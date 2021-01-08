Украинская культура понесла новое огромное достижение - на базе Первой Отдельной штурмовой роты ДУК «Правый сектор» из 122 гильз был создан мемориал бойцам-добровольцам в виде тризуба, и он внесён в «Книгу рекордов Украины» - как «самый большой мемориал из гильз»

Собственно, уже никого не удивляют рекорды из бутербродов с салом, тризубов из гильз или желто-блакитных надувных шариков. Вместе с утратой высокоорганизованной экономики стремительно примитивизируется и духовная жизнь: пропагандистские штампы, архаичные дидухи и националистические речевки вполне заменяют для «патриотической» публики настоящее искусство. Главное, чтобы патриотические симулякры несли необходимый режиму заряд информации, которую наживкой заглатывают нынешние потребители сала и будущие герои мемориалов из стреляных гильз. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Самой актуальной задачей современного майдан-искусства является стремление быть максимально национальным. Ну, таким национальным, чтобы стало тошно «москалям», «донбасятам» и прочим «русскоязычным». Ради этого и западный куратор даст добро на очередной грант, и старший хорунжий из минкульта одобрит новый транш.

Например, к национальному празднику — Дню независимости — в заброшенной польской обсерватории на горе Поп-Иван в Карпатах артистами Ивано-Франковского театра реализовано уникальное патриотическое действо. Как сообщала местная пресса, «первое представление "Недостижимая нация" станет своеобразным спиритическим сеансом для Украины», а заброшенная обсерватория «еще более ярко откроет незаживающие раны прошлого».

Иное важное культурное событие — постановка «оперы-миф» «Ukraine — Terra Incognita», посвящённой Василию Слипаку (певцу и участнику АТО, убитому на Донбассе). «Либретто нестандартное — о защитнике родной земли. В основе народные архаичные разные песни: от ритуальных, соло, колыбельных до казацких полифоний», — рассказывала режиссерка, солистка, авторка (кажется, так теперь говорят?) Ульяна Горбачевская, а презентация «оперы-мифа» состоялась в видеоформате в День защитника Украины. Сам себе не режиссер. Сенцов объявил себя «подарком Путина» и вытер ноги о Порошенко и Зеленского © AP, Jean-Francois Badias

Сейчас не об искусстве, а о запросе — ну, и чем эта конъюнктура отличается от советской оперы про передовиков производства? Понятно чем — «национальным». А что сегодня самый большой враг «национального» по версии Киева/Львова? Разумеется, всё русское, мокшанское, москворотое. Как гласит строевая песня коллег добробатовца Василия Слипака: «Москаля в плен брать не будем, а на месте убивать».

Проблема в том, что несознательные жители украинских городов почему-то не хотят слушать архаичные карпатские песни и козацкие полифонии, норовят соскользнуть в прослушивание российского репа или, не дай бог, просмотр новогоднего «Голубого огонька». Как жаловался прессе музыкант и организатор пропагандистского «Агитпоезда на Восток» Сашко Лирник, попытки навязать молодежи украинский контент захлебываются.

В интервью журналу «Країна» Лирник поведал, как в Чернигове (то есть в формально не русскоязычном регионе) опросили 677 старшеклассников в возрасте от 15 до 17 лет. «Большинство из них живут в городе от рождения и идентифицируют себя как украинцы, — рассказывает Лирник, — Несмотря на это 41,6 процента считают родными и украинский, и русский языки. Только украинский — 32,7 процента, русский — 19,6, другой — 3,8. 2,3 процента респондентов не определились Это влияние информационной сферы. Есть толерантность государства к русскоязычности и двуязычию. Это большая стратегическая ошибка».

Диковатое представление о том, что достаточно запретить или резко ограничить русский контент, и благодарный зритель-слушатель прильнёт к государственной мове, возможно лишь в стране, где обычный уличный госпереворот провозглашён цельной «Революцией Достоинства» (и кто-то в это заклинание всерьёз верит).

«Свободная конкуренция с российским шоу-бизнесом нереальна. Он на голову выше стоит. Там совсем другие деньги, там башня ОРТ, Останкинская башня. Это монстры, это транслируется на весь мир, где есть русскоязычный зритель, слушатель. Кто живет в Америке, в Израиле, где-нибудь в Европе, он смотрит "Останкино", "ОРТ", "РТР", "НТВ", — говорит полузабытый украинский певец Павло Зибров, — Сейчас их [русских песен] стало намного меньше на медиапространстве, и я вижу, как украинский зритель стал интересоваться, с гордостью начал открывать для себя новые имена, старые имена, которые позабыты, он их слушать, начинает подпевать, чтить…» Пан Зибров всерьёз уверен, что в отсутствие Меладзе и Лепса его начнут почитать фанаты Моргенштерна?

Я уже не говорю, сколько денег потеряли реально популярные на постсоветском рынке украинские исполнители с утратой огромного российского шоу-рынка — нафталиновых зибровых и молодых национал-фанатиков это не убедит. Мы помним скандалы, которые сопровождали выступления на родине популярных в РФ украинских исполнителей Ани Лорак, MARUV, дуэта «Кролики» и прочих.

Так пропагандист Майдана Дмитрий Гордон нецензурно высказался в адрес украинского певца Ивана Дорна, который не отказался от концертов в РФ, заявив, что украинцы и россияне — братья. «Те артисты, которые ездят петь в Россию… мне это не нравится. Я не представляю, чтобы [советская певица] Клавдия Шульженко пела в момент войны в Мюнхене… — демагогически заявляет один из самых ярых разжигателей войны Гордон. — Вот вы приходите на кладбище, любое, и там ряды могил с флагами. Это ребята молодые, которые погибли, защищая свою землю, на своей земле. Поэтому я думаю, не пошел ли бы на [нецензурно] Ваня Дорн и все остальные Вани, которые ездят в Россию развлекать россиян, которые не протестуют против Путина и его команды убийц». Деревня большого города. Как культура Украины становится посмешищем © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Не скрывая своего презрения к Диме Гордону и остальным ему подобным Димам, лишь замечу, что конкретно этот тип вообще не смеет касаться своим грязным языком имени великой харьковчанки Клавдии Шульженко — именно потому что он, Гордон, отказался в одном окопе с неонацистами, ультранационалистами, потомками карателей и убийц его предков, которым своим искусством противостояла, в числе прочих, и советская певица Клавдия Ивановна Шульженко.

И да — украинцы и россияне — братья. И для нормальных людей их искусство — общее достояние и наследие. Что, впрочем, неадекватов не касается. «Не могу слушать российскую музыку в отрыве от российско-украинской войны. Тупо не могу. Даже если мне очень нравится песня, я не могу получать от неё удовольствие, потому что я понимаю, что это русский, он платит в России налоги, он поддерживает эту страну, даже если он там какой-то оппозиционер, — истерил в эфире «4 канала» некий украинский «писатель» и «ветеран АТО» Валерий Ананьев. — У меня были папки отдельные там — "ДДТ", "Сплин", я по очереди всё сносил. Каждый из них что-то там ляпал. Шевчук недавно выпустил клип "Доктор Лиза", песню эту записал. Я снёс всё "ДДТ". "Сплин" также снёс». Легендарный врач Доктор Лиза, видите ли, истеричке не угодила. Шевчук спел про 2020-й, Пугачева не сдержалась — видео © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Ненависть простирается не только на отдельных людей, но и весь русский язык. За пост на русском языке участницу национального отбора на Евровидение-2019 певицу Киру Мазур затравили возмущённые «патриоты»: «Кира, неужели вам мало примеров, когда наши артисты ранее зашкварились на теме Москвы и московского языка. Дорн, Анна-Мария, Ани Лорак и другие… Вы хотите попасть в их список…», «В то время, когда многие перешли на украинский язык, вы пишите языком оккупанта» и т.д. А популярную украинскую певицу Джерри Хейл обозвали «малороссийским существом» лишь за то, что она пришла в восторг от клипа петербургской группы Little Big.

Украинское Госкино запрещает финансирование фильмов на русском языке, зато за бюджетный счёт активно штампует «патриотическое кино», собирающее пустые залы и оборачивающееся колоссальными убытками. Например, на прошлогоднем кинофестивале в Одессе победителями стали документальный фильм «Военные каникулы» про тренировочный лагерь группировки «Азов», кинолента «Бес» о пленении «сепаратистами» добровольца в зоне АТО, и фильм «Атлантида» об «освобождённом» Донбассе. Вернут ли "Сватов" на экраны? Госкино Украины возглавила экс-директор кинотеатра из Запорожья © Запорожская ОГА | Запорожская ОГА | Перейти в фотобанк

Параллельно в Днепропетровске неонацисты из «Нацдружин», «С-14» и прочих банд сорвали кинофестиваль «Международная киноассамблея на Днепре — 2020» лишь за то, что в нем принимали участие пара кинорежиссёров из России и среди партнёров фестиваля числилась Ассоциация документального кино Союза кинематографистов РФ. Банды отмороженных неонацистов как «защитники» национального искусства — воистину лучшая иллюстрация происходящих в украинской культуре процессов.

Как точно подметил блогер Николай Петров: «За последние шесть лет, на Украине окупилось в прокате что-то около трех или четырех фильмов. Все низкобюджетные комедии. Зато все исторические блокбастеры про АТО, Петлюру, Стуса, Круты и проч. Все мимо кассы. Один Аэропорт набрал 25% от бюджета. Остальные и до 10% окупаемости не дотянули. Про зрительскую любовь и говорить нечего. И это при наличии на Украине достаточно большой прослойки упоротых» [орфография автора].

И как здесь не вспомнить «выдающегося режиссёра современности» Олега Сенцова с его мегапровальными проектами. Здесь не выдержал даже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Олег Сенцов — просто фантастически идеальная иллюстрация особенностей нашего внутреннего национального характера. Того самого пресловутого хуторского приспособленчества, — написал Подоляк на своей странице в ФБ, — Талантлив ли он? Безразлично. Но, скорее всего, он — типичный провинциальный "самодеятель" с малым набором идей. Творчество которого само по себе не продаётся, но которое можно насытить бюджетными деньгами и напарить обществу».

Но, собственно, это можно сказать обо всех майданных культуртрегерах, а не только о Сенцове. Отсюда этот вечный комплекс неполноценности, истеричность, страх конкуренции, стыдливо прикрываемый фиговым листком патриотизма.

Действительно великий украинский художник Иван Марчук (единственный из украинцев, который входит в рейтинг «100 гениев современности» по версии британской газеты The Daily Telegraph), и которого уж никак не нельзя заподозрить в русофильстве, в интервью радио «Громадське» вынес нынешней Украине горький приговор: «Жалею, что приехал из Америки в Украину… Сегодня Украина — худшая страна в Европе для жизни. Мы даже не представляем, в каком болоте мы сидим… Я в депрессии от того, что власть делает с нашим народом. Из лучшей страны Европы сделали мусорное ведро… Люди очень напуганы, не любят друг друга. Нет ничего, что объединяет. Как украинцы хотят иметь государство, если они едят друг друга?»

Но чего же хочет от Украины старый художник, если вся нынешняя идеология государства заточена на поедание русских, русскоязычных, дончан, крымчан, левых, коммунистов, федералистов, евразийцев, да и просто адекватных людей.

Зато во время охоты на инакомыслящих «национальное искусство» не остаётся в накладе — главное знать козырные темы и посильно им соответствовать. Вот, например, киевский музей «Революции Достоинства» приобрел у художника И.Л. Семесюка 22 произведения изобразительного искусства «с целью правильного сохранения и популяризации событий Революции Достоинства». Общая цена работ составляет 330 тысяч 610 гривен, а выполнены они в виде вышивки размером 30х30 см, 35х35 см и 40х40 см. Названия произведений очередного национального гения (по акту ревизии хозяйственной деятельности музея) «Героям слава», «Слава нации», «Бандеропингвин», «Жидобандерик», «Точка-У-сепара-въибу», «Украина превыше всего», «Бандерабой», «Козакокит» и т.п.

И это, несомненно, очередной повод для гордости. Или, как теперь принято выражаться, «гидности» — вешайте культурку на сухую штукатурку!