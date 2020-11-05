Лично я против того, когда, как бы стараясь унизить Зеленского, его называют клоуном

Клоун — это добрая, дарящая людям радость профессия. Да и дело не в одном Зеленским — короля играет свита, а украинского президента сопровождает толпа шутов, паяцев и джокеров. Но зрителям дарят они не улыбки, а отвращение и ужас.

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Кулеба заявляет, дескать, «мы — независимое государство и будем принимать те законы, которые считаем нужным». И тут же приходит ряд сообщений, что американская поверенная в делах то запрещает Украине приобретать российскую вакцину от COVID, то мчится делать выговор судьям Конституционного суда, то предписывает принять репрессивный закон против СМИ. С другой точки зрения, это очень печально, поскольку на кону здоровье сотен тысяч граждан страны, их право на достойную жизнь и свободу слова.

«Имплементация закона о медиа — также важный шаг, который госпожа Кристина [Кристина Квин, временная поверенная в делах США на Украине] считает необходимым для внедрения в ближайшее время», — с холуйским восторгом сообщил министр культуры и бывший журналист Саша Ткаченко.

Напомню, что согласно законопроекту без решения суда можно будет запретить любое СМИ, которое посмеет дать сколько-нибудь позитивный материал о жизни в России, на Донбассе, в Крыму, упомянуть Великую Отечественную войну, вспомнить добрым словом деятелей УССР, начиная с секретаря райкома, и ещё множество запретов.

Смешно? Ничуть. Просто сознательная политика уничтожения памяти народа, чтобы на «освободившееся» таким образом место возвести ультранационалистов, нацистов, организаторов холокоста и заткнуть рты всем протестующим.

Конституция — это я! Зеленский идёт напролом. Или валится в штопор? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Заодно по новому закону запретим замечательную экранизацию киевлянина Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Там в ироничном контексте упоминается украинский язык, а это законопроектом тоже запрещено: «Запрещена трансляция высказываний или материалы, которые унижают или показывают пренебрежение к государственному языку». Вот русский или венгерский — пожалуйста.

«Не менее важная задача — демифологизация и десакрализация нарративов Второй мировой войны», — в интервью киевскому журналу «Новое время» говорит директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Память о Великой Отечественной войне, миллионах погибших соотечественников и Великой Победе, утверждает Дробович, это «реальная гибридная угроза» и «вопрос гуманитарной безопасности».

Европа грозит Зеленскому «плохими последствиями» за чрезмерную борьбу с коррупцией © president.gov.ua

Наглухо отрицая советские прошлое, майданщики сами из-под себя выбили табуретку и повисли в воздухе — они никто, ниоткуда, висельники без роду и племени. Следовательно, обретение твёрдой почвы под ногами есть вопрос выживания. И кто же теперь герои у этих висельников? Вот на Львовщине ещё при жизни открыт величественный монумент 97-летнему Мирославу Симчичу — военному преступнику и организатору массового уничтожения мирного польского населения Ивано-Франковской области.

«В материалах послевоенного уголовного дела указано, что глава сотни УПА Симчич лично отдал приказ на уничтожение польского населения села Пистень, включая женщин, детей, стариков и их домов. 23 октября 1944 года отряд Симчича напал на село Троице. При этом было убито 78 человек; 66 поляков, 14 украинцев и один русский, — сообщает руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. — Среди убитых были женщины и дети. Убийцы сожгли 49 польских домов и забрали все вещи принадлежавшие убитым — одежду, продукты питания. Симчич был дважды осужден за убийства мирных людей и военные преступления. В независимой Украине это сочли достаточным основанием, чтобы убийцу наградить орденом "Свободы" (Порошенко) и "За заслуги" (Ющенко), присвоить звание почетного гражданина Львова и Коломыи, установить прижизненный памятник».

Подумать только — большая часть Восточной и Южной Украины отказывается поклоняться таким «героям»! «Это в них сидит, в их органике, в их ДНК, в их идентичности, которая регрессирует, которая не будет развиваться, которая подошла к завершающей стадии своего формирования, — беснуется известный львовский медиа-шут Остап Дроздов. — Они — пророссийские по своей сущности, они никогда не перейдут ни на что украинское, их будешь освобождать ценой смертей, а они пойдут дальше все равно за пророссийскими политическими силами… Посмотрите, за кого они проголосовали, кто у них позаходил в ОТГ — сепарня, москальня, русня, русский мир. Вопрос — где мы воюем? Мы воюем на своей территории, или мы воюем на территории, которая себя не мыслит в органике с общеукраинскими процессами и так далее?»

Президент Зеленский и новый государственный переворот © president.gov.ua Юлия Тимошенко: «Знаете, я всегда, с первых шагов, когда я пришла в политику, я считала, что Львов — это душа, сердце Украины. Это та баррикада, которая никогда не пропустит ничего, что противоречит интересам Украины, что противоречит защите нашей нации, это такой важный форпост. Я сегодня тут у вас дышу этим воздухом, глубоко украинским во всем. Это очень приятно».

Юля, какая «наша нация»? Ты армянка с еврейскими корнями! Не факт, что «патриот» Мирослав Минич тебя бы доволок до яра, а не прикончил бы сразу на месте, скажем, во время львовских «дней Петлюры» в июле 1941 года.

Но, видимо, приятно чувствовать себя той, кто вывел в большой мир украинской политики «кровавого пастора» Александра Турчинова, арлекина Олега Ляшко, экс-нардепа и убийцу Виктора Лозинского. Последний, кстати, вновь избран — на сей раз на пост главы Подвысоцкой объединенной общины Голованевского района Кировоградской области. Напомню, что господин Лозинский ещё недавно отбывал 15-летний срок за жестокое убийство в лесу Головановского района местного жителя Валерия Олейника. Таковы реалии демократической Украины.

Я против того, чтобы доброе и весёлое искусство клоунады ассоциировалось с майданщиками, людьми страшными, жестокими и беспринципными.

«Нардеп от Порошенко Виктория Сюмар заявила, что пока "они все" стояли на майданах, Зеленский играл членом на рояле. Замечу, что от играния Зеленского членом на рояле никому не было особого вреда — в отличие от сюмаровских стояний на майданах, — препарирует нутро очередной ультрапатриотки одесский журналист Юрий Ткачев. — Зато лично Сюмар от майданов получила немалую материальную пользу. Если до майдана у неё имелся лишь земельный участок в 11 соток в Глевахе, то после майдана дела пошли в гору: в 2014 году Сюмар приобрела новенькую Audi Q3 1.4 TFSI за 34 тысячи долларов США. Добавлю, что на тот момент официальная зарплата Виктории составляла 6,5 тысячи гривен в месяц; в 2016 году она поменяла её на новенькую же Volvo XC60 стоимостью в 47 тысяч долларов; в 2017 году Сюмар обзавелась квартирой в Киеве площадью в 107 квадратных метров, а в 2018 году — жилым домом в 2360 (!) квадратов в Михайловке-Рубежовке».

«Кенгуру и черти»: Зеленский атакует Конституционный суд © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк Святослав Вакарчук — согласно обращению известного юриста Андрея Портнова в компетентные органы, «под видом „выплаты гонорара артисту" за прошлые периоды (2016-2017 гг.) от „Amber Production AG" (Швейцария) получил 12,9 млн грн, то есть совершил легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах. Кроме того, при осуществлении деятельности, связанной с эстрадными выступлениями музыкальной группы „Океан Эльзы" за рубежом в период 2015 года, получал гонорары на счета „Krim Associates S.A." (Британские Виргинские острова)».

А как хорошо чувствуют себя в новых патриотических условиях закреплённые в наблюдательных советах различных госкорпораций привилегированные иностранные и отечественные выгодополучатели Майдана. Например, в «Нафтогазе» члены набсовета в 2018-м получали 6,3 млн грн, а глава набсовета «Укрзализныци» турецкоподданный Шевки Аджунер декларировал в 2018 году доход в 650 тыс. грн в месяц (около 7,8 млн грн в год). Под его наблюдением и за ваши деньги «Укрзализныця» прямо-таки расцвела. Это, к слову сказать, в той конторе получает ежемесячно свои триста тысяч гривен известный трубадур Майдана Сергей Лещенко. А сколько его дружок, собиравший Майдан, Мустафа Найем заработал за месяц? Ах, да, почти 500 тысяч…

В наблюдательных советах «Укрпочты» и «Укрэнерго» получают 100-125 тыс. грн в месяц, а в Приватбанке подруга фронтвумен «95 квартала» Елены Кравец — Юлия Мецгер — 580 000 грн в месяц (почти 7 млн грн в год). Бодро носятся по этажам и другим социальным лифтам для «активистов Майдана», в частности, 29-летняя сотница какой-то сотни «самообороны Майдана» и жена главкома ВМУ Руслана Хомчака Анна Коваленко, которая только что возглавила Черниговскую областную госадминистрацию. «Активистка» стала широко известной благодаря фразе о «непреодолимом желании прострелить ноги» популярным блогерам Максиму Бужанскому и Александру Дубинскому. Других героев у Зеленского для вас нет.

Ради содержания этой камарильи бесконечно повышаются тарифы (в частности, сразу после местных выборов ещё на 35% на газ), взымается военный сбор, распродаётся достояние государства. Согласно официальным данным, за последние годы стоимость товаров и услуг увеличилась в три раза, коммуналка выросла на 440%, транспорт — на 212%, продукты питания — на 139%, медицина — на 146%. Согласно расчётам Института демографии АН Украины, уровень бедности в Украине в 2020 году вырастет на 17% по сравнению с 2019 годом, а в категории бедных окажется 45% населения (почти половина) государства. В прошлом году в стране было 14,5 млн бедных, а по итогам только первого квартала 2020 года стало 16,5 млн. Какие уж тут шуточки…

Андрей Гожый: Зеленский – это Порошенко с вытекшей тормозной жидкостью © Facebook, Андрей Гожый Генрих Гиммлер во время пребывания в оккупированном гитлеровцами Житомире выступил с программной речью. «Для них [специально отобранных «расово-правильных» украинцев] с национальной точки зрения это не будет предательством, если они впервые вообще смогут осознать проблему славянского государства, — говорил Гиммлер своим сподвижникам. — И если мы ясно скажем им: ты выглядишь как мы, к примеру, как житель Шлезвиг-Гольштейна, ты мыслишь как мы. Если ему потом показать другого русского, который выглядит как обезьяна, и поставить вопрос: есть у тебя с ним общий русский идеал или у тебя есть другой идеал, идеал Рейха одной с тобой крови, откуда ты и происходишь? Его наполнит гордостью факт, что мы называем его ценным человеком и говорим ему убежденно: "Мы отобрали тебя". Вся действительно хорошая кровь, все, что можно ассимилировать, будет отобрана. Постепенно, благодаря большему числу обязанностей и достижений, они станут привилегированными». Так говорил Генрих Гиммлер, шеф дивизии СС «Галичина», организатор убийства миллионов людей.

Возможно, поэтому в День освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков киевская полиция не позволяла собравшимся ветеранам развернуть знамя Победы советских воинов: дескать, это «запрещенная символика» (в отличие от нацистского вольфсангеля «Азова»). У нас действительно разные герои, и наши герои боролись с теми, кому сегодня шуты гороховые и ряженные в форму СС возводят памятники. Они стали клоунами у нацистов, хотя могли быть людьми среди людей.