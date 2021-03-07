Спустя семь лет после победы Евромайдана и первых недель его правления чрезвычайно поучительно напомнить, о чем говорили и мечтали тогдашние победители. Как ощущали свой триумф, какие строили планы на будущее, как врали - себе и другим

Информационный флагман обоих майданов — «Украинская правда» — издание ставшее инкубатором украинской журналистики «национал-патриотического» толка, было и остаётся одним из самых заметных потребителей выделяемых на защиту «свободы слова» иностранных грантов. Соответственно, колумнисты «УП» — люди неоднократно проверенные в своих убеждениях, а после победы Евромайдана ещё и чрезвычайно откровенные, что до сих пор представляет определённый медицинский интерес.

Спустя неделю после трагических событий 20 февраля и первоначального шока, на Майдане было представлено правительство во главе с Арсением Яценюком. Помнится, те свежеиспеченные министры обещали перед толпой регулярно отчитываться, а площадь им рукоплескала. И национал-интеллигенцию охватила победная эйфория. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Студенты забудут, что такое голодные студенческие годы, а пенсионеры смогут позволить себе больше чем просто купить лекарства и заплатить за коммунальные услуги, — ванговала в те дни киевская журналистка Валентина Мольдерф в статье «Надежда есть, или Новая страна». — Украинские ученые вернутся на родину, где будут удивлять нас своими изобретениями, а работники приедут домой после долгой разлуки со своими детьми, которые все это время росли и воспитывались без них. Взбодрится квартирный вопрос и будет рождаться больше детей…»

Дальше — ещё лучше: «Дороги станут значительно более ровными. И ни у кого даже в голову не придет скрывать свои доходы — ведь все будут знать, что налоги, которые мы платим, идут на построение нового государства. Сильного государства. Все это может стать реальностью. Для этого нужно лишь одно — желание».

И новые люди — обязательно из числа победителей. «Люди без коррупционного, а еще лучше без политического прошлого. Честные, успешные, ответственные. Прошедшие через испытания Майдана, — в статье «Революция только начинается» уверяет читателей «Украинской правды» будущий заместитель Ульяны Супрун Роман Илык, — Активисты Демократического Альянса, Общественного сектора Майдана, Автомайдана, сообщества евромайдана должны быть в сессионном зале Верховной Рады. Люстрация и обновления во власти — это то, за что боролся Майдан». (Вскоре эти новые лица, как мы помним, действительно заполнили коридоры власти — включая самого господина Илыка).

Разумеется, для воплощения желаний необходимы конкретные действия. И 26 февраля 2014 года в статье «План действий: люстрация и другие шаги» их предлагает член правления общественной организации «Украинская альтернатива» Валентин Хохлов: «У нас есть общественные активисты — например, Богомолець, Дзиндзя, автомайдановцы, Найем, Лещенко и другие независимые журналисты, члены Демократического альянса, движения "Чесно", и другие — если они отвечают критериям, то я предлагаю именно им проводить люстрацию».

«В качестве независимых директоров можем пригласить крупных иностранных лиц, имеющих опыт проведения реформ, на которые нуждаемся мы. Это могут быть Саакашвили, Бенукидзе, Бальцерович, — продолжает господин Хохлов, — Мы с вами уже дошли до такой стадии развития общества, когда государство нам не так уж и нужно. <…> Майдан доказал, что граждане способны без государства взаимодействовать, помогать друг другу, создавать объединения. То, что сделали на Майдане, сможем сделать и в Украине! Слава Украине!». Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть

Отдадим должное прозорливости господина Хохлова. Майданную разруху они максимально быстро распространили по всей Украине, а Найем и Лещенко до сих пор заседают в наблюдательных советах, и господин Саакашвили (последний из приглашённых из-за границы многочисленных «реформаторов») продолжает над чем-то колдовать. И «отреформированное» по рецептам активистов государство действительно уже не нужно миллионам его бывших граждан, спасающихся бегством по разным странам мира.

А иностранным наблюдателям, изрядно шокированным кровавыми событиями в Киеве, политику Евромайдана в авторской колонке «Один день в Украине» терпеливо разъяснила «совесть нации», украинская писательница Ирена Карпа. «Украина — фактически, моноэтническая страна, — писала госпожа Карпа, — Конфликт этот можно обозначить как чётко географический, не гражданский. Не этнический. Не религиозный. Борьба идёт между цивилизационными понятиями. Есть люди, которые исповедуют ценности европейской цивилизации, а есть люди, которые исповедуют религию "русского мира"».

Обратите внимание: «европейские ценности» против «религии», но «религиозного конфликта» нет; страна, оказывается, «моноэтничная»; «гражданского конфликта» не существует, хотя на Юго-Востоке Украины продолжает бушевать Антимайдан. Куда не кинься, ничего у них и нет.

А Карпа тем временем излагает, что ультраправых на Майдане тоже не было: «В принципе, нам с одной стороны понятно это европейское внимание к роли праворадикальных организаций. На самом деле, "Правый Сектор" не является таким уж массовым, но есть лень человеческого ума, склонного к поиску аналогов — просоветские бабушки, смотрят только российские каналы, тоже нас искренне считают нацистами и террористами. Впрочем, наши радикалы выглядят крайне отлично от "стандартных". За все время Майдана от рук повстанцев не пострадал ни один ларек, ресторан или витрина бутика».

Так разгромили кое-что по мелочи — сожгли Дом Профсоюзов, разграбили Киевскую мэрию, зато какую пыточную в подвале обустроили!

«Лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, этот "лютый националист" в интервью осуждает расизм как таковой, — продолжает Ирена Карпа, — Армяне, белорусы, кавказцы — они все с нами на Майдане». Характерно, что русские не упомянуты (да и за другие нацменьшинства заявлено, мягко выражаясь, безапелляционно). Дмитрий Ярош: кто он © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мы отличаемся от российской оппозиционной практики, когда в один рупор кричат о гражданских свободах, а в другой призывают к борьбе с "хачами", как это делает Навальный, — внезапно вспоминает нынешнего страдальца за российский майдан пани Ирена. — Хотите увидеть правого радикала в действии?.. Вот несколько дней назад: всё горит, кругом стрельбы и взрывы. На куче брусчатки лежит камень большого размера. К ней подходит радикал в маске, шлеме и бронежилете и подкладывает под камень… пакет для мусора!».

Трогательно, очень трогательно… Вспоминаются юные девочки в Одессе, которые так же аккуратно разливали по бутылкам «коктейли Молотова», чтобы заживо горели люди, «исповедующие религию русского мира». Всему можно найти оправдание — если ты симпатик госпереворота.

Главный редактор «Экономической правды» (структурный подраздел «Украинской правды») Сергей Лямин пишет статью «Как победить Путина без единого выстрела»: «Как известно, в РФ нет демократии в СМИ… Не дай Бог они сунутся в политику — их тут же постигнет участь "Дождя". Напомним, этот телеканал, который был ориентирован на московскую интеллигенцию, после материалов в поддержку Украины попросту закрыли. <…> Главная задача — прорвать информационную блокаду Путина. Показать россиянам, что по улицам Украины ходят нормальные мирные люди (так и есть), а не упыри со свастиками на рукавах и томиком Бандеры под мышкой. Власть должна показать, что она есть. Жители Украины уже истосковались по сообщениям о том, что ситуация взята под контроль. Нужно раз и навсегда утихомирить Донецк, Харьков, Одессу, Николаев, Херсон, Луганск. Не террором, но твердой рукой».

Про «закрытый российскими властями» телеканал «Дождь» кажется я что-то пропустил, зато наведение порядка «твёрдой рукой» до сих пор на слуху. «Истосковавшиеся», по мнению сотрудника «Украинской правды», по «твёрдой руке» жители страны густо умылись кровью — в процессе столь желанного господином Ляминым «утихомиривания».

Ради чего? Об этом в марте 2014 года написал тот же Лямец в редкую минуту просветления сознания: «Мы даже не заметим, как это произойдет. Дети продолжат читать "Кобзаря", а депутаты — ходить в вышиванках. Но самостоятельного субъекта под названием Украина уже не будет. Это будет вассал России, Европы, Китая или всех сразу. Такая себе колония с белым европейским населением. С красивыми женщинами, хорошей почвой и дешевой рабочей силой. И все из-за того, что сейчас группе мерзавцев позволили взять власть. [Оказывается, Лямец был недоволен правительством Яценюка]. Майдан, ты сильный и мужественный. Но ты слепой, глухой и безнадежно глупый. В такие моменты всегда стыдно перед погибшими. А значит, Майдан должен выжить. Любой ценой» (статья «Майдан, тєбя атімєлі»).

«Любой ценой» выживания Майдана стала гражданская война, а сам господин Лямец очутился в статусе экс-редактора «Экономической правды» и теперь жалуется на несправедливость мира в эфире Ukrlife.TV: «В Украине у нас существовали предпосылки для построения "украинской цивилизации". У нас где при развале Советского Союза были мощная промышленность, армия, ученые, люди культуры, у нас были управленцы, то есть, у нас было всё. Но, другое дело, что мы были осколком, и нашлись люди, которые захотели развалить систему для того чтобы забрать себе. И никто не хотел вообще париться». Есть ли на Украине фашизм?

А прекраснодушная Валентина Мольдерф, с размышлений которой мы и начали наше путешествие во времени, на своей странице в фейсбуке нынче проклинает пытающегося угодить подобным «патриотам» господина Зеленского: «Имеем надежду, что ещё один не менее опасный вредитель — то зелёное недоразумение — тоже скоро уйдёт в небытие, вместе со всей своей предательской промоскальской стаей смердящих грязных крыс… То ж продолжаем проводить дератизацию в стране и надеемся на лучшие времена, которые наконец принесут нашей стране процветание!..». Какие известные призывы, какие знакомые мечтания…

Они ничего не поняли. И не поймут. Вздутые майданные пресервы с истекшим сроком «гiдности».