроект, с аналогичным юридическим основанием отменяющий присягу господина Зеленского.

Но выборочная память президента вполне укладывается в логику власти, которая задним числом отменяет не только назначения судей, но и Харьковские соглашения, а заодно проводит обыски у активистов давно почившего в бозе «Украинского выбора». «Их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих ставших уже традиционными в Украине преступлениях против "основ национальной безопасности"», — прокомментировал обыски оппозиционный депутат Ренат Кузьмин.

Впрочем, кого на Украине удивишь беззаконием, тем более что его открыто поощряют «наши западные партнёры» (с восточными мы прочно рассорились)? В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил: «Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич"». И украинские власти с нескрываемым наслаждением кинули китайцев на 3,5 миллиарда долларов (российский кредит на 3 миллиарда долларов присвоили уже давно). А заодно депутат Верховной Рады Михаил Волынец подтвердил, что Россия специально уничтожает украинскую электроэнергетику продажей Украине электроэнергии по низким ценам.

Надвигается первый в истории независимой Украины запрет политической партии (якобы «пророссийской» «Партии Шария»), продолжаются репрессии против «пророссийских» СМИ, для разнообразия даже осуществлены временные задержания некоторых «активистов майдана». В своём видеообращении один из таких задержанных, небезызвестный Семён Семенченко, заявил: «Она [Россия] хочет, чтобы добровольцы были оболганы и находились за решёткой». И добавил: «Пусть те, кто будет после нас, будут умнее и не так верят в своё собственное государство».

Правительство Украины осудило вандализм возле Офиса Зеленского © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi Юрий Камельчук в эфире телеканала «Наш» предложил всем недовольным происходящим просто убираться из Украины: «Вы не верите в Украину. Я предлагаю вам выехать из неё. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать». Правда, в личной переписке его коллега, тоже депутат от «Слуги народа» Анна Колесник, прослушав в парламенте воинственное выступление главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, мрачно написала своему другу: «Слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны» (переписку опубликовали украинские журналисты).

Ну, а кто вовремя не свалит, того ждут новые мобилизационные предписания: на работу без военного билета не возьмут, явка в военкомат в течение суток, призыв в армию всех мужчин и женщин до 60 лет, а в случае игнорирования приказов — огромные штрафы или тюрьма. После чего ты оказываешься в ВСУ — месте, где концентрация «воинов света» доходит до абсолютной тьмы.

Даже много повидавшую Украину потряс видеоролик, в котором обкурившиеся вдрызг военнослужащие войсковой части в-3085 подстрекают своего сослуживца, 20-летнего солдата Алексея Саенко, покончить жизнь самоубийством. Что он и сделал прямо во время съёмки — выстрелив себе в подбородок…

Дурость, кровища, мозги на стене. И чем-то напоминает всю страну.