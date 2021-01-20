Во вторник, 19 января, в Киеве должны были состояться традиционные антифашистские акции, приуроченные к годовщине убийства российского правозащитника Станислава Маркелова и севастопольской журналистки Анастасии Бабуровой. В 2009 году они были застрелены в центре Москвы лидером нацистской группировки, который получил за это пожизненный срок. А его соратники, причастные к жестоким убийствам российских граждан и иностранцев, бежали на территорию Украины, а затем сделали карьеру в националистических добробатах.
Украинские ультраправые каждый год нападали в этот день на левых активистов, которые выходили на улицу, чтобы почтить память многочисленных жертв фашизма. В прежние годы полиция мешала этому хотя бы для видимости, стараясь не допустить кровавого побоища в центре Киева, хотя люди в форме не скрывали своих симпатий к националистам, среди которых полно бывших и нынешних полицейских. Но в этот раз все было иначе. Полиция жестко разогнала согласованные акции антифашистов, задерживая их участников под предлогом нарушения карантинных норм, хотя все они были в масках и соблюдали предусмотренную дистанцию.
Репрессии носили избирательный и односторонний характер. Собравшиеся для нападения нацисты остались на свободе — полицейские задержали из них только трех человек, которые принесли с собой бейсбольные биты. Причем у одного из них обнаружили травматический пистолет. И ультраправые от души поблагодарили полицейских за эту избирательную политику, направленную на то, чтобы не допустить проведение антифашистских пикетов.
«Ультралевые ватные активисты пытались провести свой ватный шабаш, но благодаря Национальной полиции ничего не вышло и всех запаковали. Тот случай, когда полиция реально национальная! Спасибо!» — официально похвалили МВД Украины на паблике одной из нацистских групп.
«Наша правая коалиция в этот морозный день собралась, чтобы немножко погонять леваков, шариев и другую гидоту, которая хотела митинговать в поддержку российских агентов. Не получилось. Всех леваков упаковали полицейские еще на подходах. Как говорится: фашисты, полиция — одна коалиция!» — написал в «Фейсбуке» обвиняемый в убийстве писателя Бузины ультраправый Андрей Медведько, который тоже пришел поучаствовать в нападении на антифашистов.
Эти слова полностью отражают ситуацию, которая сложилась в нынешней Украине. Несмотря на карантин, в Киеве проходит масса различных акций, в которых участвуют те же самые ультраправые, и никто не предъявляет им претензии в нарушении санитарных ограничений. А представители украинской элиты толпами отдыхают на карпатских курортах, не соблюдая при этом никаких карантинных норм. Разгон антифашистов выглядит на этом фоне умышленной акцией, обусловленной причинами идеологического и политического порядка. Это еще раз показало, что у Зеленского открыто заискивают перед наиболее одиозными представителями нацистов, потворствуя их преступной деятельности. И в то же время жестко пресекают любые действия со стороны их противников.
«У руля трусливое ничтожество, предавшее все надежды людей на справедливость, а по улицам гуляют ДОКАЗАННЫЕ убийцы Бузины, вместе с полицией разгоняющие антифашистские мероприятия», — пишет об этом медиаблогер Анатолий Шарий, напоминая о многочисленных нападениях ультраправых на активистов своей политической партии.
«За последние годы Украина превратилась в Артек для фашистов со всего мира. Позиговать в неё съезжаются людоеды отовсюду: из Европы, США, России. Потому что зиговать в Украине можно как нигде. Без последствий. Гуляя по улицам, названным в честь людей, мечтавших о своей маленькой фашистской стране, про что нам прямым текстом сообщают их программные тексты. Людей, уничтоживших десятки тысяч евреев, ромов, русских и… украинцев, которые не желали зиговать в унисон с этой стаей озлобленных лилипутов, захвативших эпитет украинского, и обгладывающих его разнообразие, потому что маленькие не способны на большое. И хотят сделать Украину маленькой, как они сами.
Получая власть, что создают эти ксенофобы? Мир, где ничего нельзя. И где ничего нет. Мир войны, нищеты и ненависти. Мир погрома и реванша. Мир, в котором тебе закон диктует, на каком языке можно, а на каком нельзя, и где за неугодные футболки полагается 5 лет с конфискацией. Сегодня — День борьбы с фашизмом, когда представители разных народов выходят на улицы своих городов, чтобы напомнить зигам: «¡No pasarán!». Вышли на улицы своих городов и украинские антифашисты. В эти минуты их вяжет полиция», — комментирует происходящие события львовянин Анатолий Ульянов, получивший политическое убежище в США.
Между тем, политика попустительства со стороны ультраправых с неизбежностью приводит к новым убийствам. Не далее как позавчера в Одессе нашли зарезанного мужчину, а в его убийстве подозревается националист Дмитрий Кружилин, неоднократно судимый за воровство, мошенничество и нападения на людей. Все это сходило ему с рук из-за идеологических взглядов — полиция прощала ультраправому преступления, за которые давно отправили бы в тюрьму обыкновенного украинского гражданина. Кружилин являлся другом националиста Сергея Стерненко, который безнаказанно зарезал на улице человека. И вот теперь он пошел по его стопам — очевидно, надеясь, что его тоже накажут за убийство ночным домашним арестом.
А тем временем Стерненко угрожает в Одессе владельцам совершенно аполитичной кулинарии «Артель «У Машковичей». Националисты присылают им антисемитские картинки с эсэсовцами, угрожая сжечь за юмористический рекламный пост, написанный суржиком. И это тоже не вызывает никакой реакции со стороны полицейских.
«Один из наших учредителей является гражданином Израиля, мы ведём свой бизнес в соответствии с законодательством Украины, вся маркировка на государственном языке, вся продукция сертифицирована и прошла держпоживстандарт, всё налоги идут в казну Украины! Помимо этого, мы оказываем благотворительную помощь, в рамках возможности (без афиши). Мы опубликовали рекламу согласно новому языковому закону, но… Завтра утром, мы будем писать обращение в Израильское посольство и СБУ. Нам открыто угрожают националисты, поджогами, вилами и т.д. Скриншоты прилагаются», — рассказывает об этом официальное заявление владельцев одесского ресторана.
В этой ситуации отрадно только одно — в Украине по-прежнему находятся люди, которые продолжают сопротивляться фашизму. Несмотря на двойную угрозу со стороны властей и нацистских банд, левые активисты все равно провели свои акции, которые состоялись в Днепропетровске, Запорожье, Виннице, Кривом Роге, Харькове и в самом Киеве. Украинцы с антифашистскими плакатами вышли на символический пикет памяти, организованный на территории мемориального комплекса Бабий Яр. А также собрались на Почтовой площади, заведомо понимая, что это угрожает им задержанием или нападением вооруженных националистов.
Антифашисты, от имени которых выступал известный правозащитник Владимир Чемерис, держали в руках плакат с характерной надписью: «Они закопали нас, но не знали, что мы — семена». И это внушает надежду на то, что Украина однажды перестанет быть «Артеком» для фашистов со всего мира.