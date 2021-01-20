Почему украинцам не дают проводить антифашистские акции памяти

Во вторник, 19 января, в Киеве должны были состояться традиционные антифашистские акции, приуроченные к годовщине убийства российского правозащитника Станислава Маркелова и севастопольской журналистки Анастасии Бабуровой. В 2009 году они были застрелены в центре Москвы лидером нацистской группировки, который получил за это пожизненный срок. А его соратники, причастные к жестоким убийствам российских граждан и иностранцев, бежали на территорию Украины, а затем сделали карьеру в националистических добробатах. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Украинские ультраправые каждый год нападали в этот день на левых активистов, которые выходили на улицу, чтобы почтить память многочисленных жертв фашизма. В прежние годы полиция мешала этому хотя бы для видимости, стараясь не допустить кровавого побоища в центре Киева, хотя люди в форме не скрывали своих симпатий к националистам, среди которых полно бывших и нынешних полицейских. Но в этот раз все было иначе. Полиция жестко разогнала согласованные акции антифашистов, задерживая их участников под предлогом нарушения карантинных норм, хотя все они были в масках и соблюдали предусмотренную дистанцию.

Репрессии носили избирательный и односторонний характер. Собравшиеся для нападения нацисты остались на свободе — полицейские задержали из них только трех человек, которые принесли с собой бейсбольные биты. Причем у одного из них обнаружили травматический пистолет. И ультраправые от души поблагодарили полицейских за эту избирательную политику, направленную на то, чтобы не допустить проведение антифашистских пикетов. Нацисты-СБУ-полиция. Адвоката Гожего на Украине подвергли уголовному преследованию © Facebook, Андрей Гожый | Facebook, Андрей Гожый | Перейти в фотобанк

«Ультралевые ватные активисты пытались провести свой ватный шабаш, но благодаря Национальной полиции ничего не вышло и всех запаковали. Тот случай, когда полиция реально национальная! Спасибо!» — официально похвалили МВД Украины на паблике одной из нацистских групп.

«Наша правая коалиция в этот морозный день собралась, чтобы немножко погонять леваков, шариев и другую гидоту, которая хотела митинговать в поддержку российских агентов. Не получилось. Всех леваков упаковали полицейские еще на подходах. Как говорится: фашисты, полиция — одна коалиция!» — написал в «Фейсбуке» обвиняемый в убийстве писателя Бузины ультраправый Андрей Медведько, который тоже пришел поучаствовать в нападении на антифашистов.

Эти слова полностью отражают ситуацию, которая сложилась в нынешней Украине. Несмотря на карантин, в Киеве проходит масса различных акций, в которых участвуют те же самые ультраправые, и никто не предъявляет им претензии в нарушении санитарных ограничений. А представители украинской элиты толпами отдыхают на карпатских курортах, не соблюдая при этом никаких карантинных норм. Разгон антифашистов выглядит на этом фоне умышленной акцией, обусловленной причинами идеологического и политического порядка. Это еще раз показало, что у Зеленского открыто заискивают перед наиболее одиозными представителями нацистов, потворствуя их преступной деятельности. И в то же время жестко пресекают любые действия со стороны их противников.

«У руля трусливое ничтожество, предавшее все надежды людей на справедливость, а по улицам гуляют ДОКАЗАННЫЕ убийцы Бузины, вместе с полицией разгоняющие антифашистские мероприятия», — пишет об этом медиаблогер Анатолий Шарий, напоминая о многочисленных нападениях ультраправых на активистов своей политической партии.

«За последние годы Украина превратилась в Артек для фашистов со всего мира. Позиговать в неё съезжаются людоеды отовсюду: из Европы, США, России. Потому что зиговать в Украине можно как нигде. Без последствий. Гуляя по улицам, названным в честь людей, мечтавших о своей маленькой фашистской стране, про что нам прямым текстом сообщают их программные тексты. Людей, уничтоживших десятки тысяч евреев, ромов, русских и… украинцев, которые не желали зиговать в унисон с этой стаей озлобленных лилипутов, захвативших эпитет украинского, и обгладывающих его разнообразие, потому что маленькие не способны на большое. И хотят сделать Украину маленькой, как они сами.

Получая власть, что создают эти ксенофобы? Мир, где ничего нельзя. И где ничего нет. Мир войны, нищеты и ненависти. Мир погрома и реванша. Мир, в котором тебе закон диктует, на каком языке можно, а на каком нельзя, и где за неугодные футболки полагается 5 лет с конфискацией. Сегодня — День борьбы с фашизмом, когда представители разных народов выходят на улицы своих городов, чтобы напомнить зигам: «¡No pasarán!». Вышли на улицы своих городов и украинские антифашисты. В эти минуты их вяжет полиция», — комментирует происходящие события львовянин Анатолий Ульянов, получивший политическое убежище в США.

Между тем, политика попустительства со стороны ультраправых с неизбежностью приводит к новым убийствам. Не далее как позавчера в Одессе нашли зарезанного мужчину, а в его убийстве подозревается националист Дмитрий Кружилин, неоднократно судимый за воровство, мошенничество и нападения на людей. Все это сходило ему с рук из-за идеологических взглядов — полиция прощала ультраправому преступления, за которые давно отправили бы в тюрьму обыкновенного украинского гражданина. Кружилин являлся другом националиста Сергея Стерненко, который безнаказанно зарезал на улице человека. И вот теперь он пошел по его стопам — очевидно, надеясь, что его тоже накажут за убийство ночным домашним арестом.

А тем временем Стерненко угрожает в Одессе владельцам совершенно аполитичной кулинарии «Артель «У Машковичей». Националисты присылают им антисемитские картинки с эсэсовцами, угрожая сжечь за юмористический рекламный пост, написанный суржиком. И это тоже не вызывает никакой реакции со стороны полицейских.

«Один из наших учредителей является гражданином Израиля, мы ведём свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке, вся продукция сертифицирована и прошла держпоживстандарт, всё налоги идут в казну Украины! Помимо этого, мы оказываем благотворительную помощь, в рамках возможности (без афиши). Мы опубликовали рекламу согласно новому языковому закону, но… Завтра утром, мы будем писать обращение в Израильское посольство и СБУ. Нам открыто угрожают националисты, поджогами, вилами и т.д. Скриншоты прилагаются», — рассказывает об этом официальное заявление владельцев одесского ресторана. Флаг, зеленка и нацисты. Как запорожская полиция разделяет права граждан и символы © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В этой ситуации отрадно только одно — в Украине по-прежнему находятся люди, которые продолжают сопротивляться фашизму. Несмотря на двойную угрозу со стороны властей и нацистских банд, левые активисты все равно провели свои акции, которые состоялись в Днепропетровске, Запорожье, Виннице, Кривом Роге, Харькове и в самом Киеве. Украинцы с антифашистскими плакатами вышли на символический пикет памяти, организованный на территории мемориального комплекса Бабий Яр. А также собрались на Почтовой площади, заведомо понимая, что это угрожает им задержанием или нападением вооруженных националистов.

Антифашисты, от имени которых выступал известный правозащитник Владимир Чемерис, держали в руках плакат с характерной надписью: «Они закопали нас, но не знали, что мы — семена». И это внушает надежду на то, что Украина однажды перестанет быть «Артеком» для фашистов со всего мира.