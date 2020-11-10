Многие эксперты и политологи уверены, что при Джо Байдене в качестве президента США ситуация в Донбассе вновь, как и в 2014 году, перейдёт в горячую фазу

Оснований предполагать, что такая перспектива является наиболее вероятной, более чем достаточно. В предвыборный период Байден пообещал передать Украине летальное оружие, что уже само по себе служит доказательством того, что украинское направление вновь станет одним из внешнеполитических приоритетов Белого дома. И намерения новой администрации явно далеки от миротворческих.

Кроме того, устаревших образцов вооружений, от которых американцы хотели бы избавиться, у них не просто много, а очень много. Значительная его часть находится в Европе, так что доставка на Украину проблем не представляет.

Киев под маской мира, или Война до последнего украинца? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Трампа таковым был Китай. Создание на границах с Россией пояса нестабильности — это стратегия «глубинного государства», то есть американских элит. И авторство почти всех актов внешней агрессии на планете по большей части принадлежало именно американским демократам, считающим войну эффективным и важным инструментом влияния на ход событий в мире.

Если украинские вооруженные силы добьются победы в военных действиях в Донбассе, это будет представлено демократами как величайшее поражение России, обеспеченное за счет поддержки Украины. Соблазн пойти именно этим путем достаточно велик.

Россия уже давно представляет собой альтернативный центр силы, что не устраивало и Трампа. Тем более транснациональные корпорации, ставленником которых является Байден, мечтают о том, как подорвать позиции страны, которая смешала им все карты, препятствуя монопольно управлять миром. Тем более наша страна сейчас может показаться ослабленной из-за череды локальных конфликтов на ее «внутреннем дворе»: Белоруссия, Кавказ.

Замкнуть это кольцо посредством Донбасса — очень логично в рамках идеологической парадигмы Демократической партии.

Многие вспоминают, что, выступая в 2015 году в Верховной Раде, Байден призывал депутатов проголосовать за Минские соглашения и даже говорил о благотворности регионализации страны, то есть предоставления регионам дополнительных прав и полномочий по решению своих вопросов. Из этого делается вывод, что и сейчас линия на достижение мирных договоренностей может восторжествовать, поскольку новая администрация будет исходить из старых наработок.

Но дело в том, что сейчас мы имеем дело с другой редакцией Байдена. Есть версия, что изначально американские кураторы планировали превратить Украину в альтернативный проект славянского государства, ориентированного на Вашингтон и Брюссель и оттуда же управляемого. Страна должна была стать витриной успехов и достижений, которых можно достичь за счет политического союза с Западом.

Этой утопической идее не суждено было стать реальностью по двум причинам: с одной стороны, это потребовало бы гигантских вложений, с другой — деньги все равно были бы разворованы.

Президент Байден: чего ждать и чего не ждать Украине © REUTERS, Kevin Lamarque/File Photo

Кроме того, это еще и источник лютой злобы, направленной в российскую сторону. В общем, картина маслом.

Политологи не сходятся во мнениях, станет ли украинский вопрос одним из главных приоритетов тех, кто приходит к власти в США. Я думаю, что это не так существенно. Вне зависимости от того, какое внимание будет уделяться Украине, это в любом случае не сулит Донбассу ничего хорошего.

Конечно, речь необязательно пойдет о большой войне, поскольку украинский ресурс даже при наличии значительных объемов американского военного хлама едва ли позволит сломить сопротивление двух народных республик. Но достаточно просто повысить интенсивность обстрелов, инициировать локальные вооруженные стычки и рейды на донбасскую территорию вооруженных групп, чтобы создать для Москвы серьезное обременение. Российская власть поддерживает ДНР и ЛНР, и поэтому их заботы и проблемы автоматически становятся заботами и проблемами России.