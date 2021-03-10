После избрания Владимира Зеленского президентом изгнанный Порошенко Михаил Саакашвили получил возможность вернуться на Украину и заняться привычной ему «реформаторской деятельностью»

Периодически в связи с экс-президентом Грузии возникают небольшие скандалы, преимущественно из-за его желания вернуться в грузинскую политику (Тбилиси периодически остро реагирует на очередные эскапады Михаила Николозовича). В целом же Саакашвили ведёт себя на диво тихо.

Зато украинский президент с каждым днём становится всё скандальнее, а поведение Зеленского начинает напоминать поведение Саакашвили в его лучшие годы. Грузинский президент в своё время и Москву грозился взять, и оппозицию по тюрьмам рассаживал, и телеканалы закрывал. Зеленский нынче ведёт себя так, как будто в него переселился дух Саакашвили.

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Медведчука СБУ допросила по делу о его предполагаемой государственной измене. Порошенко на допрос по своему делу не явился, но у него обвинения полегче, в основном — связанные с коррупцией и превышением власти. У Коломойского забрали контроль над «Центрэнерго». Очевидно, давление на него также продолжится, поскольку США официально ввели против него и его семьи санкции.

На линии разграничения в Донбассе продолжается рост напряжённости. Обстрелы стали обыденностью. Вначале Киев, а затем и ДНР разрешили своим подразделениям не просто отвечать, но и подавлять огневые точки противника на упреждение. Де-факто Минские соглашения дезавуированы. Они больше не действуют. Зато никто не отменял Операцию объединённых сил (ООС), которая в своё время пришла на смену АТО, так что юридическая база войны Киева против Донбасса работает.

Отсутствие серьёзных изменений на линии разграничения, которая, по сути, вновь стала линией фронта, — временное явление. Напряжённость не может расти бесконечно. Либо накал противостояния будет снижен, либо произойдёт взрыв.

Снижать накал Киев явно не собирается. Наоборот, подавляющее большинство наблюдателей и политиков в Киеве, в Москве, в ДНР/ЛНР, в Европе и в США ожидают взрыв уже в ближайшее время. Большинство связывает начало активных боевых действий с окончанием весенней распутицы и установлением сухого сезона, открывающего подвижным соединениям практически неограниченные возможности для манёвра в донецкой степи.

Жириновский предложил Зеленскому вернуть Саакашвили и нанять Ходорковского © Пресс-служба Государственной Думы РФ | Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в фотобанк

Во внутренней политике Зеленскому также было совсем не обязательно принимать на себя инициативу обострения. Он мог наблюдать, как сражаются между собой различные олигархические группировки. Тем более что все его оппоненты на данном этапе боролись не за президентство, а за досрочные парламентские выборы и переформатирование парламента. Это открывало перед Зеленским неограниченные возможности для игры на противоречиях.

Ни одна украинская политическая сила в случае проведения досрочных парламентских выборов не могла сформировать монобольшинство. Следовательно, новое правительство должно было бы стать коалиционным. Но, как показывают практика и опыт, такие правительства в украинских условиях являются крайне нестабильными. Сформировавшие их олигархические группировки немедленно начинают друг с другом борьбу за первенство. Каждая из борющихся групп пытается привлечь на свою сторону президентский ресурс, и у президента появляется неограниченное пространство для манёвра.

Зеленский пошёл по другому пути. Это ровно тот путь, по которому в 2005-2008 годах шёл Саакашвили, пришедший в результате к войне 08.08.08, поеданию собственных галстуков, полной дестабилизации внутриполитической обстановки и в конечном итоге — к бегству из Грузии.

Стоит отметить, что Саакашвили изначально демонстрировал желание сконцентрировать в своих руках всю полноту власти, а проблемные вопросы внутренней и внешней политики решать силовым путём, пускаясь во всё более опасные авантюры. Зеленский же в течение первого года своего правления, наоборот, легко отдавал реальную власть своим фаворитам, управлявшим от его имени, позиционировал себя больше как шоумен, чем как политик, от принятия на себя ответственности за радикальные решения стремился уйти.

И тут внезапно такое резкое изменение. Складывается полное впечатление, что дух Саакашвили захватил телесную оболочку Зеленского и куражится напропалую. У них уже даже формат и интонация заявлений неотличимы. Можно было бы предположить, что Саакашвили стал ближайшим конфидентом Зеленского, но кто же его пустит?

Некоторые грешат на американцев, но в то же время всем хорошо известно, что Зеленский и его команда страдают от невнимания Байдена, который пока так и не нашёл времени хотя бы позвонить в Киев. Да и остальные члены вашингтонской команды Украину вниманием не балуют. Та же Нуланд, на которую было столько надежд, совсем забыла о выкормленных её печеньем «патриотах». В общем, США перешли на Украине к традиционной форме управления своими банановыми задворками: все вопросы решает посольство. При этом совсем не обязательно в посольстве иметь посла. На Украине больше года справляется и.о. Кристина Квин.

Чиновники такого низкого уровня не принимают эпохальных решений. Они могут лишь одобрить инициативы местных властей. Причём для США традиционно одобрять инициативы, ведущие к усилению напряжённости. Последние 70 лет именно на провокации кризисов и конфликтов США строили свою политику. Так что инициативы Зеленского вполне укладываются в русло традиционной американской политики.

Откуда же тогда такое внезапное подобие зеленсковской и саакашвилиевской политики?

Думаю, что ответ заключается в одном слове: непрофессионализм. Саакашвили ещё на этапе консолидации власти активно избавлялся от профессионалов, вместе с ним свергавших Шеварднадзе, но способных составить ему конкуренцию. Свою команду он формировал из недалёких, линейно мысливших исполнителей. Сложные политические комбинации были им не по плечу, они понимали только один метод — насилие. Внутри страны они считали себя достаточно сильными, чтобы подавить любую оппозицию, а на внешней арене рассчитывали на поддержку (в том числе военную) США.

В Грузии одобрили изгнание Саакашвили из Координационного совета на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Почему Запад должен помочь, они не знают. Просто им так хочется.

Впрочем, некоторые уроки из судьбы Саакашвили украинская власть вынесла. Михаил Николозович провоцировал войну безоглядно, заранее будучи уверенным в своей победе. Зеленский действует осторожнее. Он не останавливает провокации, но и не принимает на себя ответственность за дальнейшее обострение. Похоже, он до сих пор рассчитывает, что, может быть, всё как-нибудь само рассосётся, особенно если раздавить оппозицию внутри Украины, то и воевать, может быть, будет не надо.

Но дело в том, что, даже если обстоятельства сложатся для Зеленского самым благоприятным образом, раздавив Медведчука, он резко усилит Порошенко и Коломойского. Так что придётся давить всех троих. Если же раздавить всех, то слишком много силы сконцентрируется в руках Ахметова. Это уже и американцам не понравится.

Фактически Зеленский вступил в войну со всем украинским олигархатом. Но Украина — олигархическая республика. То есть конгломерат олигархических «княжеств» и есть украинское государство. Иного нет и не предвидится. Если Зеленский уничтожит олигархов, то вместе с ними уничтожит и остатки украинской государственности, а иначе они уничтожат Зеленского. Ситуация примерно как у Саакашвили в 2013 году.