Украинские власти замечают насилие везде, кроме своего собственного государства

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с жестоким избиением украинского подростка, которое произошло почти две недели назад во Франции, и сделал это в своем привычном велеречивом, пафосном стиле.

«То, что не отпускает. Нападение, которое шокирует своей дикостью, варварством, ненавистью. Еще 15 января в Париже жестоко избили нашего парня — украинца, подростка. Кто это сделал? Судя по видео, такие же подростки или немного старше. Десять на одного. У них была арматура, холодное оружие… Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакции государства», — написал он на своей странице в Facebook, отметив, что нападавшие «однозначно должны оказаться в тюрьме».

Этот запоздалый пост по следам давно произошедших событий пронизан лицемерием, которое является фирменным знаком постмайдановского политикума. Начнем с того, что «наш парень» — пятнадцатилетний Юрий Симканыч — проживает во Франции с двухлетнего возраста — то есть практически всю свою жизнь. А значит, имеет опосредованное отношение к Украине вместе с ее неожиданно заботливым президентом. Травля и бедность. Украинские женщины после Евромайдана © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Его мать, преподавательница французского Наталья Крученик-Фархат приехала в Париж из Закарпатья еще двенадцать лет назад, вместе с сыном и двумя младшими дочками. Она основала фирму, которая помогала трудоустройству украинских мигрантов, а впоследствии вышла замуж за уроженца одной из арабских стран. Сам Юра рос как обычный парижский подросток — ходил в колледж, который носит имя поэта Гийома Аполлинера, и любил гонять мяч. А в истории с нападением по-прежнему полно белых пятен. По некоторым данным, в этом районе проходила разборка подростковых группировок, и, хотя ультраправые поспешили обвинить в случившемся темнокожих мигрантов, уже известно, что преступники могут оказаться выходцами из вполне европейской Румынии и Молдовы.

Юрия действительно травмировали со зверской жестокостью — железными палками, ножами и молотком. Его едва не лишили жизни — и это вызвало во французском обществе большой резонанс. Министр внутренних дел Жеральд Дарманин назвал нападение на мальчика «грязным актом», пострадавшего поддержали футболист Антуан Гризманн, актер Омар Си. И только после этого на инциденте решили пропиариться украинские политики, внезапно вспомнив об украинских корнях Симканыча.

Однако проблема в том, что украинские власти упорно не замечают подобных актов насилия, когда они случаются в самой Украине. Ультраправые постоянно нападают на инакомыслящих, зверски избивая журналистов, правозащитников, оппозиционных политиков. Увы, это почему-то не вызывает жесткой реакции государства, к которой призывал в своем заявлении Владимир Зеленский. А нападавшие на этих людей преступники практически никогда не попадают в тюрьму, да и вообще не несут ответственности за травлю, избиения и погромы.

Об этом напоминает дикая история, которая разворачивается прямо сейчас в Мариуполе. Местные нацисты угрожают убийством доктору ветеринарной клиники Галине Лекуновой — за то, что она предложила скидки для русскоязычных клиентов в знак протеста против дискриминационного закона о полной украинизации сферы услуг. Это предложение не нарушает никаких действующих законов, однако ультраправые усмотрели в нем оскорбление государственного украинского языка. На ветеринара обрушился поток оскорблений, а здание клиники обрисовали ночью нацистской символикой в сопровождении лозунгов: «Это последнее предупреждение», «Смерть врагам!», «Дальше — больше!».

«Завандалили фасад клиники. Ждём полицию. Дополнение — в клинике жуткий запах нитрокраски, все животные в стационаре в жутком стрессе, очевидно, стучали в окна. Мовные борцы с котятами и щенками, настоящие герои!» — рассказала об этом сама Лекунова. Однако патрульная полиция, как обычно, солидаризировалась с ультраправыми, обвиняя во всем саму жертву, в действиях которой якобы присутствует провокация. И, похоже, полицейские даже не собираются разыскивать угрожающих женщине патриотов.

На ветеринара оказывают ожесточенное давление, принуждая ее покаяться, однако жительница Мариуполя не сдается. «Ну что, народ, настало время для поста с извинениями. Правда, немного не теми, которых от меня ожидает оголтелая травившая меня толпа. В первую очередь я искренне прошу прощения у владельцев помещения, которое я арендую. Это совершенно мирные граждане Украины, не разделяющие моих взглядов, но их имуществу нанесен ущерб по моей вине. Я также прошу прощения у своего коллектива, который помимо своей воли попал под этот дикий шабаш. Прошу прощения у своей семьи, которой пришлось столкнуться с круглосуточными угрозами, бесконечными проклятиями и пожеланиями смерти. Простите, я не подозревала, что моя страна настолько больна. Я с ужасом осознала, какое звериное нутро у людей с милыми, добрыми лицами на фотографиях», — пишет она сейчас на фейсбуке.

Ситуация тревожная: ветеринар очень рискует, опираясь сейчас исключительно на поддержку европейских правозащитников и своих сочувствующих соседей. Мариупольские нацисты уже совершали в этом городе безнаказанные убийства, откупившись за одно из них средневековой «вирой». И так же безнаказанно расстреляли из гранатомета квартиру местного коммуниста, когда в результате теракта чудом не пострадали жители многоквартирного дома. Галина Лекунова явно нуждается в защите — но государству пока что нет до этого особого дела. А значит, патриоты могут продолжать ее травлю в офлайне и соцсетях.

Похожее безумие происходит сейчас и в Киеве. Ультраправые — при активном участии зарезавшего человека Сергея Стерненко и при содействии депутата от партии «Голос» — терроризируют поэтессу Евгению Бильченко, которая является профессором кафедры культурологии и философской антропологии в педагогическом университете имени Михаила Драгоманова. 18 января она написала в своем блоге пост, протестуя против дискриминационных норм нового закона о языке.

«Этот закон — лишь звено в цепи, очередной опухший лимфоузел в теле онкобольной американской колонии. И стыдливые полумеры в оценках ситуации посредством попытки отстоять… хотя бы свою систему знаков — недостаточны: так мы сами себя обрекаем на лузерство, на выпрашивание того, что и так нам принадлежит по праву. Я, наоборот, сейчас сознательно перехожу в сфере обслуживания на русский: я годами на автомате говорю на украинском, я не задумываюсь, на чем я думаю именно сейчас, но тут больно смотреть, как испуганно перестраивается под новый маразм мой бедный непобедимый народ», — заявила Бильченко, которую теперь требуют немедленно уволить из вуза, а то и депортировать за пределы территории Украины. Хотя она также не нарушала никаких действующих законов. Охотники за эпидемиями. Три украинца, которые спасали мир от болезней © Украина.Ру

Скорее всего, патриоты выгнали бы сейчас из университета самого Драгоманова с его интернационализмом, уважительным отношением к русскому языку и подозрительными социалистическими воззрениями, которые не вписываются в русло современного украинского мейнстрима.

Бильченко права. Все происходящее — это звенья в длинной цепи из позорных инцидентов с травлей инакомыслящих, совершенно неприемлемых для цивилизованного государства, о котором лицемерно вспоминал президент Зеленский. Так, в Коломые националисты в очередной раз напали на журналиста Руслана Коцабу, атаковав его прямо у здания суда, на виду у полиции — и ни один из них так и не был задержан. Они могут атаковать хоть женщин, хоть котят — но на Банковой все равно сделают вид, что в стране не происходит ничего ненормального. И маховик насилия продолжает набирать свои обороты.