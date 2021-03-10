На фоне продолжающегося обострения в Донбассе власти Украины предлагают феерические инициативы. Которые, мягко говоря, вызывают оторопь из-за тотальной неосуществимости

На сей раз украинские власти предложили организовать туристические путешествия для жителей двух народных республик по «интересным маршрутам». С таким предложением на телеканале «Дом» выступила глава Государственного агентства развития туризма на Украине Марьяна Олеськив. А уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень назвал это «нежной украинизацией».

Само наличие такой категории предполагает, что в распоряжении Украины есть разные форматы украинизации, в том числе неласковые. О последних жителям Донбасса известно хорошо. Тем более прямо сейчас они вовсю используются.

Но вернемся к туристической теме. Проект Donbass travel ставит целью все ту же реинтеграцию Донбасса, о которой грезит украинское руководство, отдавая приказы об усилении обстрелов республик. Украинская чиновница описала, как все это должно происходить: «Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались по другую сторону, интегрировать их. В рамках Donbass travel будут интересные маршруты для того, чтобы люди недалеко уезжали от своего дома».

Но поездки в близлежащие населенные пункты — лишь начало. В дальнейшем туристические направления планируют расширить и на запад Украины.

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Какие препараты или вещества принимает вышеупомянутая Марьяна Олеськив и другие представители украинского политикума, предлагающие «нежную украинизацию»? Этого мы, по всей вероятности, не узнаем. Но то, что подобный бред может быть только следствием глубокого и неустранимого расстройства мышления, совершенно очевидно. Убивать людей и одновременно возить их по «интересным местам» — такое может ужиться лишь в сознании, в котором царствует шизофреническая раздвоенность, когда события, в корне отрицающие друг друга, сосуществуют в противоестественной связке друг с другом.

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Впрочем, возможно, мы имеем дело не с психическим расстройством, а с устоявшейся украинской традицией, когда в публичное пространство на голубом глазу загоняется любой бред, и никому это не кажется чем-то диковинным. Просто потому, что события в стране давно перешагнули границы мыслимого и допустимого.

Думаю, что республики вполне могли бы выдвинуть ответную инициативу: организовать туристические туры для украинских граждан по собственным территориям, где «интересных маршрутов» уж точно никак не меньше. А в связи с участившимися обстрелами количество достопримечательностей растет ежедневно.

Такие путешествия по крайне мере принесли бы ощутимую практическую пользу. Многим украинцам совсем не помешало бы узнать, как живет население Донбасса в прифронтовых населенных пунктах.