Человек, пишущий на украинские темы, рано или поздно оказывается перед нелёгким выбором: либо прекращать освещать данную тематику — потому что доводы разума давно высказаны и не производят ни малейшего впечатления, либо писать в рубрике «Что там у хохлов?». Ведь на Украине происходит нечто, дающее тем, кто за ее пределами, ощущение безопасности

Правда, некоторые случаи не подпадают ни под морализаторство, ни под веселье — чистейший абсурд постмайданной жизни. Например, в Киеве бывший нардеп и кратковременный глава тамошней горадминистрации Владимир Бондаренко (помните тучного усача, который даже в вышиванку не помещался?) сразу после операции по вырезанию жировика на спине начал требовать от медицинского персонала клиники «Добробут» перейти на мову.

«Врач Елизаров Вадим Валентинович начал снимать повязку, а медсестра, которая ему ассистировала, говорила только на русском языке. Я попросил соблюдать требования Конституции Украины в лечебном учреждении и получил ответ о том, что они будут говорить так, как захотят», — гордо поведал Бондаренко на своей странице в ФБ. Ситуация типичная для «патриота», который получает от русскоязычных людей медицинскую помощь, свет образования, обслуживание в магазине или транспорте, а в обмен старается навязать своё видение мира. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Но — о чудо! — видный деятель патриотического движения получает лечебный пинок и вылетает из кабинета врача. «В спину я почувствовал оскорбления, выкрики, а потом удар ногой и ругательство, чтобы я шел прочь. Вслед в коридор была выброшена моя одежда», — пожаловался читателям бывший майдан-мэр, а заодно обратился в полицию, департамент здравоохранения городской администрации и Ассоциацию медиков Украины. Правда, скоро выяснилось, что непростого господина Бондаренко вышвырнул из кабинета не простой доктор Елизаров — но «врач майдана», «ветеран АТО» и популярный блогер.

Но теперь Вадим Елизаров жалуется, что ему звонят «патриоты» и угрожают его детям расправой. «А что будет, если эти люди исполнят свои угрозы? Я, получается, превращусь в мученика за русский мир? А русский мир придет меня защищать в Киев?» — жалуется защищавший на войне именно подобный порядок вещей АТОшник Елизаров.

«Эти русскоязычные "герои АТО" никак не могут понять: им позволительно погибать на русском языке, но не жить на нем и тем более не работать», — прокомментировал очередной мовный инцидент политолог Владимир Корнилов. Как и предполагалось, заслуги русскоязычных людей перед майданом засчитываться не будут. Им же не запрещают говорить на родном языке на кухне — вот пусть там и сидят, как и полагается обслуге новых господ. Согласно постановлению Верховного суда Украины, на родном языке с ними не имеет права разговаривать даже президент Украины (правда, английского языка это почему-то не касается). Ногой в спину: на Украине экс-депутат спровоцировал языковой скандал © Сommons.wikimedia/Jbuket

Хотя касательно английского как раз понятно: истинный хозяин гордого майдана должен постоянно его контролировать, поскольку периодически приходится прибегать к различным способам внушения. Например, засылать к судьям взбунтовавшегося Конституционного суда Украины послов G7, а потом — для наглядности — с установленной на автомобиле виселицей подогнать под окна подконтрольного им «грантоеда» Шабунина. То, что за угрозы или насилие по отношению к судье существует уголовная ответственность (377-я статья УК Украины), никого особо не волнует, как ранее не волновала и самих конституционных судей растоптанная Конституция Украины — например, в части применения вооруженных сил против своего народа, функционирования русского языка и т.д.

Потому безнаказанно звучат угрозы жизни судьям и народным депутатам, которые осмелились им подать запрос о законности. Так, внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко опубликовал список народных депутатов, по представлению которых Конституционный суд начал пересматривать антикоррупционное законодательство и призвал к их физическому уничтожению.

«Вот вам расстрельный список тех уродов-депутатов, которые являются авторами представления в КСУ, целью которого стоит уничтожение антикоррупционной структуры, разрушение отношений с западными партнерами и возвращение Украины в орбиту влияния РФ, — взывает к своим сторонникам агент и «патриот» Евгений Шевченко. — Большинство из этой агентуры ФСБ передвигается на бронированных мерседесах, поэтому патриотам, которые готовы уничтожать врагов и оккупантов не только на фронте, но и в тылу, стоит найти РПГ (ручной противотанковый гранатомет) или, в идеале, ПТРК (противотанковый ракетный комплекс)… Война продолжается, и либо они уничтожат нас, или мы их». Украинцы массово переходят на русский язык в соцсетях - названа причина © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Как и положено на современной Украине, патриотический призыв к массовым убийствам остался безнаказанным. Зато в бывшем государстве якобы патриоты настаивают на свободной продаже оружия — поставленная перед ними задача смертоубийства народонаселения все еще недовыполнена.

Страна звереет. Это вынуждены признавать самые разнообразные «активисты» и «ветераны», хотя и находят для печального факта свои оправдания.

«Когда человек возвращается с фронта и видит, что ему не просто не благодарны, а есть люди, которые ещё за что-то обвиняют: "Вы каратели, убиваете людей, мы вас туда не посылали, вы воюете за деньги олигархов", — сетует в эфире YouTube-канала UkrLife TV «ветеран АТО» Валерий Ананьев, — появляется обида и у человека внутри рождается крот, который начинает грызть изнутри. Ты обижен на это общество, ты его ненавидишь, ненавидишь каких-то конкретных людей… У кого-то этот крот грызёт внутри, кто-то с ним находит общий язык с помощью алкоголя или других вещей или веществ, а у кого-то этот крот догрызает до сердца, и человек исчезает в физическом смысле».

Одна из форм когнитивного диссонанса — болезненная разница между привычными представлениями и реальностью. Но глупо обижаться на правду. «Добробаты» действительно снаряжались на деньги олигархов (того же Коломойского), на Донбассе называют их карателями, повальное мародёрство в 2014 году не могла утаить даже украинская пресса, а результаты «геройства» выхаркивает вся страна — не только доблестных «воинов света», но и всех сторонников госпереворота 2014 года.

Если до майдана и начала военной операции на Донбассе Украина, согласно Индексу человеческого развития, занимала 78-е место в мире, то в 2018 году — уже 88-е. На фоне подобных прогрессивных «достижений» даже неловко напоминать, что до обретения «незалежности» Украина была на седьмом месте в мире (Советский Союз в целом — на десятом). Как любят рассуждать «активисты» в соцсетях, «свобода не меряется колбасой». Но кто сказал, что она должна измеряться нищетой?

Уровень личного богатства граждан Украины, по данным швейцарского финансового конгломерата «Credit Suisse», в 2013 году составлял $3413 на человека, а в 2018 году — $1563 на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран). При том, что эти украинцы стремительно разбегаются по миру из такой «процветающей» и «демократической» Украины. Только на территории Польши обосновались 1,3 миллиона украинцев (по неофициальным сведениям, до двух миллионов). По данным Expat Insider 2020, более 4 миллионов выходцев из Украины проживают на территории России, до 250 тысяч человек живут в Германии и Италии, ещё множество обосновались в США, Канаде, Италии, Испании, Венгрии и т.д. Всего, по разным оценкам, за границей проживают до 10 миллионов бывших и нынешних граждан Украины, и это не коротающие время на курортах богатые пенсионеры — средний возраст украинского мигранта 32 года. То есть массово уезжает молодёжь, которая не может найти применение своим талантам на Родине, где как раз процветают «активисты», «ветераны» и «грантоеды». «Разрыв увеличится». Экономист сравнил уровень жизни россиян и украинцев

В результате их правления 65% украинцев, спасая себя и свои семьи, хотели бы уехать на постоянное место жительства из Украины в другую страну. И их можно понять: всего за три постмайданных года в рейтинге стран мира по уровню процветания Legatum Prosperity Index Украина откатилась с 63-го места в мире до 112-го (аккурат между Бангладеш и Буркина-Фасо). Зато Украина вошла в ТОП-3 стран мира, откуда расходится детская порнография, но это вещи взаимосвязанные.

Меньше всего хотелось бы глумиться над фактами и цифрами, однако у автора часто спрашивают: мол, всё это печально, но какие меры можно предложить для спасения государства? Это действительно сложный вопрос, и не потому, что на него нечего ответить. Просто честного ответа на него слышать не хотят: продолжать упорствовать в майданном безумии проще, глумиться над здравым смыслом удобней, жаловаться на последствия собственных ошибок приятней.

И пока внутри Украины будет безраздельно царить «майдан головного мозга», то и наблюдателям будет куда проще вести курьёзные рубрики «Что там у хохлов?», нежели доказывать очевидные вещи: прекращайте войну, угомоните экстремистов, соблюдайте собственную Конституцию.

Казалось бы — так просто… Но пока несбыточно.