Ситуация на многострадальной Украине (без всякой иронии к стране и ее народу) складывается так, что можно констатировать - заинтересованные в конфликте, возможно, вооруженном, стороны завершили предвоенные подготовительные мероприятия, как минимум в дипломатической сфере. Дальше, либо кто-то должен уступить, либо следующий шаг вперёд означает войну

При этом у России не может быть «масштабной» войны с Украиной — разные весовые категории. Украина даже Донбасс завоевать не в состоянии. Участие же Киева в непосредственном военном столкновении с Москвой, даже в составе группы государств, будет означать для Украины практически мгновенное её уничтожение, как политической сущности.

При этом Украина выступает лишь провокатором первого столкновения. Её задача как-то обозначить перед мировым сообществом участие России в военном конфликте.

Дальше США намерены развязать европейскую войну, с участием хотя бы нескольких восточноевропейских стран — членов НАТО и ЕС. Это позволит им давить на не желающих конфликта с Россией своих западноевропейских союзников, требуя от них определиться: с Москвой они или с НАТО. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Это непростой выбор для Западной Европы. Выбрать НАТО — выбрать войну, которая в таком случае вплотную приблизится по масштабам к мировой. Выбрать Россию — отказаться от столетие выстраивавшейся системы союзов, в которой Западная Европа привыкла себя комфортно чувствовать. Очень высок риск, что европейцы выберут США и НАТО, надеясь, что кривая вывезет и воевать им не придётся. Но это надежда на чудо, а чудеса Бог посылает только достойным.

Таким образом, намечающееся силовое разрешение кризиса на линии соприкосновения в Донбассе нельзя назвать украинско-российской войной. Дело обстоит гораздо хуже.

Напомню, что отозванный для консультаций российский посол не вернулся в США. Причём это можно было не сообщать. Никто же не знает на какой срок он был отозван, но информация была распространена через официальные российские СМИ. Москва указала в информационном пространстве, а затем подтвердила устами министра иностранных дел, что отношения с США находятся в точке замерзания, диалог не ведётся. Это значит, что ситуация хуже, чем во время Карибского кризиса. Тогда СССР и США вели активнейший диалог с целью предотвратить войну.

Европейские СМИ распространили информацию о том, что США привели свои войска в Европе в максимальную степень боевой готовности. Одновременно в Италии был проведён опрос на тему: «Готовы ли вы воевать с Россией за Украину». Причём многие участники опроса (большинство из которых не хотят никакой войны) подчеркнули, что на самом деле речь идёт не о войне за какую-то неведомую большинству итальянцев Украину, а о войне за интересы Вашингтона.

Так что европейцы всё прекрасно понимают. Итальянцы даже выразили надежду, что если масштабная война начнётся, то Путин выполнит своё обещание нанести удар по центрам принятия решений и не даст американцам, втравив других в конфликт, традиционно отсидеться за океаном.

Какой-то польский генерал возбудился и заявил о необходимости срочно создать Балтийский союз (в составе Польши, Прибалтики и скандинавских стран) для войны с Россией. НАТО не представляется ему достаточно надёжным.

Генералов-маразматиков хватает в любой армии, но когда подобные заявления начинают активно обсуждаться в национальной и международной прессе, это означает, что соответствующее общество (польское, прибалтийское) морально готово к войне, сдерживающие центры, включая инстинкт самосохранения, в обычных условиях блокирующие принятие рискованных решений, отключены. Украина: почему в стране идет гибридная религиозная война © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Украинское руководство, несмотря на провокационные обстрелы Донбасса, явно боялось спровоцировать Россию на реальные боевые действия, памятуя о том, что случилось в 2008 году с грузинской армией, а в 2014-15 годах с ВСУ. Американцам, до последнего момента делавшим вид, что они тут ни при чём, даже пришлось открыто засветить своё участие в провокации конфликта. На протяжении одних суток 1-2 апреля состоялись телефонные беседы между министрами обороны и президентами Украины и США. В обоих случаях американские партнёры подталкивали Киев к конфликту с Москвой, обещая не оставить Украину с глазу на глаз с Россией.

Сразу после этого Киев затребовал совместные учения с НАТО (пока решение об их проведении не принято, но думаю, что США постараются его продавить). Украина также проинформировала Совет безопасности ООН об эскалации на линии соприкосновения в Донбассе. Это сделано для того, чтобы переложить вину за начало конфликта на Россию, чтобы можно было сказать «мы же предупреждали, даже в Совбез обращались».

Верховная Рада Украины изменила законодательство, регулирующее призыв на военную службу, обеспечив Зеленскому формальную возможность призвать в течение суток миллион человек, отслуживших в армии, как минимум половина из которых имеет опыт боевых действий в Донбассе. Поскольку такое количество людей, Украина не способна обмундировать, накормить, вооружить и сформировать из них новые части и соединения, это значит, что ВСУ обеспечено ровно столько пушечного мяса, сколько они смогут переварить.

Также Украина постоянно демонстративно перебрасывает войска к линии разграничения и на границу с Россией. В некоторых случаях речь идёт о плановой ротации соединений в зоне конфликта в Донбассе, но примечательно, что Киев не потрудился опровергнуть информацию своих собственных СМИ об усилении им группировок войск на границе с Россией.

Москва ответила не менее демонстративной переброской войск в районе украинской границы. Причём министерство обороны России целую неделю молчало, прежде чем заявить, что войска перебрасываются в рамках плановых учений. Путин провёл видеоконференцию с Макроном и Меркель в ходе которой российская позиция относительно текущего кризиса была доведена до Франции и Германии. Судя по их последующему поведению, им настоятельно посоветовали не дёргаться и не пытаться встревать в данный конфликт.

Российский министр иностранных дел провёл обширные и успешные переговоры с Китаем в том числе и относительно координации действий Москвы и Пекина в рамках реакции на провокации Вашингтона, после чего Россия и Китай синхронно предприняли ряд неприятных мер по борьбе с американской цензурой в глобальной сети «Интернет», а также нанесли незаметные, но ощутимые удары по американским торгово-экономическим интересам.

Одновременно высокпоставленные представители министерства обороны России посетили ряд стран союзных Москве и Пекину стран Юго-Восточной Азии и провели консультации с китайскими коллегами содержание которых не раскрывается. Кстати, китайцы давно хотят вернуть Тайвань и не исключают проведения против союзных американцам островных гоминьдановцев военной операции. Война до последнего украинца. Зачем Украина на самом деле нужна Западу © AP, Evgeniy Maloletka

Три российские подводные лодки одновременно всплыли в Арктике, проломив лёд, и осуществили успешные учебные ракетные пуски. Это ни что иное, как демонстрация Америке возможностей нанесения по ней массированного ядерного удара с самого уязвимого направления. Из последнего, в Сибири отмечены эшелоны с войсками и техникой, движущиеся в направлении европейской России (фото выложены в интернет людьми, ставшими случайными свидетелями переброски войск).

В Донецке и Луганске изданы указы о первом в истории народных республик призыве на военную службу. Пока что призвано четыреста человек на две республики. Это скорее демонстрация, чем реальное усиление корпусов республик. Но указы позволяют одномоментно призвать сразу десять возрастов, что позволит при необходимости увеличить численность вооружённых сил республик в два-три раза. Поскольку же ДНР/ЛНР опирается на поддержку России, то с вооружением и обмундированием такого количества людей проблем возникнуть не должно. Российские склады позволяют вооружить и обмундировать миллионы.

Москва открыто сказала и показала, что отступать не намерена. Ещё раз подчеркну, что с обеих сторон проведены практически все предварительные дипломатические и политические действия. Возможности для дальнейшего накачивания напряжённости, без перехода к открытому конфликту, практически не осталось. Те манёвры, которые ещё можно предпринять, никак не ослабят напряжённость, к тому же их потенциал также будет исчерпан в течение ближайших недель.

Стороны (а это не Украина и Донбасс, но Россия и США) находятся в ситуации «кто моргнёт первым». Фактически маразматическая администрация Байдена реализовала декларировавшийся Хиллари Клинтон, в ходе её президентской избирательной кампании 2016 года, план ядерного шантажа России. Тогда Хиллари заявляла, что будет требовать от России уступок под угрозой полномасштабной ядерной войны. Сейчас США демонстрируют свою готовность в несколько шагов довести кризис в Донбассе до уровня прямого военного противостояния России и США.

Почему они это делают? Потому, что у них не осталось иных способов отстоять свою глобальную гегемонию, без которой США в одно касание превращаются в слабое и бедное региональное государство, внутренне нестабильное и склонное к распаду (хуже, чем Россия в 90-е). По собственным американским расчётам, в течение ближайших трёх-четырёх лет они должны окончательно проиграть России и Китаю экономическое и политическое соревнование и лишиться даже теоретической возможности победить в военном конфликте. Перед Вашингтоном стоит дилемма: сейчас или никогда.

Значит ли это, что война неизбежна? Нет. Её опасность очень велика. Более того, велик риск выхода событий из-под контроля, особенно с учётом неадекватности американской администрации. Но, как уже было сказано выше, политика не предполагает обязательного фатального развития. Вариантов развития ситуации всегда масса. Для нашей существуют три основных, позволяющих избежать худшего: Александр Казаков: Зеленскому нужна маленькая проигранная война © Facebook, Александр Казаков

1. Кто-то отступит без войны. Для отступившего это будет означать политическую катастрофу, но отложенную. Сразу это будет незаметно.

2. Военный кризис начнётся и кончится слишком быстро, чтобы США успели развернуть свой план его развёртывания в европейскую войну. Грубо говоря Украину уничтожат настолько быстро, что поляки, прибалты и прочие самоубйицы за американские интересы, равно как и сами США не успеют среагировать, а дальше будет поздно.

3. На каком-то этапе, произойдёт разрыв в нагнетании обстановки. Украинские руководители могут так и не решиться переступить последнюю черту. Ведь у них при любом исходе конфликта шансов уцелеть практически нет. Даже если США пошлют за ними самолёт (что вряд ли), он просто не долетит до Борисполя или не покинет воздушное пространство Украины. Закрыть небо над ней Россия может в любой момент. Могут не рискнуть втянуться в конфликт восточноевропейцы. Одно дело «объявлять войну России» в собственных СМИ, совсем другое сделать это на практике. Можно не успеть спуститься в бомбоубежище. И хорошо, если прилетят десантники брать в плен, могут ведь прилететь ракеты, которые пленных не берут, потому, что не умеют. Может занять жёсткую позицию Западная Европа. США вряд ли рискнут доводить конфликт до конца, если европейские союзники откажут им в поддержке, в том числе запретят американцам вести подрывную деятельность против России со своей территории. В Западной Европе хорошо знают это неприятное чувство, когда твой город, твоя маленькая ухоженная страна являются целью для способных трижды стереть её в радиоактивную пыль бездушных боеголовок. Они хотят хорошо жить, а не героически умереть за американскую гегемонию. Страх смерти может пробудить в них храбрость, необходимую для того, чтобы открыто выступить против США.

Слабость всех этих вариантов заключается в одном, мы вынуждены полагаться на то, что правильное решение примет кто-то другой, поскольку отступить сами уже не можем. Но, как видим, есть много вариантов при котором фатальное развитие событий прерывается.

Тем не менее, вынужден с грустью констатировать, что за пятьдесят пять прожитых мною лет мир никогда не стоял к войне так близко. Ближе всего (после Карибского кризиса, который случился ещё до моего рождения) мы были к Третьей мировой во время европейского ракетного кризиса в начале 80-х, когда США развернули в Европе свои ракеты средней дальности, а советские комплексы РСД-10 «Пионер» (SS-20 по НАТовской классификации) выдвинулись аж в ГДР. Позиционные районы ядерных ракет находились в нескольких десятках километров друг от друга (в ГДР и ФРГ), а значит любой конфликт с применением обычного оружия грозил стразу же обернуться обменом ядерными ударами, поскольку в случае прорыва противник был способен выйти к позициям ракет за сутки-двое.

Так вот, даже тогда ситуация была лучше, поскольку американцы были хоть и заражены ковбойством, но в целом вменяемы, войны они не хотели и диалог шёл. Сейчас же мы (и весь мир) имеем дело с неадекватами в Вашингтоне для которых будущий мир хуже войны. Более того, они считают, что войну ещё можно выиграть и ни с кем не готовы разговаривать о компромиссе, требуя односторонних уступок.

И всё же шансы у нас есть. Большинство людей (американцы не исключение) хотят жить. Захватившая же Белый дом маразматическая байденовская хунта не всесильна. Её тоже можно остановить совместными усилиями.