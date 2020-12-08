Огромный резонанс получило дело о разворовывании 111 миллионов гривен, выданных государством на музей и мемориал жертв «революции гидности». В том, что «активисты Майдана» мародерствуют на памяти своих соратников нет ничего удивительного, но откуда берутся люди, которые до сих пор продолжают им верить?

В советское время существовало понятие «несуны», то есть граждане тащившие с работы все, что плохо и хорошо лежало. Если использовать более точное слово «вор», то власть рисковала записать в уголовный элемент чуть ли не большую часть населения страны. Ну, а для отечественной интеллигенции всегда был повод многозначительно вздохнуть: мол, «нужен хозяин». И вот, наконец, после нескольких этапных майданов власть на Украине оказалась в руках нескольких «хозяев».

Практически через раз приходится цитировать цифры и рейтинги, согласно которым со времени обретения «независимости» Украина скатилась к самым, мягко выражаясь, небогатым странам, но для наглядности лишний раз повторить не помешает. В частности, по новым данными Всемирного рейтинга благосостояния в 2020 году британского аналитического центра The Legatum Institute, Украины заняла 92 место из 167 — между Гайаной и Сальвадором, но уступая, например, Намибии (88 место) или Киргизии (92 место). Для сравнения: соседние Беларусь 69 место, Россия — 76. Фашизм как обыденность: свистопляски на фоне трагедии © РИА Новости, Павел Пахоменко | Перейти в фотобанк

Одновременно, согласно новым данным Госстата Украины, 27% украинцев имеют зарплату до 6 тысяч гривен — чуть больше 200 долларов. Развивая данную тему, украинский общественный деятель и публицист Вячеслав Азаров делает некоторые расчёты: «От 16 млн. официально трудоустроенного населения [количество людей, получающих такую зарплату] 4,3 млн. чел. Прибавьте сюда 11 млн. пенсионеров, получающих в среднем 3 тыс. грн. Плюс 5,7 млн. детей, получающих еще меньшие пособия или вообще ничего. И получим вопиющую нищету половины украинцев, которую невозможно скрыть манипуляциями со средней зарплатой. При этом, Кабмин продолжает взвинчивать тарифы на электроэнергию и газ, придумывает новые аферы вроде абонплаты за доставку…»

И вот на фоне этой вопиющей бедности и в рамках непрекращающихся олигархических войн украинская пресса ежедневно вываливает на соперников тонны компромата. Которые идеологическую майдан-систему почти не затрагивают, но все-таки дают некоторое представление о масштабах разграбления страны нынешними «патриотами». Например, походя сообщается, что стоимость украденого зерна лишь на одном из предприятий Госрезерва достигает 27,9 миллионов гривен.

Бывший советник главы Офиса президента Игорь Уманский прямо заявляет, что деньги из украинского фонда борьбы с COVID-19 были разворованы. Даже те из них, которые были выделены на строительство дорог (что само по себе странно для антиковидного фонда), делились между шестью главными подрядчиками, которые за откаты в 30-40% перепоручали заказы исполнителям на местах. Уманский уточняет, если сложить «дисконты» тендеров этих шести компаний, их сумма составит порядка 36 млрд гривен (около 1,3 млрд долларов).

Это те самые деньги, которые были предназначены для подготовки ко второй волне пандемии, в частности, для оснащения больниц кислородом, нехватка которого сейчас обходится Украине в десятки человеческих жизней. Но кого из майданщиков интересуют жизни, когда речь идёт о деньгах. Так и причиной огромного масштаба лесных пожаров в Луганской области летом-осенью этого году также стало воровство: следователи ГБР установили, что должностные лица главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области системно разворовывали топливо, а потому спасатели не смогли вовремя и оперативно выезжать на тушение пожаров.

А эффектная схема разорения украинских атомных станций ради прибылей генерирующих мощностей Рината Ахметова! «Убыток государственного Энергоатома за 9 месяцев превысил 4 млрд грн. У госкомпании нет денег на ремонт блоков, многомиллиардные долги перед поставщиками, многие из которых уже банкротятся, — сообщают украинские СМИ, — Цена электроэнергии на рынке за три месяца взлетела на 40%. Чтобы подогреть спекулятивный рост цены ДТЕК Ахметова останавливает свои энергоблоки в надуманный "аварийный ремонт"». Поразительный рост цен в стране, в которой ещё недавно был переизбыток производства электроэнергии.

Финансовые авантюры майданных правителей давно приобрели международный размах. Здесь и торговля оружием, наркотрафик, и мошенничество в отношении целых стран — вспомним отказ возвращать России 3 миллиарда долларов российского кредита. Теперь попытались кинуть Китай на 3,5 миллиарда долларов на сделке с заводом «Мотор-Сич». Правда, по причине вышиваночного высокомерия, не учли, что китайцы всегда возвращаются за своими деньгами — но теперь уже с лучшими американскими юристами. Процесс против Украины для взыскания 3,5 млрд долларов ущерба в международном арбитраже будут вести американские юридические компании, в которых работают экс-директор ФБР Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф - супруг Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента США при президенте Джо Байдене. И, очень похоже, украинским налогоплательщикам придётся выложить огромную сумму за чьё-то очередное пакостничество. Есть ли на Украине фашизм? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Воруют на всём, постоянно, планетарными объемами, и уже понятно: при таком размахе воровства даже выставленного на продажу украинского чернозема не хватит. Теперь появилась идея продавать землю целыми регионами: сторонник «экономического Майдана», киевский экономист Зиновий Свереда в интервью «Обозревателю» не мудрствуя лукаво предлагает передать территории вдоль границы с Россией американцам. «Давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской областей продадим американским компаниям, поскольку американские войска приходят там, где есть их частная собственность, где есть их интерес».

Торговать Родиной на вынос так приятно — а заодно и ее историей. На Николаевщине, в селе Скоболево, «активисты» организации «Варта міста» во главе с возглавлявшим одесский «автомайдан» Евгением Резвушкиным, при помощи специально подогнанного экскаватора, в поисках археологических артефактов уничтожили огромный древний скифский курган. Майданщики-«патриоты» срезали бесценный культурный слой, исторические находки украли, а пытавшихся помешать грабежу местных жителей запугивали оружием.

Когда-нибудь история пришедших к власти с помощью Евромайдана мерзавцев будет подробно изучена и задокументирована, а пока вся страна живет по принципу «об этом я подумаю завтра». Задача дня сегодняшнего — для кого просто выжить, для кого — грабить других, и вся эта борьба за выживание опрокинута во внутрь общества. «Революцией гидности» взбаламучены многолетние придонные отложения, и муть стала образом всей страны.

Вот уполномоченный представитель Украины на переговорах с Казахстаном — министр инфраструктуры Вячеслав Криклий — подделал тест на коронавирус, чтобы встретиться с премьер-министром Казахстана, о чем сообщил депутат Верховной рады из фракции «Слуга народа», член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко. На самом деле срок теста Криклий просрочил, но все равно на встречу рвался, а в результате премьер-министр Украины был вынужден принести официальные извинения своему казахстанскому коллеге. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

А муж главы Генпрокуратуры Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесник, как сообщает Bihus.info, получил финансовую компенсацию за увольнение с должности заместителя начальника Департамента киберполиции (770 тыс. гривен), а через неделю преспокойно вернулся обратно на работу.

А бывший главный военный Прокурор Виктор Чумак, согласно данным нардепа Бужанского, на 19 дней оформился военнослужащим, после чего стал обладателем дополнительных социальных гарантий и военной пенсии. А представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский устроил в Святогорске драку с охранником ресторана, который попросил его покинуть заведение после закрытия.

PavlovskyNEWS сообщает, что на Ровенщине священник раскольничьей ПЦУ протоиерей Тарас Волянюк за 100 тыс. долларов лоббировал вопрос продвижения своего клиента по службе, был задержан при получении аванса в размере 25 тысяч у.е.

Подобных примеров сотни, и каждый день украинские СМИ сообщают о новых, и украинские граждане уже почти не реагируют на них — хотя многие до сих уверены, что 2014 году стояли за правое дело и европейские пенсии. Это туземное суеверие сродни каргокульту и не использовать его в целях собственного обогащения, похоже, просто нелепо. Вот и пользуются.

«Зеленский и его группа начинают уже открытый террор, финансовый и экономический, и уже социальный террор против украинцев. Это и повышение налогов в угоду МВФ, и усиление налогового бремени, — подвывает от ужаса один из самых ярких сторонников Майдана Олег Соскин. — Зеленский хочет превратить все мужское население в рабов — они приготовили закон, по которому будут применяться карательные санкции ко всем резервистам. Их будут обкладывать налогами, преследовать, заставить всех проходить военную подготовку в лагерях и так далее». Позвольте: а разве не за это стояла, стоит и будет стоять ранее восхваляемый Соскиным майдан?

И здесь я соглашусь с Ростиславом Ищенко, который точно сформулировал главную проблему многих жителей страны-симулякра: «Есть аморфная масса "активистов майдана". Не тех, которые как Найем, знали, кто, зачем и за сколько их нанял, а которые рвались к "кружевным трусам" бескорыстно, по убеждениям, а теперь ненавидят свою власть, но продолжают считать, что всё они делали верно, надо только правильных лидеров выдвинуть… Признать, что были идиотами и уничтожили собственную страну и собственное благополучие они не могут».

Любовь к халяве таки опасная штука. Получивших формальное образование много, а воспитанных в труде и усердии мало. Всем народом начинали с растаскивания казенного имущества, а закончили грабежом собственной родины. И ареал распространения этой разрушительной эпидемии, к сожалению, куда шире границ Украины.