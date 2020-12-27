Фильм «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» начинается с того, что подросшие и перешедшие на службу в ГПУ «мстители» экипированные в чёрные кожаные куртки патрулируют среднеазиатскую полупустыню, вооружённые одними лишь револьверами типа «Наган»

Столкнувшись с многочисленным отрядом до зубов вооружённых басмачей, они громят отряд, уничтожив большую часть его личного состава.

С учётом того, что прицельная стрельба из револьвера была возможна на пятьдесят-семьдесят метров, а винтовки «Мосина», которыми были вооружены басмачи, позволяли вести прицельный огонь на полторы тысячи метров, а эффективный на 800-1000 метров, в реальном бою у четвёрки «неуловимых» не было бы ни одного шанса. На этом фоне их последующие невероятные приключения в Париже и окрестностях выглядят почти реалистично. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Но фильмы о «неуловимых мстителях» были рассчитаны на детскую аудиторию, с соответствующими особенностями восприятия. Поэтому до сих пор считаются классикой советского кино, развлекая уже наверное пятое поколение наших соотечественников.

Когда я слушаю, читаю или смотрю пропагандистскую продукцию официального Минска, у меня складывается впечатление, что белорусские «умельцы» приняли фильмы о «неуловимых» в качестве образца для подражания. При этом их поделки смотрятся на фоне вошедших в историю фильмов Эдмонда Кеосаяна, как «современная инсталяция» в виде банки из-под кока-колы на фоне «Сикстинской мадонны» Рафаэля Санти. Оружие тоннами через Украину: Лукашенко рассказал о пойманных террористах © REUTERS, Sergei Gapon/Pool

На банку из-под кока-колы тоже найдётся «ценитель», который будет причмокивая нахвалить «великое произведение» «современного искусства», объяснять глубину мысли автора, и слушающий его наивный покупатель, в конечном итоге выложит крупную сумму за обыкновенную жестянку, которых на ближайшей помойке пруд пруди.

Чем активнее и напряжённее борется белорусский пропагандистский аппарат с белорусским майданом, тем больше крепнет во мне убеждение, что в своей работе он (аппарат) ориентируется не на достижение информационной победы над внутренним и зарубежным супостатом, не на убеждение населения в правоте белорусской власти, а на удовлетворение невзыскательного вкуса Лукашенко.

Белорусский народ не дети. Ему «Неуловимых мстителей», «Три мушкетёра» или даже «Семнадцать мгновений весны» за документальную хронику не продашь. И оппоненты белорусской власти не жалкие любители «современного искусства». В информационной сфере они работают вполне профессионально: не идеально, но добротно.

Следовательно единственным потенциальным потребителем убогих рассказов о сплошных бомжах, наркоманах и алкоголиках, которых выводят на протесты только потому, что выделенные ЦРУ «три рубля на подкуп президента» зажали «варшавские кукловоды», является лично белорусский президент.

Поначалу это было предположение, но оно давно превратилось в уверенность, поскольку президент Белоруссии лично озвучивает все «невероятные приключения», связанные с белорусским майданом, начиная от прибывших «свергать Лукашенко» российских ЧВКшников (которых пришлось с извинениями отпустить, когда выяснилось, что свергают «бацьку» выкормленные им самим белорусские «европейцы» и его же западные партнёры) и заканчивая официальной версией, гласящей, что Роман Бондаренко напился пьяный и начал бросаться на мирных «дружинников», совершенно по-тимуровски «убиравших мусор» в виде антилукашенковской символики, в результате чего несколько раз поскользнулся, упал, потому и погиб. Белорусские реалии: из какого же оружия застрелили Александра Тарайковского? © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Я бы предположил, что Лукашенко подставляют умышленно, но если в его окружении нет ни одного человека, включая собственных сыновей, способного понять и объяснить Александру Григорьевичу, как выглядит его хвастовство «достижениями» белорусских спецслужб, которые умудряются даже прослушивать беседы секретных агентов ЦРУ, сидящих в Берлине, с Вашингтоном, то его подставлять не надо. Он сам себя давным-давно подставил, когда сформировал именно такой аппарат и окружил себя именно такими людьми.

Самое же страшное во всём этом то, что Лукашенко даже не осознаёт, что говорит он, и что говорят его подчинённые. Недавно я уже писал о неудачном общении шефа КГБ Тертеля с рабочими «Гродно Азота». Но в этом случае можно сделать скидку на то, что руководитель спецслужбы не обязан быть Цицероном и что профессиональные навыки, которыми должен обладать Тертель, не включают ведение свободной дискуссии с оппозиционно настроенным коллективом. Шпионов ловить - не драники кушать © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

Прошло немного времени и с подачи того же КГБ, но уже лично Лукашенко, «порадовал» новыми успехами в борьбе с инсургентами. В начале декабря белорусские власти, через СМИ сообщили, что задержана террористическая группа Николая Автуховича, которая поджигала автомобили и дома сотрудников белорусской милиции.

При этом у Автуховича якобы обнаружен небольшой арсенал в виде автомата, какого-то количества патронов и взрывчатки. Характерно, что Автухович уже сидел за «незаконное хранение охотничьего ружья и пяти патронов к нему. Причём прежде чем начать «незаконно хранить» оружие он долго конфликтовал с местной властью, душившей (по версии Автуховича) его бизнес.

Ну что ж, можно, конечно, как это сделала белорусская оппозиция, усомниться в виновности «рецидивиста», постоянно хранящего оружие, тем более, что по горячим следам организаторов поджогов поймать не удалось и «сидевший в подполье» Автухович оказался очень кстати.

Но и версия властей выглядела достаточно стройно. Оппозиционер со стажем, ожесточился, «варшавские кукловоды» давно призывают поджигать имущество и убивать сотрудников милиции. Вот он и поджигал, наверное и убивать готовился — не зря же столько оружия собрал. Подбросили ему оружие два раза или он его действительно хранил — каждый для себя решит сам. Здесь слово оппозиции против слова власти, кто кому захочет, тот тому и поверит. В целом, ситуация была для властей выигрышна, в том числе и в пропагандистском плане. Поймали террориста, предотвратили возможные убийства, не допустили радикализации протестов. Евгений Константинов: Гордиться Белоруссией в 2020 году не приходится © Facebook, Евгений Константинов

Но проходит две недели и вдруг Лукашенко «вспоминает» о группе Автуховича. Только теперь выясняется, что изъят уже не жалкий автомат, взрывпакеты и патроны к охотничьему ружью, которые были на фотографиях, опубликованных после обыска в гараже Автуховича, а «несколько тонн» оружия и боеприпасов, которые были переброшены через границу специально для вооружения уже ждавших в Белоруссии боевиков, собиравшихся и портить белорусам Новый год.

Эту информацию президент Белоруссии озвучивает лично и уточняет, что оружие шло через Украину, Польшу, Литву и даже через Россию (но через Россию немного, просто у неё с Белоруссией граница открыта — вези чего хочешь). Киев отреагировал на слова Лукашенко об оружии из Украины © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Таким образом, по мановению руки президента, радикальный оппозиционер, который возможно, хранил некоторое количество оружия (на сей раз не охотничьего, а боевого), превращается в руководителя разветвлённого бандподполья, которое умудрилось ввезти в Белоруссию тонны оружия. Возможно десятки и даже сотни тонн, поскольку Лукашенко сказал только, что оружие ввозили через все границы и «везли тоннами». Сколько тонн провозили за раз и сколько раз пересекали границу оружейные караваны неясно, но не менее четырёх (ибо перечислено четыре страны из которых оружие в Белоруссию ввозилось).

Что имеем в сухом осадке?

Во-первых, у «суперпрофессионального» белорусского КГБ, легко вскрывшего «заговор трезвых ЧВКшников» против Лукашенко (действительно, чего это приехали из России, а они водку белорусскую не пили?), некие силы тоннами и неоднократно возят через все границы оружие, а Минск набит боевиками, готовыми это оружие применить.

Во-вторых, сказано, что «сюрприз» боевики собирались устроить на Новый год. Следовательно, большая часть оружия должна быть уже на руках, не собирались же они 31-го декабря сотнями (если не тысячами) съезжаться за оружием в гараж к Автуховичу. Лукашенко пообещал сделать страну лучше, чем до выборов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В-третьих, Автуховича взяли в начале декабря (9-го числа об этом уже активно писала пресса, то есть само задержание должно было произойти на двое-трое суток раньше). Материалы о задержании сразу же ушли в СМИ, то есть подполье знало о его провале. Значит все боевики должны были лечь на дно и затаиться до часа Х. Сдаст их Автухович или не сдаст неважно, но таковы правила конспирации, действовавшие уже в революционных организациях конца XIX века и серьёзно усовершенствованные в течение века ХХ. Насколько можно судить из опыта предыдущих цветных и не цветных переворотов, Запад своих боевиков конспирации учит предметно и качественно.

В-четвёртых, в конце декабря Лукашенко лично заявляет, что власть в курсе — оружия тонны, а боевиков много. Он не называет точную цифру, но можно посчитать, что тонны оружия (стрелкового, танки им через границу не перегоняли) необходимы для вооружения, как минимум, нескольких сотен человек. Этот год Лукашенко завершил победителем — белорусский политолог © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

В-пятых, белорусская власть, которая оперативно сливает в СМИ кадры задержаний даже обычных студентов, врачей или блогеров, не показывает ни одного кадра, не называет ни одной фамилии, кроме Автуховича и нескольких изначально известных его подельников (помогавших ему прятаться).

В другом случае можно было бы сказать, что это делается в интересах следствия, но для официального Минска такая скромность нехарактерна. Тем более, что ключевые моменты Лукашенко уже озвучил. Если предположить, что власти тайно захватили часть бандподполья, то, после выступления президента, оставшиеся на свободе уже знают что с ними произошло и кого взяли. Но пока не предъявлен никто, кроме Автуховича, имеем право считать, что никто и не задержан.

В итоге получается, что по Белоруссии гуляет несколько сотен до зубов вооружённых бандитов, а президент их публично, через СМИ предупреждает, что их планы известны и власть будет ждать их активности на Новый год.

Думаю, что даже человек, не особенно интересующийся практикой борьбы спецслужб и террористов безошибочно определил бы способ действия боевиков. Они бы просто изменили свои планы (как по датам, так и по объектам), а также усилили бы меры конспирации. В результате спецслужбе и милиции стало бы на порядок, а то и на два, труднее предотвратить теракты и вскрыть всю структуру подполья.

Зачем белорусские спецслужбы, вместе с Лукашенко скармливают городу и миру сказки про «неуловимых мстителей», таскающихся с «короной Белорусской империи» и тоннами оружия туда-сюда через границу?

Им нужна поддержка (политическая, финансовая, экономическая — всякая). Режим Лукашенко идейно-политический и финансово-экономический банкрот. Без притока внешнего ресурса он не может существовать уже не только экономически, но и политически.

Поначалу (до начала августовских протестов) Лукашенко пытался получить этот ресурс от России, пугая, что уйдёт на Запад. В августе он здорово перепугался сам, чуть было не потерял власть, пообещал Кремлю любые реформы, за своё спасение от злого Запада, но тут же попытался начать шантаж Запада тем, что уйдёт под Россию. Запад не испугался, как не испугалась до этого Россия. И в Москве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне знают, что никуда Лукашенко не уйдёт — он слишком токсичен, чтобы принять его в том виде, в каком сейчас существует режим.

Запад сделал ставку на проевропейский переворот (не получился блицкриг, перешли к тактике ползучего), Россия требует политических и экономических реформ и гарантии транзита власти. И Запад, и Россия могут ждать, когда Лукашенко созреет, или когда созреет ситуация и проблему Лукашенко решит белорусский народ. И у Запада, и у России на этот последний (для Москвы откровенно нежелательный) случай должны быть разработаны планы удержания Белоруссии в своей сфере влияния. Эти планы столкнутся и посмотрим чей победит.

Но Лукашенко во всех этих вариантах точно проигрывает. Среди них нет ни одного, предусматривающего его сохранение при власти. Последний шанс победить судьбу заключается в том, чтобы испугать Россию и заставить её смириться с необходимостью сделать ставку на сохранение Лукашенко у власти.

Именно с этой целью Лукашенко постоянно рассказывает о подготовке Западом военного вторжения в Белоруссию. Но даже до него дошло, что вторгнуться просто так Запад не может, для «гуманитарного вторжения» должна быть веская причина. Таковой может быть только горячая гражданская война — вооружённый путч против Лукашенко, результатом которого станут кровавые столкновения путчистов и сил режима. Именно поэтому белорусская пропаганда переносит акцент на подготовку вооружённым подпольем террористических актов. Террористы засели в Белоруссии, готовят массовую дестабилизацию ситуации, на России это отразится немедленно и непосредственно, значит Россия должна помочь Лукашенко стабилизировать режим, пока не поздно.

Собственно эту мысль «бацька» в последние четыре месяца постоянно повторяет в разных вариантах, ибо только ухватившись за эту соломинку режим может рассчитывать на спасение.

Ну а что отчёты белорусских спецслужб, озвучиваемые лично Лукашенко, всё больше напоминают снятое колхозной самодеятельностью подражание фильмам Кеосаяна о «мстителях», так это кто на что учился. Не судите слишком строго: как умеют, так и пляшут. Стараются.