Растущее неравенство проявляется в жестокой травле малоимущих украинских детей

В одной из школ города Кривой Рог, на родине президента Зеленского, вспыхнул безобразный скандал. Некоторые родители не смогли сдать деньги для поздравления учительницы по причине банальной бедности, заставляющей экономить на самом необходимом. А это вызвало возмущение со стороны более состоятельной дамы, которая публично оскорбила «нищебродов» в родительском чате.

«Как-то их слишком много. Лично я не хочу, чтобы мой ребенок сидел за одним столом с «малоимущим». Я за отдых и любой «кипиш» для детей нормальной половины класса. А кормить «свиней» и их спонсировать» не собираюсь», — написала эта успешная украинка. После чего перешла к угрозам, требуя от бедных выплатить свою долю подарочных денег.

Кто-то из родителей выложил эту переписку в сеть, и она сразу получила большой общественный резонанс.

Кривой Рог — это город рабочих и бюджетников, наиболее пострадавших от политики антисоциальных реформ. Как раз сейчас там судят шахтеров, которые больше месяца протестовали в подземном забое, чтобы им наконец подняли зарплату. Постоянный рост коммунальных тарифов заставляет влезать в хронические долги. Буквально на днях государственная исполнительная служба изъяла у задолжавшей криворожанки трусы, которые выставлены на электронном аукционе по цене 19 гривен 41 копейка. А какой-то местный пенсионер угрожал взорвать квартиру родителей президента, мотивируя это тем, что не может прожить на пенсию в две тысячи гривен. «Психика на грани»: руководство украинской школы натравило детей на ученика из-за коронавируса © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Бедность родителей и недофинансирование учебных учреждений напрямую отражаются на положении несовершеннолетних детей, которые больше всего страдают от постоянно растущего неравенства. Об этом говорит ситуация в школах Металлургического района Кривого Рога, где с родителей учащихся собирают деньги на оплату труда уборщиц.

«С 5 класса, кое-где в нахальный способ, классные руководители школ — не пишу отдельных, потому что имею неподтвержденную информацию о таких противозаконных действиях относительно почти всех заведений — через так называемые родительские комитеты, то есть лояльных к вымоганию средств родителей, собирают средства на незаконную оплату труда уборщиц, в нарушение трудового и налогового кодексов. Где не собирают с 5 класса, там начинается такие поборы с 7 —8 классов», — написала об этом администратор группы «Школьные вопросы» Ирина Филипова.

По ее словам, в ряде криворожских школ к уборке привлекают самих детей в качестве «воспитательной меры» для их родителей. Хотя это вполне подпадает под статью за незаконную трудовую эксплуатацию подростков.

Наказания подобного рода зафиксированы и в других учебных заведениях Украины. В Харьковской общеобразовательной школе № 151 унизили шестиклассницу за то, что ее родители не сдали взносы на сладкий стол по случаю окончания четверти. Классная руководительница заставила девочку смотреть, как другие дети едят вкусный торт и пьют сок. «Если вы боретесь с системой, то должны понимать, что когда-то последует ответ, не очень приятный, прежде всего для вашего ребенка», — злорадно написала ее маме одна из родительниц.

«Украинские родители массово жалуются на поборы в школах. Сдавать приходится буквально на все: туалетную бумагу, мыло, учебники, дневники, парты, ремонт», — писала об этом журналистка «Обозревателя» Марина Петик. Эта порочная практика является прямым следствием политики экономии, которую систематически проводит в отношении образования украинский Кабмин, урезая его финансирование в пользу расходов на патриотическую пропаганду, войну и другие, не менее важные для страны сферы, удобные для коррупционного распила бюджетных средств, которым привыкли заниматься наши чиновники. Так что школьному руководству волей-неволей приходится решать финансовые проблемы за счет родственников детей.

В условиях постоянного сокращения бюджетных расходов в образовательной сфере финансирование украинских школ по факту перекладывается на плечи обедневших родителей. Согласно информации правозащитников, родительские комитеты несли на себе около 60 процентов расходов на ремонт класса в столичных киевских школах, а текущие школьные расходы почти полностью оплачиваются за семейный счет.

Естественно, такая ситуация все чаще приводит к конфликтным ситуациям. Страдающие от нехватки денег родители отказываются платить неофициальный налог на школу, а школьное руководство, у которого не хватает средств на поддержание нормального учебного процесса, вынуждено искать в этой ситуации крайних, которыми почти всегда становятся бедняки.

«У нас в фонд класса раз в год надо сдать 1000 гривен, а в фонд школы — 2500 гривен. Эти деньги мы отправляем на расчетный счет. Для тех, кто не хочет сдавать, последствия могут быть разными. Например, у нас директор требовал у учителей доплачивать свои деньги, раз они не умеют работать с родителями. Естественно, учитель будет отыгрываться на ребенке. Да и из фонда ничего вашему ребенку покупать не будут, и ему будет некомфортно», — рассказала «Обозревателю» мать одного из киевских школьников.

Нервы людей на пределе. Озлобленные люди, вынужденные постоянно сдавать деньги на школу, набрасываются на других, не заплативших родителей. Зачастую в прямом смысле этого слова.

Так, в ужгородской школе «Престиж» жестоко преследовали отца первоклассницы — переселенца с Донбасса, который не смог внести 2500 гривен на ремонт и новую мебель. Дело дошло до драки, а родители и классный руководитель потребовали перевести маленького ребенка в другую школу, чтобы эта девочка не ходила по ковру, за который не платили ее родители, и не сидела на неоплаченном за их счет диване. «Учить будет банально некому»: Гончарук обеспокоился проблемами украинской школы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во Львове одной из школьниц пришлось вешать одежду на стул, после того как ее родители отказались сдавать средства на шкафчики для одежды. А в одесской школе №96 затравили женщину, потому что она недоплатила в фонд класса всего каких-то сто гривен. «Почему твой ребенок ходит в школу за чужой счет, пользуется водой, туалетной бумагой, мылом, ксероксами и т.д.? Ты неблагодарная тварь!» — написали ей в чате классного комитета.

Все это происходит в непрерывном режиме. Финансовые конфликты в родительских чатах давно стали нормой и предаются огласке только в самых скандальных случаях. Нет никаких сомнений — они отражают в себе системные противоречия и проблемы охваченного кризисом государства. А значит, ситуация будет усугубляться. Состоятельные украинцы продолжают унижать бедных, травмируя попавших под горячую руку школьников, и повышают этим общий градус социального напряжения.