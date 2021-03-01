Нужно отчетливо понимать: майданная власть свой народ не любит, относится к нему как к дармовому ресурсу для личного обогащения и не желает ему истинного процветания. Пандемия коронавирусной инфекции и методы «борьбы» с ней на Украине - наглядный тому пример

Вспомним, как теперь модно выражаться, «вакцинный кейс». Сначала высокомерный отказ от российской вакцины, потом томительное ожидание помощи от Запада и, наконец, закупка индийского препарата, испытания которого не закончены даже в самой Индии. При этом на слуху остаются слова господина Зеленского, мол, украинцы не подопытные кролики, чтобы использовать российскую вакцину.

Оказывается, и подопытные, и беззащитные.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Вы можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — 29 января безапелляционно заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Российские газ, электричество, уголь, продукты питания украинцы потреблять могут, а спасительный и необходимый препарат — никогда!

Как ехидно описала очередной телешабаш Нюра Н. Берг (мне не дано превзойти ее в иронии), «украинский иксперд, профессор с явными признаками сенильной деменции на канале "Наш": Институт Гамалеи ничего не смыслит в вакцинах. Поэтому в мире полное недоверие к этому Спутнику». На самом деле «Спутником V» в Москве давно прививаются западные журналисты и представители иностранных дипмиссий, а по поводу разработки Института им. Гамалеи всё изложено в восторженной публикации международного профессионального журнала «Ланцет».

А вот с западными вакцинами как раз всё очень непросто: много смертей от побочных эффектов в Европе, а Южно-Африканская республика обратилась к Индийскому институту сыворотки, выпускающему вакцину по лицензии от AstraZeneca (CoviShield) забрать миллион доз препарата, который был доставлен в страну в начале февраля, по причине его неэффективности.

Юная украинская демократия затаилась и стала ждать обещанного Pfizer. Американцы по этому поводу даже холодильник подарили (хранить фирменную вакцину надо при –70 градусов по Цельсию). Словно молодожёны, радовались новому холодильнику «активисты Майдана», украинские министры и пресса. Но вакцина всё не поступала: несколько раз обещанные правительством сроки начала массовой вакцинации срывались, а люди продолжали умирать.

Ребятам об упырятах. «Герои» вчерашних и нынешних дней © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

И, наконец, «перемога»: после личной просьбы Владимира Зеленского удалось добыть в Индии вариант AstraZeneca — CoviShield, тот самый, от которого отказалась ЮАР. Испытания индийской вакцины не завершены даже в стране производства, а ее эффективность порядка 67% (то есть каждое третье вакцинирование проходит впустую).

В самой Индии к CoviShield много вопросов: так, группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение вакцины было поспешным, поскольку производитель не завершил «промежуточное исследование» препарата на индусах. Украина стала первой страной, куда Индия отправила вакцину, а далее ее планируют поставлять в Непал, Бутан, Афганистан.

В госбюджете на CoviShield накрутили энную сумму и начали втюхивать своему народу, даже президент бодро заявил, что индийская вакцина — одна из лучших в мире. И здесь вообще началось: отказ врачей от вакцинации достигает 85% в Киеве и 70% по регионам страны. Например, на Западной Украине от общего количество врачей делают прививку всего 10-15%.

В частности, сообщается, автор первого в Украине протокола лечения коронавируса, главная инфекционистка Винницы Лариса Мороз тоже отказалась вакцинироваться индийской вакциной.

«Из всего реанимационного отделения [Александровской больницы Киева] среди 24 сотрудников только двое согласились на вакцинацию — это я и еще одна медсестра», — в эфире телеканала «Наш» рассказал заведующий отделением реанимации Алексей Куценко.

Пока по всей стране вакцинировалось всего несколько тысяч человек, из-за чего возникает опасность вообще не успеть использовать всю поставленную партию до окончания ее срока годности. Хотя кого на Украине это волнует?

Живо обсуждается ещё один немаловажный момент: поскольку для создания искусственной финансовой наценки были задействованы фирмы-прокладки, никто не несёт юридической ответственности за побочные эффекты применения вакцины. И поскольку вакцинация добровольная, то возможные последствия от применения CoviShield ложатся на самого пациента. И о побочных эффектах уже сообщается, в том числе главным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко (впрочем, ходят слухи, что любая неблагоприятная информация по поводу вакцинации индийским продуктом будет купироваться).

Автор отнюдь не является фанатичным антипрививочником, более того, уже сделал ее себе (правда, «Спутником», а не CoviShield). Но разговор даже не о качестве индийского препарата — дай бог здоровья всем. Речь об утраченном времени, ценой которому стала жизнь множества людей.

Шум вокруг ничтожного Стерненко — кроме всего прочего ещё и политическая технология. Зеленский и компания хотят, чтобы люди отвлеклись от ситуации в экономике, игнорировали репрессии против оппозиции, забыли, что взамен победы над эпидемией приключился всемирный позор.

Нисхождение в мерзость. О морали подлецов © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Внимание общества сознательно отвлекают ради дальнейшего грабежа и убийства.

«Даже если российская вакцина окажется лучшей в мире, даже если ее признает ВОЗ, ее НЕЛЬЗЯ использовать, — убеждает украинцев известная "патриотка" Олеся Яхно. — Не потому, что она плохая, а потому, что она РОССИЙСКАЯ. Качество вражеской вакцины значения не имеет» [капслок оригинала]. Им давно плевать на человеческие жизни.

Украину губит не только халатность и дилетантизм. Убивает майданное мракобесие, заложником которого стала вся страна, отброшенная в своём развитии на десятилетия назад. Однако мракобесы продолжают править, а невинные люди — умирать. Хотя могли быть спасены.