В Украине реабилитируют нацистов и преследуют за коммунистическую символику

Комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял сегодня проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Этот документ напоминает о необходимости бороться с героизацией нацизма, неонацизмом «и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Соавторами текста стали более двух десятков государств. Они высказывают глубокую обеспокоенность по поводу героизации нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS — «в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма». В итоге за резолюцию проголосовали 122 страны, 53 члена ООН предпочли воздержаться, а против проголосовали только два государства — Украина и США.

Конечно, это голосование является для украинцев национальным позором, ведь Украина понесла огромные жертвы в борьбе против нацистской агрессии, заплатив за это миллионами жизней. Массовые убийства людей, разрушенные города, угнанные в рабство подростки — такой осталась в нашей истории немецкая оккупация, которой содействовали местные националистические коллаборанты. Но память об этой трагедии перечеркнута благодаря ревизионистской политике украинской власти. На территории страны возводятся мемориалы в честь нацистских преступников, включая палачей Холокоста, современные ультраправые героизируются в качестве «защитников родины». А любой протест против этого курса автоматически приравнивается к вражеской пропаганде. Киевским судьям угрожают расправой поклонники дивизии СС «Галичина» — Долинский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Все это полностью отвечает политическим интересам США, которые готовые поддерживать в Украине самые реакционные ультраправые силы точно так же, как они поддерживали против СССР радикальных исламистских фанатиков или делали ставку на ультраправых парамилитарес Латинской Америки, чтобы бороться против Никарагуа, Кубы, а потом и Венесуэлы. Их полностью устраивает националистический заповедник на востоке Европы. Хотя американское правительство преследует своих собственных нацистских преступников, которые воюют на Донбассе вместе со своими побратимами из добровольческих батальонов, получая довольствие от украинского государства.

Постмайдановские элиты стараются представить нацизм меньшим злом по отношению к официально запрещенному коммунизму. И это недвусмысленное потворство нацистам особенно заметно на фоне постоянных преследований за социалистическую символику, которое подчас приобретает черты безумного трагикомического фарса.

Один из таких эпизодов случился буквально на днях. Новотроицкий районный суд Херсонской области признал виновной пенсионерку, которая обвинялась в распространении коммунистической символики и пропаганде коммунистического тоталитарного режима. Причем среди прочего ей вменили в вину фотографию Брежнева, опубликованную на странице в одной из социальных сетей.

«В течение 2016-2018 годов женщина опубликовала на своей странице в «Одноклассниках» фото и видеофайлы с изображениями символики коммунистического режима. В частности, 9 ноября 2016 на «стене» «Одноклассников» женщина разместила коллаж из фотографией советского государственного и партийного деятеля Леонида Брежнева и текстовкой: «Если в Украине убрать барыг у власти, то через пять лет люди скажут — а зачем нам Европа?». В январе 2017 года женщина опубликовала фотографию с изображением государственного герба СССР. А 27 октября 2018 — опубликовала несколько фотографий с советскими коммунистическими деятелями на фоне красного флага с изображением перекрещенного серпа и молота», — рассказывается об этом в материалах ее судебного дела.

Украинку осудили за это к пяти годам лишения свободы с заменой на испытательный срок в один год — это оказалось возможным в стране, где убийцы, насильники, террористы и казнокрады безнаказанно резвятся на воле, получая от власти должности и медали. А профессиональные грантовые правозащитники не обратили на политическую расправу никакого внимания, очевидно, полагая, что пенсионерка-ватница получила от властей по заслугам.

Такие преследования являются в Украине обычным делом. С момента принятия репрессивного закона о декоммунизации от его действия пострадали десятки людей. Среди осужденных оказался студент, написавший на «Фейсбуке» цитаты Ленина, и рабочий, который мыл витрину супермаркета в футболке с гербом СССР. Житель Раздельнянского района Одесской области Дмитрий Лазарев поднял на 1 мая 2020 года красный флаг с молотом и серпом, водрузив его на своем загородном участке, и теперь ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. А в декабре 2019 года суд приговорил еще одного жителя Одесской области к году тюремного заключения за то, что он поднял в День Победы 9 мая красный флаг с изображением ордена Великой Отечественной войны, который тоже украшен запрещенной левой символикой — молотом и серпом. Причем этот приговор не был обжалован адвокатами и уже вступил в законную силу.

8 сентября во Львове схватили юношу, который был одет в футболку со звездой, молотом и серпом. Его сдали в полицию, которая тут же завела уголовное дело по факту нарушения декоммунизационного закона. Обвинительный приговор этому парню практически неизбежен, поскольку во Львове уже осудили другого подростка, у которого обнаружили при обыске левую символику и «Капитал» Карла Маркса. Причем сама книга выдающегося европейского философа и экономиста была уничтожена по решению местного суда.

Впрочем, украинцы начинают осознавать, что продолжение декоммунизации противоречит их базовым интересам. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса Киевского международного института социологии и Фонда «Демократические инициативы» — 44% украинцев негативно относятся к переименованию сел, улиц и городов, названных в честь коммунистических деятелей советской эпохи. Переименование в рамках декоммунизации поддерживают всего 29,9% респондентов, причем позитивное отношение к этой практике преобладает только в западном регионе, где декоммунизацию топонимов поддержали 43,6% участников соцопроса. Притом что в южном и восточном регионах Украины против переименования высказались более половины опрошенных украинцев.

Кроме того, граждане недовольны запретом коммунистической символики, против которого выступают 34% опрошенных, в том числе 24,5% респондентов из западного региона, 31,6% жителей центральных областей, 41,5% опрошенных на юге и 44,2% жителей востока страны. «Газовые камеры для мигрантов». Погребинский рассказал, как украинское государство поддерживает нацизм © Владимир Трефилов

Массовое недовольство декоммунизацией уже начинает принимать формы практического протеста. На Полтавщине, в центре города Карловка, демонстративно восстановили декоммунизированный памятник местному уроженцу Николаю Подгорному. Этот украинский политик занимал в 1965-1977 годах высшую государственную должность Председателя Президиума Верховного Совета СССР и много сделал для промышленного развития Украины. Однако националисты пообещали снести монумент силой, а также грозятся осудить местных жителей в рамках все того же закона о декоммунизации.

Борьба против этого дискриминационного акта является самым необходимым шагом на пути к демократизации и денацификации украинского государства, чтобы его дипломаты не стеснялись поддерживать антифашистские резолюции. Страна нуждается в кардинальной смене идеологии, чтобы в Украине судили ультраправых преступников вместо осуждения деятелей советской эпохи, которые сломали хребет нацистским агрессорам.