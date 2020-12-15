Венгры продолжают портить кровь украинским властям и явно не собираются останавливаться. На сей раз их союзниками стали румыны

Группа депутатов Европарламента от Венгрии и Румынии направила запрос главе европейской дипломатии Жозепу Бареллю в связи с обысками в венгерских организациях на Украине.

Документ выдержан в очень жесткой тональности: парламентарии охарактеризовали действия СБУ по отношению к венграм как «беспрецедентные».

Речь идет о недавних событиях в Закарпатье. 30 ноября вооруженные силовики перетряхнули квартиру председателя Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ), бывшего депутата Верховной Hады Василия Брензовича, офисы возглавляемой ими Партии венгров Украины и несколько благотворительных фондов. "Мадьяр на ножи!" Хроника противостояния украинских националистов венграм Закарпатья © zaholovok.com.ua

В документе указывается, что обыски проводились на основании ложных политических обвинений:

«Ордер на обыск выдан на основании сфабрикованных политических обвинений, что является нарушением прав венгерского меньшинства. Данная операция с участием сил безопасности направлена на прекращение деятельности венгерского меньшинства, а также на устрашение венгров на Украине и их лидеров».

В запросе также говорится, что права нацменьшинств на Украине грубо попираются с 2017 года, процесс тотальной украинизации, запущенный тогда принятием законов о языке и образовании, только набирает обороты.

Украинские медиа, утверждают депутаты, разжигают в обществе ненависть к венграм, на этой почве они становятся объектом преступных действий, проводятся марши с антивенгерскими лозунгами, националисты устраивают провокации.

В травле венгров принимает активное участие и сайт «Миротворец».

В качестве примера депутаты приводят нападение на центр Партии венгров, во время которого была использована взрывчатка. По всей вероятности, имеется в виду инцидент 2018 года, когда неизвестный швырнул в окно здания KMKSZ в Ужгороде. Загадочное видео: кто угрожает венграм Закарпатья этническими чистками © izborsk.md

В запросе высказаны претензии и в адрес Европейской комиссии, которая, по мнению авторов текста, замалчивает «случаи, ставящие под угрозу существование нацменьшинства». Авторы также поинтересовались у Жозепа Борелля, какие меры лично он намерен предпринять, чтобы впредь не допустить «подобных устрашающих действий.

СБУ объяснило необходимость проведение обысков вероятным вмешательством во внутренние дела Украины.

Силовики утверждают, что обнаружили ряд печатных материалов, призывающих к нарушению государственной целостности путем создания этнической венгерской автономии в Закарпатье. В связи с этим венгерские организации и их лидеры могут быть обвинены в государственной измене и подрывной деятельности в интересах иностранного государства, в данном случае Венгрии.

Будапешт отреагировал немедленно, выразив протест украинскому послу и обратившись к председателю ОБСЕ с просьбой направить в регион Специальную мониторинговую миссию для фиксации фактов недопустимой агрессии сотрудников СБУ.

Действительно, сепаратистские настроения в венгерской среде достаточно устойчивы и продолжают усиливаться. Но их рост напрямую спровоцирован Киевом, проводящим дискриминационную по отношению к национальным меньшинствам политику. Карасев объяснил, как Украину наказали за дискриминацию русского языка

Камнем преткновения в отношениях между Будапештом и Киевом является закон об образовании 2017 года, предписывающий всем учебным заведениям вести преподавание на украинском языке.

Венгрия тогда не только выразила свое недовольство, она еще и заблокировала работу комиссии Украина — НАТО, участие в которой украинские власти рассматривают как важную часть евроинтеграции.

Петр Порошенко в ответ решил усугубить ситуацию. Следующий инициированный им и принятый Радой языковой закон придал украинскому статус единственного языка, используемого во всех без исключения сферах общественной жизни и экономики.

Европейцы хорошо осведомлены об этой проблеме. Не раз на эту тему высказывались правозащитники, мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала Киев уравновесить законы о языке и образовании законом о правах нацменьшинств и коренных народов.

Венецианская комиссия Совета Европы призвала приостановить действие языкового закона или даже вовсе пересмотреть его до момента, пока не будет принять правовой акт, защищающий права различных этнических групп на Украине. Реакции не последовала.

Венгрия, считающаяся «плохим парнем Европы» из-за своей неуступчивости, будет предпринимать все усилия, чтобы защитить венгров Закарпатья, многие из которых являются обладателями венгерских паспортов. Легко предугадать, каким будет ее следующий шаг.

Она будет продолжать бить по самому больному месту Украины — евроинтеграции, стараясь максимально осложнить движение украинского государства в направлении Запада. Кроме того, она может убедить Европейский союз и другие европейские структуры поставить в зависимость выделение Украине кредитов от смены политического курса по отношению к нацменьшинствам.

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Кроме того, Варшава считает недопустимым и оскорбительным для памяти жертв Волынской резни героизацию коллаборационистов, сотрудничавших с нацистами, что неоднократно становилось темой жестких отповедей польских политиков и чиновников в адрес украинской власти.

Самой дискриминируемой группой является русскоязычная община, голоса которой между прочив помогли Зеленскому одержать победу на президентских выборах.

Пока нет ни малейших признаков, что нынешний президент как-то скорректирует свой курс. Тотальная украинизация как была, так и остается одним из основных элементов государственной политики.

Несмотря на то, что Вашингтон и Брюссель по возможности закрывают на это глаза, «плохие парни» Европы не устанут вставлять палки в колеса украинской телеги.