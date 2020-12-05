Когда просматриваешь украинскую прессу, не оставляет ощущение бесконечной, тотальной лжи. Врут чиновники и депутаты, политики и журналисты... И все понимают, что врут, но продолжают безостановочно лгать

«Когда вы говорите, такое ощущение, что вы бредите», — афористично сказано в гениальной комедии Леонида Гайдая. Так на торжественном заседании Генассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны постпред Украины Сергей Кислица впал в бред и заявил, что Адольф Гитлер «разработал план войны совместно с советским лидером Иосифом Сталиным».

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Я уж не говорю, что, оказываясь в стане «развязавших войну», бывшая советская Украина официально ставит под сомнение законность своих западных границ, но кого интересуют такие «мелочи» в стране альтернативной истории.

Так украинским читателям и слушателям (на радио «Громадське») как о факте рассказывают, что раньше Киев был центром распространения арийской цивилизации, а «белые боги», которые приезжали в Америку, говорили на украинском языке и учили индейцев гопаку. А повествующая о том и презентованная на радио «Громадське» книга Ольги Козловской «Расследование подделки истории Руси» продаётся в когда-то солидном книжном магазине «Наукова думка» («Научная мысль»).

Завравшиеся и очень опасные: война в обмен на комбикорм © пресс-служба президента Украины Янина Соколовская в студии одного из российских телешоу оглашает свой выбор между двумя украинцами — трижды героем Советского Союза Иваном Кожедубом и гауптманом гитлеровского войска и бандеровцем Романом Шухевичем:

— История Ивана Кожедуба во многом надуманная, а историю Шухевича надумать не успели, она без вранья. И вообще, что для меня сделал Кожедуб?— заявляет гордая собой Янина.

— Да он спас тебя! — кричит оппонирующий ей обозреватель «Коммерсанта» Максим Юсин. — Если бы не Иван Кожедуб, твой дед был бы убит в Бабьем Яру!..

Бессмысленно — в пустоту. Враньё — оно не только наглое, но и бесстыдное. Вся история насквозь фальшивого Евромайдана реальное тому подтверждение. Однако его истоки куда глубже: в неконституционном «третьем туре выборов» 2004 года, лживых кравчуковских обещаниях в начале девяностых, руховских листовочках с цифрами «ограбления Украины» на излете восьмидесятых. Безнаказанное враньё стало привычкой, второй натурой, непременной частью украинского политического пейзажа.

Войтенко: Украина хочет вернуть Донбасс, который не теряла © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Илья Кива уверяет, что массовое возмущение государственным переворотом 2014 года, которое получило название «Русская весна», организовано СБУ, а старающийся обелить Евромайдан бывший координатор «Правого сектора» в Ровенской области Ярослав Гранитный в майданном кровопролитии винит некую «третью силу». «Я не просто допускаю — я знаю, что на Майдане людей расстреливала третья сила, которой было выгодно разрушить украинскую государственность», — рассказывает пан Гранитный в эфире «КРТ». То есть «герои революции» отец и сын Парасюки, Иван Бубенчик и прочие убийцы — это некая «третья сила», а не евромайдановцы? Как и снайперы Парубия, добробаты Коломойского, «чёрные человечки» Авакова. «Я не я, и хата не моя».

Вот и Дмитрий Гордон уверяет общественность, что майданный «Закон о люстрации» сочинили — как вы думаете где? Ну конечно же, в путинской России! «У нас не очень слабые кадры, у нас отвратительные кадры. У нас по-прежнему не отменён варварский закон "о люстрации". Я всегда говорю и продолжаю настаивать, что он написан в РФ для ослабления украинского государства, — в эфире YouTube-канала «Politeka Online» говорит один из самых вдохновенных трубадуров «революции гидности». — У нас сегодня во власти очень много идиотов, много необразованных людей, не понимающих, что такое государство, у которых первая запись в трудовой книжке "министр", так не может быть». Опять «третья сила» виновата?

«Да бросьте вы, всё вы прекрасно понимаете», — говорил в таких случаях Мюллер-Броневой. Они отлично понимают, что делают, отвратительно кривляясь сегодня и сознательно перевирая вчерашнюю историю. Чрезвычайно показательный пример приводит в своём комментарии для «Украинской правды» киевский историк Александр Каревин, уличивший очередного майдан-пропагандиста в наглом подлоге.

«К сожалению, случаи недобросовестной полемики сегодня не редкость. Одним из них является, на мой взгляд, статья Владимира Гонского "Про традиціоналізм, прагматизм і національну ідею", — с неподражаемой вежливостью пишет Каревин, — Касаясь путей решения языкового вопроса в Украине, Гонский заявляет: "Суть розв'язання мовної проблеми підказав ще Сковорода: "Кожен повинен пізнати свій народ і в народі себе. Якщо ти українець, будь ним… Ти француз? Будь французом. Татарин? Татарствуй! Все добре на своєму місці і своєю мірою. І все прекрасно, що чисте, природне, тобто непідробне". <…> Дело в том, что приведенная выше цитата из Сковороды не верна. На самом деле знаменитый мыслитель писал: "Всякий должен узнать свой народ и в народе себя. Русь ли ты? [Выделено А. Каревиным] Будь ею: верь православно, служи царице право, люби братию "нравно". Лях ли ты? Лях будь. Немец ли ты? Немечествуй. Француз ли? Французуй. Татарин ли? Татарствуй. Все хорошо на своем месте…" И далее: "Русь не русская видится мне диковинкою, как если бы родился человек с рыбьим хвостом или с собачьей головою"».

Процитировав истинный первоисточник, Александр Каревин ласково припирает оппонента к стене: «Понятно, что среди читателей УП с произведениями Сковороды хорошо знакомы немногие. На что, вероятно, автор и рассчитывал. Он подменил национальное имя, а заодно сделал "купюру", убрав из цитируемой фразы призыв к верной службе Екатерине II (в перечень признаков "справжнього українця" такой призыв явно не вписывался). Между тем, сам Сковорода Украиной называл территорию Слобожанщины, отличая ее от Малороссии — Полтавщины и Черниговщины с Киевом. Под Русью же он подразумевал эти земли вместе с Великороссией. Соответственно, "Русью будь!" в устах Сковороды означало единение украинцев (малорусов) с великорусами, а не отмежевание от них».

Александр Каревин изобличает очередного завравшегося лгуна, но сколько тысяч подобных фальсификаторов неустанно заполняют собой украинское информационное пространство. Работает целая система, причем система четко выстроенная, структурированная, нацеленная на конечный результат — оскотинивание огромного народа…

Как в такой ситуации оставаться Человеком, каждый решает сам. Например, без надрыва и осознанно сказать «нет» воцарившейся лжи. И тогда этот честный Человек — ты.