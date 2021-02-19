Посол Германии в Украине анонсировала упрощение въезда для трудовых мигрантов

Германия намеривается упростить процедуру въезда и трудоустройства для трудовых мигрантов из Украины. Об этом сообщила посол Германии Анка Фельдгузен — во время виртуального брифинга на фейсбуке, где она наглядно обрисовала для украинцев их грядущие европейские перспективы.

«Мы все очень зависимы от дальнейшего течения пандемии. Мои коллеги здесь и в Германии интенсивно работают над тем, чтобы трудовые мигранты могли поехать в Германию, например, работать на фермах, собирать фрукты, клубнику» — рассказала Фельдгузен. Из чего становится ясно, что крупнейшая экономика Европы намерена конкурировать с чехами и поляками за дешевые рабочие руки из Украины.

По словам посла, безвиз не предоставляет украинцам полноценных возможностей для легального трудоустройства в Евросоюзе — поскольку он позволяет находится на его территории не более девяноста дней в течение года. «Сейчас нам надо найти другую легальную базу, чтобы эти люди могли законно въехать в Германию и там работать. Мы уже здесь в контакте со всеми учреждениями, которые этим занимаются» — подчеркивает Фельдгузен. Она отмечает, что безвизовый режим между Украиной и странами Европейского Союза не восстановиться еще в течение нескольких месяцев — но это не должно стать проблемой для того, чтобы вывезти украинцев на клубнику. Мигранты и атланты: на ком держится мир © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк

Признания дипломата отражают знаковые тренды последнего времени. Немецкий бизнес, а вслед за ним и немецкое правительство, напрямую заинтересованы в стимулировании трудовой миграции из стран восточноевропейской периферии, а постмайдановская Украина является в этом регионе главным резервуаром рабочей силы. Европейские политики работают над привлечением иностранных рабочих из бедных и зависимых стран, прекрасно осознавая, что численность трудоспособного населения является одним из решающих факторов в борьбе за выход из кризиса. Тем более, что анализы демографические процессы указывают на сокращение рождаемости в наиболее развитых странах Евросоюза — несмотря на бесчеловечное ужесточение запрета на аборты, которое недавно узаконили польские власти.

«Согласно правительственным прогнозам, к 2030 году Польше не будет хватит около четырех миллионов работников. И это на фоне демографического кризиса и старения населения. Пандемия показала, что несмотря на то, что поляки остаются без работы, польские предприятия все время нуждаются в трудовых мигрантах. Поэтому можно ожидать больше социальных программ интеграции украинцев в Польше и новых законодательных инициатив, облегчающих и ускоряющих доступ украинцев к рынку труда.

Вакансий для украинцев в Польше столько же, как и в прошлом году. И предприятия, где работают украинцы, функционируют на данный момент стабильно. Работники нужны на предприятиях пищевой продукции — рыбзаводах, мясокомбинатах, производстве замороженных продуктов. А также в логистике и на складах. С Нового года ожидаем увеличение количества вакансий на заводах электроники и на заводах автопромышленности. Некоторые предприятия уже начинают готовиться к летнему сезону и к нам поступают заявки на рабочие руки от предприятий» — рассказывает в недавнем интервью Томаш Богдевич, генеральный директор компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Эти же факторы будут определять новую миграционную политику немецкого руководства — причем, заробитчан будут привлекать не только уборки фруктов и овощей. Так, национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn активно приглашает украинцев стажироваться в качестве машинистов, предлагая пройти для этого специальный курс обучения в Лейпциге и Берлине. Согласно размещенному в сети объявлению, претендент на эту вакансию должен иметь возраст старше 21 года, владеть немецким, а также иметь профессионально-техническое или высшее образование, которое придется подтвердить в германской торговой палате.

Рекламные проспекты обещают помогать работникам в переезде — предоставляя компенсационный пакет и бессрочный трудовой договор на условиях полной занятости. По словам украинских железнодорожников, немцы стараются переманить к себе специалистов «Укрзализныци», которая проходит сейчас через пресс неолиберальной «реформы», с массовыми сокращениями «лишних» работников. Тем более, что в Deutsche Bahn прекрасно осведомлены о ситуации в украинской кампании, которая приглашала немецких коллег для консультации в области организации перевозок.

Впрочем, немецкий бизнес отнюдь не пренебрегает трудом нелегальных украинских мигрантов. Это наглядно продемонстрировал масштабный рейд по предприятиям мясной индустрии, который устроили осенью немецкие полицейские. Как сообщал Spiegel, сотни сотрудников немецкой полиции провели обыски на частных квартирах, в служебных помещениях и даже в цехах, задерживая иностранных работников — включая выходцев из Украины. Они приезжали в страну по поддельным документам или по фиктивным приглашениям для студентов, устраиваясь работать на бойни. Заробитчане проживали в тесных квартирах, по пять-шесть человек в каждой и занимались тяжелым трудом, который обычно не востребован среди немцев. По данным следствия, эти люди принесли своим нанимателям прибыль на сумму около полутора миллионов евро — что дает наглядное представление про обороты теневого рынка труда.

Облавы на мигрантов сопровождались перехватами заробитчанских автобусов, которые привозят украинцев в Германию через территорию Австрии или Чехии, используя для этого кружные пути и второстепенные автострады. Большинство задержанных работников бросают в депортационные тюрьмы. По данным депутатов от Левой партии, которые запросили информацию у немецкого МВД, до начала коронавирусной пандемии из страны чаще всего высылали именно украинцев — 1252 человека на 11 тысяч депортированных мигрантов. С тех пор ситуация принципиально не изменилась — и это подталкивает немецкие власти к решению хотя бы частично легализовать трудовую миграцию из Украины. Но не из соображений гуманности — а в собственных экономических интересах.

«На самом деле Германия реализует политику, заложенную в экономическую модель Евросоюза. Эта концепция в свое время была описана Фридманом, когда обсуждалась идея создания общей валюты. Такая валютная система предполагает для поддержания стабильности свободное перетекание рабочей силы и капиталов. B сейчас мы наблюдаем «переселение народов» туда, где имеется капитал. К сожалению, наши многочисленные правительства вели такую политику, что в Украину будет инвестировать только сумасшедший. Поэтому получается переток рабочей силы туда, где есть деньги под создание производств» — пишет об этом основатель Киевского независимого медиа-профсоюза Сергей Гузь.

Число заробитчан постоянно растет, несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусной пандемией. В начале февраля на границе Польши задержали самую многочисленную за последние годы группу людей с поддельными разрешениями на работу в стране, которые стремились попасть в Европу на основании биометрических паспортов. Украинцев выдавливает из страны безработица, повышение цен, тарифов и полное отсутствие перспектив. Проблема лишь в том, что массовых исход трудоспособного населения лишает перспектив саму Украину — о чем уже не раз предупреждали специалисты в области демографии. Однако это не заботит неолиберальное правительство в Киеве — поскольку там полагают, что миграция снижает социальное напряжение и обеспечивает валютные поступления.

Увы, все это не сулит ничего хорошего для будущего страны. Приглашение на немецкую клубнику вызывает мрачные ассоциации с временами Рейха, когда украинцев вывозили в вагонах на работу в Германию. Конечно, эти параллели условны. Современная немецкая власть криминализирует нацистскую идеологию и символику — в отличие от постмайдановской Украины. Но логика этого процесса остается прежней — это логика империализма, которые все так же стремится к «натиску на Восток», чтобы захватить его природные и трудовые ресурсы. Украинская няня в Париже. Особенности европейского расизма © РИА Новости, Захари Шойрер | Перейти в фотобанк

«В наше время страны Восточной Европы снова стали полуколонией по отношению к Западу — так было после 1917 и после 1991 года. Восточная Европа наших дней опять становится главным резервуаром рабочей силы для немецкого капитала. Грязную работу на полях и худшую работу на фабриках снова выполняют люди «с Востока»… Звучит знакомо, не так ли?» — пишет журналист Фабиан Лер. Он опубликовал в Neues Deutschland статью с говорящим названием «Украинская няня», повествуя о дискриминации восточноевропейских заробитчан.

И это единственная евроинтеграция, на которую могут рассчитывать сейчас украинцы.